LAVAL, QC, le 3 août 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Amiel, société de portefeuille québécoise fondée par Anthony Amiel en 2017, annonce aujourd'hui l'acquisition des Spécialistes de l'électroménager. À travers cette opération, le Groupe Amiel, propriétaire de Distinctive, le plus important distributeur d'électroménager indépendant au Canada, et de Corbeil Électroménager, poursuit sa croissance et consolide son leadership au Québec. Cette acquisition renforce également la couverture territoriale du Groupe Amiel en Estrie, avec l'addition des 8 magasins des Spécialistes de l'électroménager.

Le Groupe s'appuiera sur les forces des Spécialistes comme sa connaissance experte des électroménagers et l'expérience client pour poursuivre le développement de la marque au Québec. Les Spécialistes continueront donc d'opérer sous leur bannière et d'assurer à leurs clients la même qualité de service qui a fait leur réputation, en ligne ou en succursales.

Citations

« Il était primordial pour moi de passer le flambeau à un groupe qui permettra aux Spécialistes de l'électroménagers de garantir la vision fondatrice de l'entreprise, sa pérennité et aussi sa croissance. Avec le Groupe Amiel, j'ai la certitude que les Spécialistes conserveront ce qui a fait leurs succès : cette philosophie centrée autour du client, mais aussi sa culture familiale, entrepreneuriale et québécoise. »

- Claude Villemaire, Fondateur des Specialistes de l'électroménagers

« Les Spécialistes de l'électroménager est une firme avec laquelle nous partageons des valeurs communes. C'est une compagnie québécoise et indépendante, qui a à cœur l'expérience client et qui est fortement engagée auprès des communautés locales, tant au niveau social qu'environnemental. Nous sommes très fiers de faire cette acquisition qui confirme le dynamisme et la croissance du Groupe Amiel. »

- Anthony Amiel, président, Groupe Amiel

« Nous sommes très heureux de rejoindre le Groupe Amiel. C'est pour nous l'opportunité de poursuivre notre développement et nos investissements, en optimisant nos pratiques et nos processus d'affaires en bénéficiant des synergies offertes par le Groupe Amiel ».

- Robert Dubé, directeur général, Les Spécialistes de l'électroménager.

À propos de Groupe Amiel

Groupe Amiel est une société de portefeuille fondée par Anthony Amiel en 2017. Elle a été créée afin de regrouper, sous une même entité : Distinctive, Corbeil Électroménagers et Termonas. Son objectif principal est de s'imposer comme un joueur incontournable sur le marché de l'électroménager au Canada. Les entreprises du Groupe Amiel peuvent bénéficier de plus grandes synergies afin de continuer respectivement à définir, à faire évoluer et à rendre effervescent le monde de l'électroménager.

Plus d'information à amiel.ca

À propos des Spécialistes de l'électroménager

Fondé en 1973 à Sherbrooke, Service de l'Estrie (vente et réparation) inc. se spécialisait dans la réparation des appareils électroménagers à domicile. Un an plus tard s'ouvrait le premier magasin. Sous la bannière « Les Spécialistes de l'électroménager », le réseau de succursales et l'équipe de conseillers experts se sont agrandis au fil des années. Fidèle à la philosophie de son fondateur M. Claude Villemaire et de son directeur général M. Robert Dubé, Les Spécialistes de l'électroménager demeurent centrés sur deux éléments : l'expérience client et la connaissance des électroménagers.

Plus d'information à lesspecialistes.net

SOURCE Groupe Amiel

Renseignements: Bertrand Legret, Directeur, 514 804-2481, [email protected] ; Source : Charles-Loïc Danan, Chef de la direction Stratégique et Marketing, Groupe Amiel, [email protected]