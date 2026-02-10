Décision du Conseil de ville de Rouyn-Noranda sur la fonderie Horne - Les Métallos saluent la perspective d'un dénouement

MONTRÉAL, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Le Syndicat des Métallos, qui représente les travailleur.euse.s de l'affinerie de cuivre CCR à Montréal-Est, salue la décision du Conseil de ville de Rouyn-Noranda qui ouvre la voie à un dénouement pour la pérennité des activités de la filière cuivre au Québec, à Rouyn-Noranda et à Montréal-Est.

Hier, le conseil de ville de Rouyn-Noranda s'est prononcé en faveur de l'intention exprimée par le gouvernement du Québec de renouveler de façon anticipée les permis d'exploitation pour une période de 7 ans, ce qui donnerait une prévisibilité accrue à la compagnie.

« On sait que c'est un débat difficile, où il y a beaucoup d'émotion et c'est normal. Le conseil municipal a pris une décision sage, qui tient compte à la fois de la vitalité économique du Québec et de la région et de la protection de la santé de la population. Maintenant, il revient au gouvernement du Québec et à Glencore de travailler conjointement pour permettre la mise en œuvre rapide des investissements prévus. Il faut mettre cette période d'incertitude derrière nous », fait valoir le directeur québécois des Métallos, Nicolas Lapierre.

Le Syndicat des Métallos représente quelque 400 travailleur.euse.s à l'affinerie de cuivre de Montréal-Est, qui est approvisionnée en cuivre par la fonderie de Rouyn-Noranda. Ces deux usines forment la filière du cuivre au Canada et sont essentielles notamment au recyclage des batteries.

Le président de la section locale 6887 à l'affinerie de cuivre CCR de Montréal-Est, Stéphane Côté, salue lui aussi la perspective d'un dénouement. « On voit enfin la lumière au bout du tunnel. On demande maintenant au gouvernement et à la compagnie de finaliser rapidement cette entente pour que les investissements puissent aller de l'avant. »

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

