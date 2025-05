MONTRÉAL, le 2 mai 2025 /CNW/ - La saison des projets printaniers de rénovation, de déménagement et d'aménagement est à nos portes et Corbeil Électroménagers prend la parole en tant que spécialiste pour rassurer, accompagner et agir. Dans un contexte d'inflation persistante, de droits de douane fluctuants et d'incertitudes économiques, l'entreprise a, depuis fin mars, posé un geste fort en réduisant le prix sur l'ensemble des électroménagers de sa marque maison, Ellipse. Cette démarche s'accompagne de cinq engagements additionnels destinés à protéger les consommateurs et à tisser un lien de confiance avec eux.

« Chez Corbeil nous pensons que le rôle du spécialiste est de faciliter aux Québécois l'accès aux électroménagers qui correspondent à leurs besoins du quotidien. En tant que leader québécois de l'industrie, nous avons le devoir de nous engager. La garantie des meilleures conditions d'achat ainsi que la diminution des prix de notre marque Ellipse, représentent notre contribution concrète à la protection du pouvoir d'achat de notre clientèle », affirme Anthony Amiel, président du Groupe Amiel. « C'est un choix réfléchi, cohérent avec notre volonté d'être un partenaire de confiance, surtout à un moment où les décisions d'achat sont particulièrement importantes. »

Les résultats de cette initiative sont déjà remarquables : en l'espace de quelques semaines seulement, de nombreux consommateurs ont fait confiance à Corbeil en faisant progresser les unités vendues de la marque Ellipse de 30%.

Des engagements concrets pour les consommateurs

Au-delà du prix, Corbeil déclare son engagement envers les consommateurs à travers sa campagne Parole de Spécialiste qui met de l'avant plusieurs initiatives commerciales apportant aux clients du confort d'achat :

Une garantie du meilleur prix pendant 30 jours après l'achat ;

Un plan de protection permettant de récupérer 50 % de sa valeur en crédit si non utilisé ;

Des plans de financement sans intérêts jusqu'à 24 mois ;

La livraison gratuite à partir de 699 $ d'achat ;

Un service gratuit de reprise et de recyclage des anciens électroménagers en partenariat avec GoRecycle.

Enfin, pour répondre à un besoin grandissant d'électroménagers accessibles, et conscient des enjeux environnementaux, Corbeil Électroménagers lance une nouvelle bannière nommée « Corbeil Éco-Choix » dont le but de proposer des appareils de seconde main, des fins de ligne, des « tel quel » et les marques les plus accessibles du marché.

« Protéger le pouvoir d'achat, c'est une approche globale qui va bien au-delà du simple prix affiché. On veut aussi offrir de la souplesse, de la tranquillité d'esprit et des options responsables à notre clientèle », ajoute M. Amiel.

Un modèle d'approvisionnement qui fait la différence

Dans un environnement où les chaînes d'approvisionnement demeurent fragiles, Corbeil Électroménagers tire parti d'un approvisionnement diversifié, intégrant des produits d'Europe, d'Amérique latine, d'Asie et d'Amérique du Nord. Ce modèle permet de limiter les effets des hausses tarifaires et de maintenir une plus grande stabilité des prix. À cette démarche s'ajoute une nouvelle signalétique claire et informative en magasin, conçue pour permettre aux clients de faire des choix éclairés quant à l'origine des produits.

À propos de Corbeil

Fondée en 1949, Corbeil est une entreprise 100 % québécoise détenue par le Groupe Amiel depuis 2017 et constitue aujourd'hui le plus grand réseau spécialisé en électroménagers au Québec avec près de 30 magasins répartis dans la province et en Ontario. Corbeil rehausse l'expérience de magasinage avec des espaces entièrement repensés pour visualiser et tester les électros, une qualité de services inégalée et un site Internet transactionnel. En tant que leader de l'industrie, Corbeil s'engage dans les causes environnementales et la protection du pouvoir d'achat du consommateur. Pour plus d'information : corbeilelectro.com

À propos de Groupe Amiel

Groupe Amiel est une société de portefeuille fondée par Anthony Amiel en 2017. Elle a été créée afin de regrouper, sous une même entité : Distinctive, Corbeil Électroménagers et Termonas. Son objectif principal est de s'imposer comme le partenaire de confiance de référence sur le marché de l'électroménager au Canada. Les entreprises du Groupe Amiel peuvent bénéficier de plus grandes synergies afin de continuer respectivement à définir, à faire évoluer et à rendre effervescent le monde de l'électroménager. Plus d'information à amiel.ca.

