GRÈVE IMMINENTE CHEZ HYUNDAI SHAWINIGAN

SHAWINIGAN, QC, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Les négociations pour le renouvellement de la convention collective des huit travailleurs membres de la section locale 4511 d'Unifor, employés chez Hyundai Shawinigan, ont abouti à une impasse en conciliation mercredi dernier. Malgré les nombreuses propositions constructives du syndicat, l'employeur reste inflexible, bloquant ainsi toute possibilité de règlement.

Fort d'un appui unanime des membres, cette grève sera déclenchée dans les prochains jours si l'employeur ne présente une offre acceptable pour nos membres.

« Après 8 rencontres avec l'employeur, l'offre proposée est très loin des attentes des membres de Hyundai Shawinigan. Si nous acceptions la dernière offre patronale, nos membres seraient parmi les moins bien rémunérés du secteur. Nos membres sont derrière leur comité de négociation et sont choqués par le manque de respect du propriétaire de Hyundai Shawinigan, le Groupe Vincent. Il est plus que temps que le Groupe Vincent offre des conditions de travail compétitives » dénonce Patrick Caisse, représentant syndical de la section locale 4511 d'Unifor.

« On a l'impression que le Groupe Vincent ne prend pas au sérieux la situation. C'est notre constat après avoir reçu la dernière offre de l'employeur. Tout ce que nos membres demandent, ce sont des conditions de travail équivalentes au reste du secteur. » rajoute Félix Bélanger, président de la section locale 4511 d'Unifor.

