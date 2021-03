TORONTO, le 19 mars 2021 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (« Groupe Banque TD » ou « TD ») a annoncé aujourd'hui qu'elle exercera son droit de racheter la totalité de ses 28 000 000 d'actions privilégiées de premier rang, catégorie A à taux rajusté tous les 5 ans et à dividende non cumulatif de série 12 (fonds propres d'urgence en cas de non viabilité) en circulation (les « actions de série 12 ») le 30 avril 2021 au prix de 25,00 $ l'action de série 12, pour un total d'environ 700 millions de dollars.

Le 25 février 2021, la TD a annoncé qu'un dividende de 0,34375 $ l'action de série 12 a été déclaré. Il s'agit du dividende final sur les actions de série 12, qui sera versé de la manière usuelle le 30 avril 2021 aux actionnaires inscrits le 9 avril 2021 comme il a déjà été annoncé. Après le 30 avril 2021, les actions de série 12 cesseront de donner le droit à des dividendes et les porteurs de ces actions auront comme seul droit le droit de recevoir le paiement du montant de rachat.

Les porteurs véritables qui ne sont pas directement les porteurs inscrits des actions de série 12 devraient communiquer avec l'institution financière, le courtier ou l'autre intermédiaire par l'entremise duquel ils détiennent ces actions afin de confirmer la façon dont leur sera versé le produit du rachat. Les demandes doivent être envoyées à Société de fiducie AST (Canada), notre agent chargé des registres et agent des transferts, au 1-800-387-0825 (ou à Toronto, le 416-682-3860).

À propos du Groupe Banque TD

Renseignements: Gillian Manning, chef, Relations avec les investisseurs, 416-308-6014; Caroline Phémius, gestionnaire, Relations avec les médias, 438-308-2587

