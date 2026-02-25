Grève possible à la Coopérative Citadelle à Plessisville

PLESSISVILLE, QC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - La centaine de travailleur.euse.s de la Coopérative Citadelle à Plessisville qui embouteille du sirop d'érable pour plusieurs producteurs a rejeté dans une proportion de 85 % les offres de l'employeur et du même souffle voté récemment en faveur d'un mandat de grève générale illimitée à déclencher au moment jugé opportun.

Le litige porte principalement sur les conditions de travail ainsi que sur le climat de travail qui s'est détérioré au cours des dernières années. « L'employeur propose des salaires insuffisants et des conditions de travail qui ne sont pas à la hauteur des besoins des membres. Il y a aussi des problèmes dans l'environnement de travail. La coopérative doit se ressaisir », fait valoir le président de la section locale 7885, Marc Jalbert.

Les parties ont convenu de se rencontrer de nouveau le 11 mars prochain pour poursuivre les négociations. « Nos membres tendent la main une dernière fois à l'employeur pour arriver à de bonnes conditions de travail et rétablir un meilleur climat de travail au sein de l'entreprise. Il est minuit moins une et la coopérative doit ajuster le tir rapidement avant la prochaine saison des sucres », fait valoir le représentant syndical des Métallos, Dany Maltais.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

