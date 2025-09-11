GROUPE ADF INC. ANNONCE LES RÉSULTATS DES PÉRIODES DE TROIS MOIS ET DE SIX MOIS CLOSES LE 31 JUILLET 2025

FAITS SAILLANTS

(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

Produits de 108,5 millions de dollars enregistrés au cours de la période de six (6) mois close le 31 juillet 2025, en baisse par rapport à la même période l'an dernier en ligne avec l'incertitude liée aux tarifs douaniers américains.

Marge brute, en pourcentage des produits (1) de 20,7 % et 21,3 % enregistrée au cours des périodes de trois (3) mois et de six (6) mois closes le 31 juillet 2025, respectivement.

de 20,7 % et 21,3 % enregistrée au cours des périodes de trois (3) mois et de six (6) mois closes le 31 juillet 2025, respectivement. Résultat net de 0,9 million de dollars et 9,6 millions de dollars, enregistré au cours des périodes de trois (3) mois et de six (6) mois closes le 31 juillet 2025, en baisse comparativement aux mêmes périodes en 2024.

Carnet de commandes (1) à 468,0 millions de dollars au 31 juillet 2025, en hausse de 60 % par rapport au 31 janvier 2025.

TERREBONNE, QC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), a enregistré des produits de 53,0 millions de dollars au cours du deuxième trimestre clos le 31 juillet 2025, par rapport à 74,9 millions de dollars pour la même période un an plus tôt. Après les premiers six (6) mois de l'exercice, les produits totalisent 108,5 millions de dollars, soit 73,8 millions de dollars de moins que pour la même période un an plus tôt.

La marge brute, en pourcentage des produits (1), est passée de 36,9 % pour la période de trois (3) mois close le 31 juillet 2024 à 20,7 % pour la même période close le 31 juillet 2025. La marge brute, en pourcentage des produits (1), est passée de 32,3 % au cours du premier semestre clos le 31 juillet 2024, à 21,3 % au cours de la même période close le 31 juillet 2025.

Ces baisses, tant au niveau des produits que des marges, sont directement attribuables aux impacts des tarifs américains. Comme précédemment expliqué, et bien que ces tarifs aient des impacts directs limités sur les coûts de la Société, l'incertitude liée à ces tarifs, de même que la hausse du prix de l'acier, ont eu un impact négatif sur les résultats de la Société. De plus, et comme annoncé précédemment, un programme de Travail partagé a été mis en place à l'usine de Terrebonne, au Québec, programme qui était effectif pour pratiquement tout le trimestre clos le 31 juillet 2025, réduisant ainsi les heures de fabrication et donc les produits de ce même trimestre.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (BAIIA ajusté) (2) de la période de six (6) mois close le 31 juillet 2025, à 14,1 millions de dollars, est en baisse comparativement à la même période un an plus tôt.

Pour le trimestre clos le 31 juillet 2025, ADF a enregistré un résultat net de 0,9 millions de dollars (0,03 $ par action de base et dilué) comparativement à un résultat net de 16 millions de dollars (0,51 $ par action, de base et dilué) un an plus tôt. Après six (6) mois, le résultat net, au 31 juillet 2025, totalise 9,6 millions de dollars (0,34 $ par action, de base et dilué) comparativement à un résultat net de 31,3 millions de dollars (0,98 $ par action, de base et dilué) pour la même période un an plus tôt.

Le carnet de commandes (1) de la Société se chiffrait à 468,0 millions de dollars au 31 juillet 2025, en hausse de 60 % par rapport au 31 janvier 2025. Il est à noter que le carnet de commandes au 31 juillet 2025 n'inclut pas l'option de prolongation de cinq (5) ans du contrat annoncé le 23 juillet 2025, ni le carnet de commandes de Groupe LAR inc. qui pourrait s'ajouter suite à la réalisation de la Transaction (tel que ce terme est défini ci-après). Les projets présentement en carnet seront majoritairement réalisés progressivement d'ici la fin de l'exercice se clôturant le 31 janvier 2027.

Bien que le carnet de commandes soit plus qu'adéquat, l'incertitude entourant les tarifs américains a causé un délai non récupérable au niveau des heures de fabrication, principalement à l'usine d'ADF à Terrebonne, au Québec. Conséquemment, et comme mentionné auparavant, des mesures de contingence ont été mises en place au cours du premier semestre de l'exercice financier 2026, incluant le programme de Travail partagé à l'usine d'ADF à Terrebonne, lequel a permis à la Société de mitiger les impacts négatifs de la baisse des heures de fabrication, mais pas entièrement. Ce programme s'est terminé à la toute fin du trimestre clos le 31 juillet 2025, tous les employés de l'usine de Terrebonne étant de retour à temps plein.

Au 31 juillet 2025, la Société disposait d'un fonds de roulement (1) de 105,5 millions de dollars. Les activités opérationnelles de la Société ont généré des liquidités de 7,4 millions de dollars au cours du premier semestre clos le 31 juillet 2025. La Société demeure en bonne position pour poursuivre ses activités courantes et mener à bien ses projets de développement.

_________________________________ 1. Le carnet de commandes, la marge brute en pourcentage des produits et le fonds de roulement sont des mesures financières supplémentaires. Vous référer à la rubrique Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières ci-après pour la définition de ces indicateurs. 2. Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir la rubrique Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières ci-après pour la définition de cet indicateur.

Faits saillants financiers



3 mois 6 mois Périodes closes les 31 juillet 2025 2024 2025 2024 (En milliers de dollars, et en dollars par action) $ $ $ $ Produits 53 006 74 881 108 529 182 281 BAIIA ajusté (1) 3 702 24 914 14 097 48 013 Résultat avant charge d'impôts sur le résultat 1 238 22 226 12 970 43 484 Résultat net de la période 898 16 000 9 644 31 265 -- par action, de base et dilué 0,03 0,51 0,34 0,98 (En milliers) Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base et dilué) 28 438 31 197 28 416 31 911

(1) Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir la rubrique Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières ci-après pour la définition de cet indicateur.

Nouveau contrat

Le 23 juillet 2025, la Société a annoncé la signature d' un contrat majeur de cinq (5) ans, d'une valeur entre 35 et 40 millions de dollars par année, pour la fourniture, la fabrication et la livraison de structures d'acier, dans le cadre d'un nouveau projet d'infrastructure dans le secteur de l'énergie, au Québec. Ce contrat comprend également une option de prolongation de cinq (5) ans. À l'échéance, et en incluant les clauses d'inflation, ce contrat majeur pourrait totaliser près de 400 millions de dollars. Pour répondre aux exigences opérationnelles de ce contrat d'envergure, la Société investira dans de nouveaux équipements et embauchera du personnel de production à son usine à Terrebonne, au Québec. La fabrication des structures d'acier devrait commencer au cours des prochains mois à l'usine d'ADF à Terrebonne.

Perspectives

« Considérant le fait que l'usine d'ADF à Terrebonne, Québec, opérait avec seulement 30 % de ses effectifs usuels pour pratiquement tout le trimestre clos le 31 juillet 2025, à la lumière du programme de Travail partagé déjà annoncé, nous avons été en mesure de générer des résultats nets positifs tout en maintenant une saine situation financière» a mentionné M. Jean Paschini, président du conseil d'administration et chef de la direction.

« Cependant, et à la lumière des nouvelles réalités économiques, nous avons mis en place des solutions, incluant l'acquisition de Groupe LAR, qui permettront à ADF de non seulement poursuivre sa croissance, mais aussi de diversifier son offre face aux incertitudes venant de nos marchés américains » a conclu M. Paschini.

Convention visant l'acquisition de Groupe LAR Inc.

Le 2 septembre 2025, la Société a annoncé avoir conclu une convention (la « Convention ») visant l'acquisition (la « Transaction »), sous réserve notamment de l'approbation de la Cour supérieure du Québec (chambre commerciale) (la « Cour »), de Groupe LAR inc. et de certaines de ses filiales (collectivement, le « Groupe LAR »).

Fondé en 1942 et basé à Métabetchouan dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, le Groupe LAR exerce des activités dans le domaine de l'usinage, de la soudure et de la mécanique industrielle. Groupe LAR est un chef de file canadien dans la conception, la fabrication et l'installation de structures en acier mécano-soudées. Principalement axée sur le marché en pleine expansion de l'hydroélectricité à grande échelle, l'entreprise propose également des solutions de ponts roulants sur mesure pour l'industrie lourde. Groupe LAR a généré des produits de 80,9 millions de dollars lors de son exercice clos le 31 décembre 2024 et avait un carnet de commandes de 104,5 millions de dollars au 31 juillet 2025 qui devrait se réaliser progressivement d'ici la fin de l'exercice d'ADF se clôturant le 31 janvier 2027.

La contrepartie payée par ADF dans le cadre de la Transaction consiste en un prix d'achat de 19 millions de dollars, plus un ajustement à la clôture lié à certaines dépenses de fonds de roulement, payable comme suit : (i) un montant au comptant de 15 millions de dollars, plus l'ajustement à la clôture, et (ii) l'émission de 449 944 actions avec droit de vote subalterne de la Société, représentant l'équivalent de 4 millions de dollars en actions avec droit de vote subalterne de la Société sur la base du cours de clôture moyen des actions de la Société sur la Bourse de Toronto pendant les 5 jours de bourse précédant le 29 août 2025. ADF paiera la contrepartie au comptant à même son encaisse disponible.

La Transaction doit être réalisée au moyen d'une ordonnance de dévolution inversée qui sera demandée à la Cour dans le cadre des procédures de restructuration du Groupe LAR en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) et menées sous la supervision de la Cour et d'un contrôleur à être désigné par la Cour. L'ordonnance de dévolution inversée devra approuver la Convention et les opérations qui y sont prévues.

Groupe LAR demandera à la Cour de rendre l'ordonnance de dévolution inversée et s'attend à ce que cette demande soit entendue sous peu. La clôture de la Transaction devrait avoir lieu peu après l'approbation de la Cour, sous réserve de la réalisation ou de la levée, le cas échéant, des autres conditions de clôture usuelles pour des opérations de cette nature, notamment l'approbation de la Bourse de Toronto.

Dividende

Le 10 septembre 2025, le conseil d'administration de Groupe ADF a approuvé le versement d'un dividende semestriel de 0,02 $ par action avec droit de vote subalterne et par action avec droit de vote multiple, qui sera payé le 16 octobre 2025 aux actionnaires inscrits en date du 26 septembre 2025.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF. L'information prospective comprend, notamment, des énoncés concernant la Transaction, y compris le calendrier prévu, l'obtention des approbations requises, notamment celles de la Cour et de la Bourse de Toronto, et les effets et bénéfices de la Transaction. Les déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses et sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs, et elles sont assujetties à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent de manière importante de ceux évoqués explicitement ou implicitement par ces déclarations. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : la possibilité que la Transaction ne soit pas menée à terme selon les modalités et les conditions ou dans les délais actuellement prévus, ou qu'elle ne soit pas menée à terme du tout, faute de satisfaire, en temps opportun ou autrement, aux conditions de clôture de la Transaction ou pour d'autres raisons, de même que les autres facteurs décrits aux rubriques « Environnement économique actuel » et « Facteurs externes ayant une influence sur le rendement de la Société » du rapport de gestion de la situation financière et des résultats d'opération de la Société pour l'exercice clos le 31 janvier 2025. Le lecteur est prié de noter que la présente liste de facteurs n'est pas exhaustive et qu'il ne devrait pas accorder une confiance indue aux déclarations de nature prospective. Par conséquent, le lecteur est averti qu'un écart important peut survenir entre les résultats réels et les prévisions. À moins qu'elle n'y soit tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements à venir ou autrement.

Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières | Sont des mesures tirées principalement des états financiers consolidés, mais ne sont pas des mesures financières normalisées selon le référentiel d'information financière appliqué pour établir les états financiers de la Société. Par conséquent, le lecteur doit se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux IFRS ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures non conformes aux IFRS aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. La définition de ces indicateurs et leur rapprochement avec les mesures comparables des Normes internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standards Board (« Normes IFRS de comptabilité ») est comme suit :

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté indique dans quelle mesure la Société génère des bénéfices à même ses opérations d'exploitation sans tenir compte des éléments suivants :

charges financières nettes ;

charge d'impôts sur le résultat ;

gains et pertes sur change, et

amortissement des immobilisations corporelles, incorporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation.

Le tableau suivant fait le rapprochement entre le résultat net et le BAIIA ajusté :



3 mois 6 mois Périodes closes les 31juillet 2025 2024 2025 2024 (En milliers de dollars) $ $ $ $ Résultat net 898 16 000 9 644 31 265 Charge d'impôts sur le résultat 340 6 226 3 326 12 219 Charges financières nettes 74 268 91 666 Amortissement 1 563 1 528 3 152 3 017 Perte (gain) sur change 827 892 (2 116) 846 BAIIA ajusté 3 702 24 914 14 097 48 013

Marge brute en pourcentage des produits

L'indicateur de la marge brute en pourcentage des produits est utilisé par la Société afin d'évaluer le niveau de profitabilité pour une période donnée en fonction du mixte de projet pour cette même période. Cet indicateur est sujet aux fluctuations des prix des projets et aussi de l'efficacité opérationnelle de la Société. L'indicateur de la marge brute en pourcentage des produits résulte de la division de la marge brute par les produits.

Carnet de commandes

Le carnet de commandes est une mesure utilisée par la Société afin de d'évaluer le niveau à venir des produits. Le carnet de commandes inclut les commandes fermes obtenues par la Société, soit par l'entremise d'un contrat ferme ou d'un avis officiel de procéder confirmé par le client. Le carnet de commandes divulgué par la Société inclut donc la portion non mise en fabrication des contrats ainsi confirmés.

Fonds de roulement

L'indicateur du fonds de roulement est utilisé par la Société pour évaluer si les actifs courants sont suffisants pour acquitter les passifs courants. Il représente donc l'excédent des actifs courants sur les passifs courants.

