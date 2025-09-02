Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

TERREBONNE, QC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX : DRX), chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, est heureuse d'annoncer aujourd'hui que la Société a conclu une convention (la « Convention ») visant l'acquisition (la « Transaction »), sous réserve notamment de l'approbation de la Cour supérieure du Québec (chambre commerciale) (la « Cour »), de Groupe LAR inc. et de certaines de ses filiales (collectivement, le « Groupe LAR »).

Fondé en 1942 et basé à Métabetchouan dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, le Groupe LAR exerce des activités dans le domaine de l'usinage, de la soudure et de la mécanique industrielle. Groupe LAR est un chef de file canadien dans la conception, la fabrication et l'installation de structures en acier mécano-soudées. Principalement axée sur le marché en pleine expansion de l'hydroélectricité à grande échelle, l'entreprise propose également des solutions de ponts roulants sur mesure pour l'industrie lourde. Groupe LAR a généré des produits de 80,9 millions de dollars lors de son exercice clos le 31 décembre 2024 et avait un carnet de commandes(1) de 104,5 millions de dollars au 31 juillet 2025 qui devrait se réaliser progressivement d'ici la fin de l'exercice d'ADF se clôturant le 31 janvier 2027.

« Nous sommes convaincus que cette transaction permettra de créer des synergies importantes entre nos deux groupes, aura une contribution positive aux résultats nets d'ADF et diversifiera l'offre d'ADF face aux menaces tarifaires américaines, tout en permettant de préserver 200 emplois bien rémunérés dans la grande région du Saguenay-Lac-St-Jean, et même faire croitre ce nombre » a déclaré Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction de la Société.

La contrepartie payée par ADF dans le cadre de la Transaction consiste en un prix d'achat de 19 millions de dollars, plus un ajustement à la clôture lié à certaines dépenses de fonds de roulement, payable comme suit : (i) un montant au comptant de 15 millions de dollars, plus l'ajustement à la clôture, et (ii) l'émission de 449 944 actions avec droit de vote subalterne de la Société, représentant l'équivalent de 4 millions de dollars en actions avec droit de vote subalterne de la Société sur la base du cours de clôture moyen des actions de la Société sur la Bourse de Toronto pendant les 5 jours de bourse précédant le 29 août 2025. ADF paiera la contrepartie au comptant à même son encaisse disponible.

La Transaction doit être réalisée au moyen d'une ordonnance de dévolution inversée qui sera demandée à la Cour dans le cadre des procédures de restructuration du Groupe LAR à être engagées aujourd'hui en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) et menées sous la supervision de la Cour et d'un contrôleur à être désigné par la Cour. L'ordonnance de dévolution inversée devra approuver la Convention et les opérations qui y sont prévues.

Groupe LAR demandera à la Cour de rendre l'ordonnance de dévolution inversée et s'attend à ce que cette demande soit entendue au cours des prochains jours. La clôture de la Transaction devrait avoir lieu peu après l'approbation de la Cour, sous réserve de la réalisation ou de la levée, le cas échéant, des autres conditions de clôture usuelles pour des opérations de cette nature, notamment l'approbation de la Bourse de Toronto.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF. L'information prospective comprend, notamment, des énoncés concernant la Transaction, y compris le calendrier prévu, l'obtention des approbations requises, notamment celles de la Cour et de la Bourse de Toronto, et les effets et bénéfices de la Transaction. Les déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses et sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs, et elles sont assujetties à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent de manière importante de ceux évoqués explicitement ou implicitement par ces déclarations. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : la possibilité que la Transaction ne soit pas menée à terme selon les modalités et les conditions ou dans les délais actuellement prévus, ou qu'elle ne soit pas menée à terme du tout, faute de satisfaire, en temps opportun ou autrement, aux conditions de clôture de la Transaction ou pour d'autres raisons, de même que les autres facteurs décrits aux rubriques « Environnement économique actuel » et « Facteurs externes ayant une influence sur le rendement de la Société » du rapport de gestion de la situation financière et des résultats d'opération de la Société pour l'exercice clos le 31 janvier 2025. Le lecteur est prié de noter que la présente liste de facteurs n'est pas exhaustive et qu'il ne devrait pas accorder une confiance indue aux déclarations de nature prospective. Par conséquent, le lecteur est averti qu'un écart important peut survenir entre les résultats réels et les prévisions. À moins qu'elle n'y soit tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements à venir ou autrement.

Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières | Le carnet de commandes est une mesure utilisée par la Société afin d'évaluer le niveau à venir des produits. Le carnet de commandes inclut les commandes fermes obtenues, soit par l'entremise d'un contrat ferme ou d'un avis officiel de procéder confirmé par le client. Le carnet de commandes inclut donc la portion non mise en fabrication des contrats ainsi confirmés. Le carnet de commandes est une mesure financière supplémentaire qui n'est pas normalisée selon le référentiel d'information financière appliqué pour établir les états financiers de la Société. Par conséquent, le lecteur doit se garder de la confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux IFRS ou de la substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer cette mesure aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs.

Site Internet : www.adfgroup.com

________________________ 1 Le carnet de commandes est une mesure financière supplémentaire. Vous référer à la rubrique Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières ci-après pour la définition de cet indicateur.

SOURCE Groupe ADF Inc.

Contacts : Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction ; Jean-François Boursier, CPA, Chef de la direction financière, Téléphone : (450) 965-1911