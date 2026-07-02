GROUPE ADF INC. ANNONCE DES FINANCEMENTS PROPOSÉS AUPRÈS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

TERREBONNE, QC, le 2 juill. 2026 /CNW/ -

(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (symbole boursier :TSX : DRX), chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, a annoncé aujourd'hui son intention de conclure une entente avec Investissement Québec (« IQ ») pour un prêt pouvant atteindre 10 000 000 $ afin de financer les dépenses en immobilisations liées au projet d'agrandissement du site de sa filiale Groupe LAR inc. (« Groupe LAR ») à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, au Saguenay-Lac-Saint-Jean (le « Projet Métabetchouan »).

Le Projet Métabetchouan, évalué à 40 000 000 $, comprendra notamment la transformation de l'usine actuelle, la construction d'une extension adjacente ainsi que l'acquisition d'équipements à la fine pointe de la technologie, et devrait entraîner la création de 82 emplois dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Projet Métabetchouan sera réalisé parallèlement au projet de modernisation des installations d'ADF à Terrebonne (le « Projet Terrebonne » et avec le Projet Métabetchouan, les « Projets »), lequel représente des investissements de 10 000 000 $ et vise notamment l'adaptation d'une baie de fabrication dédiée à des ouvrages destinés au marché hydroélectrique québécois.

La Société a également accepté une lettre d'intention visant l'octroi de prêts dans le cadre du programme ESSOR (« ESSOR »), administré par IQ pour le compte du gouvernement du Québec, soit un montant de 4 000 000 $, sans intérêt, pour le Projet Métabetchouan, et un montant de 1 000 000 $, portant intérêt au taux fixe de 4,1 %, pour le Projet Terrebonne.

Ces financements, lesquels demeurent conditionnels à la conclusion d'ententes entre les parties, viennent s'ajouter à l'entente de contribution conclue le 26 mai 2026 avec le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds de réponse stratégique, aux termes de laquelle le gouvernement du Canada s'est engagé à verser à la Société une contribution pouvant atteindre 12 500 000 $, dont une portion non remboursable de 6 250 000 $ et une portion remboursable sans intérêt de 6 250 000 $. La portion remboursable sera payable en huit (8) versements annuels égaux débutant le 1er février 2029. Les déboursements gouvernementaux sont assujettis aux modalités et conditions de l'entente et seront effectués au fur et à mesure de l'avancement des Projets et de la soumission de réclamations admissibles.

La Société poursuit activement ses démarches en vue de finaliser le montage financier nécessaire à la réalisation de l'ensemble des Projets et entend explorer toutes les avenues de financement à sa disposition à cette fin, y compris auprès d'institutions financières et d'organismes gouvernementaux.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

À propos de Groupe LAR inc. | Fondé en 1942 et basé à Métabetchouan Lac-à-la-Croix, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, le Groupe LAR inc. exerce des activités dans le domaine de l'usinage, de la soudure et de la mécanique industrielle. Groupe LAR est un chef de file canadien dans la conception, la fabrication et l'installation de structures en acier mécano-soudées. Principalement axée sur le marché en pleine expansion de l'hydroélectricité à grande échelle, l'entreprise propose également des solutions de ponts roulants sur mesure pour l'industrie lourde.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que », « prévoit » ou « anticipe » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF. L'information prospective comprend, notamment, des énoncés concernant la capacité d'ADF à réaliser les Projets, les investissements projetés et les dépenses en immobilisations qui y sont associés, la création anticipée d'emplois dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la capacité de la Société à conclure les ententes relatives aux financements annoncés et à satisfaire aux conditions préalables de ces financements ainsi qu'à celles requises pour obtenir des avances de fonds ou tirer les montants disponibles aux termes des facilités d'emprunt liées aux Projets en temps opportun et la capacité de la Société à compléter le montage financier. Ces déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre les attentes et les plans actuels de la Société et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses et sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs et elles sont assujetties à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent de manière importante de ceux évoqués explicitement ou implicitement par ces déclarations. Ces facteurs sont décrits aux rubriques « Environnement économique actuel » et « Facteurs externes ayant une influence sur le rendement de la Société » du rapport de gestion de la situation financière et des résultats d'opération de la Société pour l'exercice clos le 31 janvier 2026. Le lecteur est prié de noter que la présente liste de facteurs n'est pas exhaustive et qu'il ne devrait pas accorder une confiance indue aux déclarations de nature prospective. Par conséquent, le lecteur est averti qu'un écart important peut survenir entre les résultats réels et les prévisions. À moins qu'elle n'y soit tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements à venir ou autrement.

SOURCE Groupe ADF Inc.

Contacts : Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction; Jean-François Boursier, CPA, Chef de la direction financière, Téléphone : (450) 965-1911, Site Internet : www.adfgroup.com