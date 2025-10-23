TERREBONNE, QC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - M. Jean Paschini, président du conseil d'administration et chef de la direction et M. Jean-François Boursier, chef de la direction financière de Groupe ADF inc. ("ADF" ou la "Société") (TSX: DRX) tiendront un appel conférence avec les investisseurs le 29 octobre 2025 à 10 h (heure de l'Est), durant lequel ils discuteront de l'acquisition de Groupe LAR.

La Société publiera un communiqué de presse le jour même à 7 h (heure de l'Est).

Une séance de questions-réponses avec les analystes financiers suivra la présentation.

Cet appel conférence se déroulera en anglais. Les analystes financiers pourront cependant poser leurs questions en français durant la séance de questions et réponses qui suivra la présentation de la direction d'ADF.

Pour joindre la conférence téléphonique sans l'assistance de l'opérateur, vous pouvez vous inscrire avec votre numéro de téléphone sur https://emportal.ink/3WeWncg pour recevoir un rappel automatique instantané.

Vous pouvez également joindre l'appel par un opérateur en composant le 1-800-990-4777 quelques minutes avant l'heure de début prévue pour l'appel conférence.

Une réécoute de l'enregistrement de cet appel sera disponible à compter de 13 h le 29 octobre 2025 jusqu'au 5 novembre 2025, en composant le numéro 1-888-660-6345 ; suivi du code d'accès 93016 #.

L'appel conférence (audio) sera également disponible www.adfgroup.com.

Les membres des médias sont invités à se joindre en mode écoute.

