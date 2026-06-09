GROUPE ADF INC. ANNONCE LES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE CLOS LE 30 AVRIL 2026

FAITS SAILLANTS

(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Produits de 99,3 millions de dollars pour la période de 3 mois close le 30 avril 2026, en hausse de 78,8 % par rapport à la période de 3 mois correspondante il y a un an.

Marge brute, en pourcentage des produits (1) de 24,2 % pour la période de 3 mois close le 30 avril 2026.

de 24,2 % pour la période de 3 mois close le 30 avril 2026. Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de 10,1 millions de dollars pour la période de 3 mois close le 30 avril 2026.

Résultat net de 12,0 millions de dollars ou 0,42 $ par action enregistré durant la période de 3 mois close le 30 avril 2026 comparativement à 8,7 millions de dollars ou $0.30 par action pour le trimestre correspondant clos le 30 avril 2025.

Carnet de commandes (1) record de 645,8 millions de dollars au 30 avril 2026, dont 72% est au Canada, incluant 266,5 millions de dollars de Groupe LAR Inc.

TERREBONNE, QC, le 9 juin 2026 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, a enregistré des produits de 99,3 millions de dollars au cours du premier trimestre clos le 30 avril 2026, par rapport à 55,5 millions de dollars pour la même période un an plus tôt.

La marge brute, en pourcentage des produits (1) est passée de 22,0 % au cours de la période de trois (3) mois close le 30 avril 2025, à 24,2 % pour la même période close le 30 avril 2026.

Les produits du premier trimestre clos il y a un an, soit le 30 avril 2025, avaient subi un impact négatif attribuable à l'incertitude liée aux nouveaux tarifs douaniers américains. Bien que cette situation perdure, les contrats récemment signés ont un impact favorable sur les produits du trimestre courant. De plus, la hausse des marges en dollars et en pourcentage des produits s'explique par la hausse des produits (revenus), qui améliore l'absorption des frais fixes, malgré la hausse des intrants, incluant le prix de l'acier et les récents changements au niveau des tarifs douaniers.

Le bénéfice avant intérêt, impôt et amortissement ajusté (BAIIA ajusté) (2) a été de 18,5 millions de dollars ou 18,6 % des produits au cours du trimestre clos le 30 avril 2026 comparativement à 10,4 millions de dollars ou 18,7 % des produits au 30 avril 2025.

Pour le premier trimestre clos le 30 avril 2026, ADF a enregistré un résultat net de 12,0 millions de dollars (0,42 $ par action de base et dilué) comparativement à un résultat net de 8,7 millions de dollars (0,30 $ par action de base et dilué) pour la même période, un an plus tôt.

Au 30 avril 2026, le carnet de commandes (1) de la Société se chiffrait à 645,8 millions de dollars, par rapport au carnet de commandes de 561,1 millions de dollars au 31 janvier 2026. Le carnet de commandes au 30 avril 2026, inclut le carnet de commandes de Groupe LAR Inc., qui totalisait 266,5 millions de dollars, et qui a été ajouté à la suite de la clôture de l'acquisition en date du 18 septembre 2025, et n'inclut pas l'option de prolongation de cinq (5) ans du contrat annoncé le 23 juillet 2025. Excluant les contrats à long terme annoncés en juillet 2025 et avril 2026, la majeure partie du carnet de commandes en main en date du 30 avril 2026 sera réalisée progressivement d'ici la fin de l'exercice 2028.

Au 30 avril 2026, la Société disposait d'un fonds de roulement (1) de 111,9 millions de dollars, alors que les activités d'exploitation de la Société ont généré des liquidités de 10,1 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 avril 2026, terminant ainsi ce même trimestre avec des trésoreries et équivalents de trésorerie de 62,1 millions de dollars.

____________________________ 1 Le carnet de commandes, la marge brute en pourcentage des produits et le fonds de roulement sont des mesures financières supplémentaires. Vous référer à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour la définition de ces indicateurs. 2 Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour la définition de cet indicateur.

Faits saillants financiers

Périodes de trois (3) mois closes le 30 avril 2026 2025 (En milliers de dollars canadiens et en dollars par action) $ $ Produits 99 261 55 523 BAIIA ajusté (1) 18 487 10 395 Résultat avant charge d'impôts sur le résultat 16 474 11 732 Résultat net de la période 12 037 8 746 - Par action, de base et dilué 0,42 0,30

Nombre Nombre Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base et dilué) (en milliers) 28 553 28 751

(1) Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour la définition de cet indicateur.

Perspectives

« La direction est très satisfaite des résultats du premier trimestre de l'exercice 2027, lesquels reflètent notamment la progression des activités opérationnelles et la croissance du carnet de commandes » a indiqué M. Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction.

« Comme annoncé en avril dernier, nous avons finalisé une entente cadre dans le secteur hydroélectrique, au Québec, pour Groupe LAR qui confirme notre optimisme déjà annoncé dans nos communications au 31 janvier 2026 et souligne aussi l'importance des investissements que nous ferons d'ici les prochains trimestres afin de non seulement accroître la capacité de fabrication de l'usine de Groupe LAR mais aussi la doter d'équipements à la fine pointe de la technologie » a conclu M. Paschini.

Dividende

Le 15 avril 2026, le conseil d'administration de Groupe ADF a approuvé le versement d'un dividende semestriel de 0,02 $ par action, qui a été payé le 15 mai 2026 aux actionnaires inscrits en date du 27 avril 2026.

Entente de financement

Le 26 mai 2026, la Société a conclu une entente de contribution avec le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Fonds de réponse stratégique (« FRS ») visant à soutenir un projet d'expansion de ses installations de Terrebonne et de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, au Québec. Le projet vise notamment l'augmentation des capacités de production et la modernisation des installations de la Société. Aux termes de l'entente, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser à la Société une contribution maximale de 12,5 millions de dollars. La contribution comprend une portion non remboursable de 6,25 millions de dollars ainsi qu'une portion remboursable, sans intérêt, de 6,25 millions de dollars. La portion remboursable sera payable en huit (8) versements annuels égaux débutant le 1er février 2029. Les déboursés gouvernementaux sont assujettis au respect des modalités prévues à l'entente et seront effectués au fur et à mesure de l'avancement du projet et du dépôt des réclamations admissibles.

______________________________ 1 Le fonds de roulement est une mesure financière supplémentaire. Vous référer à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour la définition de ces indicateurs.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AVEC LES INVESTISSEURS

Un appel conférence avec les investisseurs aura lieu aujourd'hui, 9 juin 2026 à 10 h (heure de Montréal) afin de discuter des résultats du premier trimestre clos le 30 avril 2026.

Pour joindre la conférence téléphonique sans l'assistance de l'opérateur, vous pouvez vous inscrire avec votre numéro de téléphone sur https://emportal.ink/3P8iLDZ pour recevoir un rappel automatisé instantané. Vous pouvez également joindre l'appel par un opérateur en composant le 1-800-990-4777 quelques minutes avant le début de l'appel.

Une réécoute de l'enregistrement de cet appel sera disponible à compter du 9 juin 2026 à 13 h, jusqu'à minuit le 16 juin 2026, en composant le 1-888-660-6345 suivi du code d'accès 69765 #.

L'appel conférence (audio) sera également disponible au www.adfgroup.com. Les membres des médias sont invités à se joindre en mode écoute.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2026

L'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe ADF Inc. aura lieu le :

Date : Le 9 juin 2026

Heure : 11 h

Endroit : Groupe ADF inc.

300, rue Henry-Bessemer, Terrebonne (QC) J6Y 1T3

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui trois (3) usines de fabrication et trois (3) ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

À propos de Groupe LAR inc. | Fondé en 1942 et basé à Métabetchouan dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, le Groupe LAR inc. exerce des activités dans le domaine de l'usinage, de la soudure et de la mécanique industrielle. Groupe LAR est un chef de file canadien dans la conception, la fabrication et l'installation de structures en acier mécano-soudées. Principalement axée sur le marché en pleine expansion de l'hydroélectricité à grande échelle, l'entreprise propose également des solutions de ponts roulants sur mesure pour l'industrie lourde.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières | Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières | Sont des mesures tirées principalement des états financiers consolidés, mais ne sont pas des mesures financières normalisées selon le référentiel d'information financière appliqué pour établir les états financiers de la Société. Par conséquent, le lecteur doit se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux IFRS ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures non conformes aux IFRS aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. La définition de ces indicateurs et leur rapprochement avec les mesures comparables des Normes internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standards Board (« Normes IFRS de comptabilité ») est comme suit :

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté est une mesure que la direction utilise pour évaluer la performance opérationnelle récurrente des activités de la Société, sans l'incidence d'éléments non monétaires ou non liés aux activités principales dont les éléments suivants :

charges financières nettes ; charge d'impôts sur le résultat ; gains ou pertes sur change, et amortissement des immobilisations corporelles, incorporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation.



Le tableau suivant fait le rapprochement entre le résultat net et le BAIIA ajusté :

Périodes de 3 mois closes le 30 avril, 2026 2025 (En milliers de dollars) $ $ Résultat net 12 037 8 746 Charge d'impôts sur le résultat 4 437 2 986 Charges financières nettes 307 17 Amortissement 2 077 1 589 Gain sur change (371) (2 943) BAIIA ajusté 18 487 10 395

Marge brute en pourcentage des produits



L'indicateur de la marge brute en pourcentage des produits est utilisé par la Société afin d'évaluer le niveau de profitabilité pour une période donnée en fonction du mixte de projet pour cette même période. Cet indicateur est sujet aux fluctuations des prix des projets et aussi de l'efficacité opérationnelle de la Société. L'indicateur de la marge brute en pourcentage des produits résulte de la division de la marge brute par les produits.

Carnet de commandes



Le carnet de commande est une mesure utilisée par la Société afin de d'évaluer le niveau à venir des produits. Le carnet de commandes inclut les commandes fermes obtenues par la Société, soit par l'entremise d'un contrat ferme ou d'un avis officiel de procéder confirmé par le client. Le carnet de commandes divulgué par la Société inclut donc la portion non mise en fabrication des contrats ainsi confirmés.

Fonds de roulement



L'indicateur du fonds de roulement est utilisé par la Société pour évaluer si les actifs courants sont suffisants pour acquitter les passifs courants. Le fonds de roulement représente l'excédent des actifs courants sur les passifs courants.

SOURCE Groupe ADF Inc.

Contacts : Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction, Jean-François Boursier, CPA, Chef de la direction financière, Téléphone : (450) 965-1911, Site Internet : www.adfgroup.com