Le SEUL spécialiste de l'électroménager, c'est Corbeil Électroménagers

MONTRÉAL, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Le Groupe Amiel, entreprise québécoise de Laval, annonce aujourd'hui la fusion de ses deux franchises phares, Corbeil Électroménagers et les Spécialistes de l'Électroménager, sous une seule bannière : Corbeil Électroménagers.

Le Groupe Amiel, qui avait fait l'acquisition des Spécialistes de l'Électroménager en 2021, souhaite unifier sa présence sur le marché en simplifiant l'ensemble de ses méthodes de travail, de la conception à la mise en marché et en optimisant l'expérience client dans ses succursales. Les sept magasins qui étaient sous la bannière des Spécialistes de l'Électroménager, en plus de l'agent autorisé de Lac-Mégantic, resteront en activité, ainsi que les équipes qui y travaillent.

« Cela marque la fin de l'enseigne "Les Spécialistes de l'Électroménager", mais pas de notre engagement envers l'excellence et la qualité du service à la clientèle qui ont toujours défini notre groupe et qui vont demeurer. Les Spécialistes de l'Électroménager font partie de l'histoire de Corbeil Électroménagers et du Groupe Amiel, c'est pourquoi nous avons un immense respect pour la marque et sa présence au sein de ce marché depuis tant d'années. Chaque membre de l'équipe des Spécialistes a grandement contribué à son succès et continuera à contribuer à l'expertise du groupe. »

- Anthony Amiel, président, Groupe Amiel

Une nouvelle offre, même spécialiste

En plus de retrouver la formule déjà bien établie de Corbeil Électroménagers, soit offrir une gamme complète de produits de marques de renoms, avec des prix d'entrée jusqu'au plus haut de gamme, les consommateurs auront accès à une nouvelle offre : Corbeil Électroménagers Éco-choix.

Ces magasins proposeront majoritairement des électroménagers à prix abordables avec une collection de produits neufs, ainsi qu'un espace exclusif dédié aux articles en liquidation, de désentreposage et aux fins de séries.

Les Corbeil Électroménagers Éco-choix permettront donc aux consommateurs de faire des choix économiques et écoresponsables, sans compromis sur la qualité des produits.

Corbeil Électroménagers, leader au Québec

Ce regroupement est une étape importante dans la consolidation de Corbeil Électroménagers en tant que plus grande entreprise indépendante spécialisée en électroménagers au Québec.

Corbeil Électroménagers augmente donc sa présence dans les régions grâce à ses 30 points de vente dans la province : à Montréal, Québec, Jonquière, Trois-Rivières, Drummondville, Victoriaville, Sherbrooke, Granby, Joliette, Saint-Jérôme, Laval, Brossard, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Gatineau, Saint-Hubert et Lac-Mégantic. La bannière est également présente en Ontario avec ses deux succursales à Ottawa.

Des travaux de modernisation et d'amélioration sont déjà entamés dans plusieurs succursales et se poursuivront durant l'automne. Ces changements incluent également une réorganisation complète des magasins afin d'améliorer l'expérience d'achat des clients.

À propos de Groupe Amiel

Groupe Amiel est une entreprise basée au Québec regroupant les principales marques de distribution et de vente au détail d'appareils électroménagers, comprenant Distinctive et Corbeil Électroménagers. Le groupe vise à devenir la référence en matière d'appareils électroménagers au Canada en offrant des produits innovants et des services exceptionnels de soutien aux partenaires de l'industrie et aux consommateurs. Plus d'informations : amiel.ca

SOURCE Groupe Amiel

Pour tout renseignement : Maxime Bordeleau, TACT, Cellulaire : 819-698-3105, [email protected]