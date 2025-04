Grilles tarifaires 2025-2026 : l'ARTM limite l'indexation à 3 % - Une approche responsable qui protège l'accès aux services et l'abordabilité pour la clientèle

MONTRÉAL, le 30 avril 2025 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) présente les changements tarifaires qui entreront en vigueur le 1er juillet prochain, dans le réseau de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal. Chaque année, les tarifs des services de transport collectif sont indexés en tenant compte entre autres de l'inflation, tout en portant une attention particulière à la capacité de payer des citoyens afin de maintenir l'abordabilité des services pour l'ensemble de la clientèle.

« Dans le contexte économique actuel, l'ARTM fait le choix responsable et nécessaire de maintenir l'indexation de la grille tarifaire des titres de transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal à 3%. Cette mesure permet de limiter les impacts financiers sur la clientèle, tout en assurant que nous puissions continuer d'offrir un service fiable et performant », a déclaré Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

Au 1 er juillet 2025, la majorité des titres de transport feront l'objet d'une indexation moyenne des tarifs de 3 %

Poursuite du lissage des titres bus spéciaux liés à la mise en service du REM ainsi que des titres à passage(s) Tous modes AB

Par ailleurs, conformément à la planification prévue dans le cadre du projet de refonte tarifaire, certains anciens titres de transport exo, TRAM et TRAIN seront retirés.

Grilles tarifaires

Pour prendre connaissance de la tarification qui entrera en vigueur dans la région métropolitaine de Montréal à compter du 1er juillet 2025, consultez la section Titres et grilles tarifaires du site Web l'ARTM :

Transport collectif régulier : https://www.artm.quebec/grille-tarifaire/

Transport adapté : https://www.artm.quebec/grille-tarifaire-transport-adapte/

