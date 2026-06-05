GROUPE BIRKS ANNONCE LA CONCLUSION DE SA NOUVELLE FACILITÉ DE PRÊT À TERME AVEC GORDON BROTHERS, QUI REMPLACE SA FACILITÉ DE PRÊT À TERME PRÉCÉDENTE, AINSI QUE LA PROLONGATION DE SA FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE AVEC WELLS FARGO

Sauf indication contraire, tous les chiffres figurant dans les présentes sont en dollars canadiens.

MONTRÉAL, le 5 juin 2026 /CNW/ - Groupe Birks inc. (« Groupe Birks » ou la « Société ») (NYSE American LLC : BGI) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une facilité de prêt à terme garantie de premier rang (« Prêt à terme ») de 32,5 millions de dollars sur cinq ans auprès de 1903P Loan Agent, LLC, une société affiliée de Gordon Brothers Group (« Gordon Brothers ») et l'agent administratif désigné dans le cadre du Prêt à terme. Le nouveau Prêt à terme, qui vient à échéance en juin 2031, refinance la facilité de crédit à terme garantie de premier rang existante de la Société, d'un montant de 26 millions de dollars, qui a été remboursée intégralement. Parallèlement à la conclusion du Prêt à terme avec Gordon Brothers, la Société a conclu avec Wells Fargo Canada Corporation (« Wells Fargo »), un amendement et une prolongation de sa facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang (« Facilité de crédit renouvelable »). Cette entente reporte l'échéance de la Facilité de crédit renouvelable à juin 2031 et porte les engagements totaux à 93 millions de dollars, soit une augmentation de 3 millions de dollars. Ce financement nouveau et modifié permet à la Société de bénéficier d'une liquidité accrue, d'une plus grande souplesse financière et d'échéances de dette prolongées, tout en continuant à soutenir la mise en œuvre de ses initiatives stratégiques, notamment les investissements dans la rénovation de ses magasins, le développement de ses capacités omnicanales, les initiatives de commerce numérique et les besoins en fonds de roulement.

Le Prêt à terme de 32,5 millions de dollars, qui sera réduit à 30,0 millions de dollars en décembre 2027, porte intérêt à un taux équivalent au CORRA à terme (avec un taux plancher), majoré d'une marge variant entre 6,75 % et 7,75 %, établie en fonction du ratio de couverture des charges fixes de la Société pendant toute la durée du Prêt à terme. La Facilité de crédit renouvelable porte intérêt au taux CORRA à terme ou au taux SOFR, selon le cas, majoré d'une marge variant entre 2,00 % et 2,5 % ou entre 1,625 % et 2,125 % dans le cas des avances en dollars américains, selon la capacité d'emprunt de la Société pendant la durée de cette facilité.

Simultanément à la conclusion du Prêt à terme et de la Facilité de crédit renouvelable, la Société et Mangrove Holding S.A. (« Mangrove »), l'un des actionnaires de contrôle de la Société, ont conclu un amendement à la convention de prêt existante de 3,75 millions de dollars conclue en juillet 2025, prolongeant l'échéance à juin 2031 (« Prêt Mangrove »). Le Prêt Mangrove portera désormais intérêt à un taux de 12,2 % à compter du 1er août 2026, et sera remboursé par versements annuels de capital de 250 000 $ sur une période de trois ans, débutant en juin 2028, avec un remboursement final de 3 millions de dollars dans les trente (30) jours précédant l'échéance de juin 2031.

Niccolò Rossi di Montelera, président exécutif du conseil d'administration et chef de la direction par intérim de Groupe Birks, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir conclu le refinancement de notre Prêt à terme avec Gordon Brothers ainsi que la prolongation de notre Facilité de crédit renouvelable avec Wells Fargo. Ces nouvelles facilités de crédit d'une durée de cinq ans, prolongent les échéances de notre dette et nous offrent une plus grande flexibilité financière alors que nous poursuivons la mise en œuvre de nos stratégies de développement afin de stimuler la croissance de nos ventes et d'accroître notre rentabilité. »

« Nous sommes fiers de soutenir Groupe Birks, l'une des marques de luxe les plus emblématiques du Canada », a déclaré Chad Simon, directeur général principal, Transactions chez Gordon Brothers. « Notre expertise approfondie du secteur du commerce de détail de luxe et notre relation de longue date avec la Société nous ont permis de proposer une solution de financement offrant une liquidité et une flexibilité inégalées pour soutenir les activités de Groupe Birks ainsi que sa croissance à long terme. »

Peter Foley, directeur chez Wells Fargo Capital Finance, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir renouvelé notre financement sur actifs (ABL) avec Groupe Birks pour une période supplémentaire de cinq ans. Notre financement est conçu de manière à conserver la flexibilité financière dont la Société a besoin pour réaliser sa stratégie de croissance. »

À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie et un exploitant de magasins de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe au Canada. La Société exploite actuellement trente-deux (32) boutiques, dont dix-sept (17) boutiques sous la bannière Maison Birks dans la plupart des grands centres urbains du Canada, une boutique Birks à Montréal, une boutique TimeVallée à Montréal, une boutique Brinkhaus à Calgary, une boutique Patek Philippe à Vancouver, une boutique Chaumet à Vancouver, quatre boutiques Breitling à Laval, Ottawa et Toronto, une boutique Omega à Toronto, une boutique Montblanc à Toronto et quatre boutiques dans la région du Grand Toronto sous la marque European Boutique. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Birks au www.birksgroup.com.

À propos de Gordon Brothers

Fondée en 1903, Gordon Brothers offre des solutions intégrées à travers ses services-conseils en gestion d'actifs, ses activités de prêt et de financement, ainsi que ses services de négoce. Forte d'une expertise approfondie dans les secteurs des marques, de l'industrie, du commerce de détail et de l'immobilier, Gordon Brothers est le premier expert mondial en actifs. Elle accompagne les entreprises à différentes étapes de leur croissance afin de leur dégager des liquidités, renforcer leur position financière, favoriser leur croissance et maximiser la valeur de leurs actifs. Ayant son siège social à Boston, Gordon Brothers compte plus de 30 bureaux répartis en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives portant, entre autres, sur l'utilisation du produit du Prêt à terme et de la Facilité de crédit renouvelable. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend à », « croit », « va », « anticipe », « a l'intention de », « projette », « évalue », « pourrait », « planifie », « objectif » et d'autres mots ayant une signification similaire. Toutes les déclarations portant sur des attentes, des possibilités ou des projections concernant l'avenir, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives aux conditions économiques anticipées, aux disponibilités en vertu de notre Prêt à terme et de notre Facilité de crédit renouvelable, à la distribution prévue des bénéfices, ainsi qu'à nos stratégies de croissance, à nos plans d'expansion, à nos sources ou à la suffisance de nos capitaux, à nos dépenses et nos résultats financiers, sont des déclarations prospectives.

Ces déclarations sont assujetties à des risques et à des incertitudes divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la Société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : (i) une augmentation de la pression inflationniste et des taux d'intérêt, une baisse des dépenses discrétionnaires de consommation, une augmentation du coût des emprunts ou une détérioration de la situation financière des consommateurs; (ii) la capacité de la Société à maintenir sa cotation au NYSE American ou à coter ses titres sur une autre bourse nationale; (iii) les conditions économiques, politiques et de marché, y compris les économies du Canada et des États-Unis, qui pourraient avoir une incidence négative sur les activités, les résultats d'exploitation ou la situation financière de la Société, y compris ses revenus et sa rentabilité, en raison de l'impact des changements sur les marchés immobiliers, des changements sur les marchés des actions et des baisses de confiance des consommateurs et des changements connexes dans les dépenses de consommation des consommateurs, l'impact sur l'achalandage en magasin, le tourisme et les ventes, ainsi que les tarifs récemment imposés (et les mesures de rétorsion), les modifications éventuelles de ceux-ci et les autres restrictions commerciales; (iv) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la Société; (v) la capacité de la Société de maintenir et d'obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, d'atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, de maintenir ses coûts à un bas niveau, de mettre en œuvre sa stratégie d'affaires, d'entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, de s'approvisionner de produits de base, d'atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, de concurrencer d'autres joailliers, de réussir ses initiatives de marketing (y compris en ce qui concerne les produits de marque Birks), et d'assurer le succès de son programme de service à la clientèle; (vi) le plan de la Société visant à évaluer la productivité des magasins existants, à fermer les magasins non productifs et à ouvrir de nouveaux magasins dans de nouveaux emplacements de vente au détail de premier choix, à rénover les magasins existants et à investir dans son site Web et sa plateforme de commerce en ligne; (vii) la capacité de la Société à réaliser sa vision stratégique; (viii) la capacité de la Société à investir dans des dépenses d'investissement et à les financer; et (ix) la capacité de la Société à poursuivre ses activités.

Des renseignements sur ce qui précède et sur les facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans le rapport annuel de la Société, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 25 juillet 2025 et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La Société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

Personne-ressource :

Aldo Battista

Vice-président et chef des affaires financières

(514) 397-2592

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SOURCE Groupe Birks Inc.