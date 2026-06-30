GROUPE ADF ANNONCE L'OCTROI D'UNE SÉRIE DE NOUVEAUX CONTRATS AUX ÉTATS-UNIS D'UNE VALEUR DE 127 MILLIONS DE DOLLARS

TERREBONNE, QC, le 30 juin 2026 /CNW/ -

(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (symbole boursier :TSX : DRX), chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, annonce la signature de nouveaux contrats de fabrication de diverses structures d'acier et de composantes assemblées lourdes en acier, tous aux États-Unis, qui se chiffrent à 127 millions de dollars.

Le plus important contrat de cette série de nouvelles commandes, en termes de valeur, porte sur la fabrication de la charpente métallique d'un nouveau bâtiment à très grande surface dans la région du Midwest. Les autres projets annoncés aujourd'hui incluent un contrat pour la fabrication de diverses structures d'acier et composantes assemblées lourdes en acier dans le cadre d'un projet de réhabilitation d'une infrastructure de transport iconique d'une grande métropole de la région des Grands Lacs, de même que d'important ajouts contractuels à un contrat majeur annoncé au cours des derniers mois.

Les deux usines d'ADF à Terrebonne, au Québec, et à Great Falls, au Montana seront mises à contribution pour mener à bien ces projets. L'ensemble de ces nouveaux contrats sera réalisé d'ici la fin de 2028.

« Au total, ce sont plus de 280 millions que nous avons récolté en nouveaux contrats au Canada et aux États-Unis depuis le début de l'exercice en cours. Les différents facteurs et défis avec lesquels nous devons composer nous amènent à innover, à investir, à être toujours plus efficaces. Notre stratégie ambitieuse d'investissements ciblés pour assurer une croissance soutenue, la diversification géographique et sectorielle, et l'expertise de nos talents au Canada et aux États-Unis, continuent de porter fruits. Chaque geste que nous posons nous permet de rester bien positionner pour concurrencer efficacement sur chacun de nos marchés » souligne M. Jean Paschini, président du conseil d'administration et chef de la direction.

Le carnet de commandes de la Société se chiffrait 645,8 millions de dollars au 30 avril 2026, excluant les nouveaux projets annoncés aujourd'hui.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

À propos de Groupe LAR inc. | Fondé en 1942 et basé à Métabetchouan Lac-à-la-Croix, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, le Groupe LAR inc. exerce des activités dans le domaine de l'usinage, de la soudure et de la mécanique industrielle. Groupe LAR est un chef de file canadien dans la conception, la fabrication et l'installation de structures en acier mécano-soudées. Principalement axée sur le marché en pleine expansion de l'hydroélectricité à grande échelle, l'entreprise propose également des solutions de ponts roulants sur mesure pour l'industrie lourde.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

SOURCE Groupe ADF Inc.

Contacts : Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction, Jean-François Boursier, CPA, Chef de la direction financière, Téléphone : (450) 965-1911, Site Internet : www.adfgroup.com