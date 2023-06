Grève générale illimitée chez Olymel à Drummondville

Le prix du bacon augmente, nos salaires devraient suivre

MONTRÉAL, le 13 juin 2023 /CNW/ - De décembre 2019 à décembre dernier, le prix de détail moyen du bacon est passé de 7 $ à 9,14 $, soit quelque 30 % d'inflation, si on se fie aux données de la Banque Scotia.

« Les offres salariales de notre employeur sont carrément insuffisantes quand on regarde l'inflation en général et l'inflation du bacon en particulier », soutient Mélanie Cloutier, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bacon Inter-America-CSN, dont les 500 membres sont en grève générale illimitée depuis le 25 mai dernier. Les pourparlers tournent en rond depuis plusieurs semaines, puisque l'employeur ne fait que déplacer des sommes sans jamais vraiment bonifier son offre. Les membres avaient voté en faveur de la grève, à 98 %, le 26 mars dernier.

« Notre division est rentable, le marché du bacon est porteur, notre employeur ne peut pas nous mettre sur le dos toutes les difficultés d'Olymel. Le salaire des usines qui restent ouvertes doit être compétitif », ajoute la présidente, qui compte sur une importante journée de négociation demain avec la conciliation.

« La pénurie de main-d'œuvre est réelle, Olymel ne peut pas passer à côté », ajoute Pascal Bastarache, président du Conseil central du Cœur du Québec-CSN.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bacon Inter-America-CSN compte près de 500 membres, dont une majorité de femmes. Le syndicat est affilié à la Fédération du commerce de la CSN (FC-CSN).

La FC-CSN compte quelque 28 000 membres regroupés dans plus de 350 syndicats présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros et de services divers, de l'agroalimentaire, des finances et du tourisme.

Le STT de Bacon inter-America est aussi affilié au Conseil central du Cœur du Québec-CSN regroupe plus de 16 300 membres réunis au sein de 130 syndicats de tous les secteurs d'activité. Le territoire du conseil central est composé des deux régions administratives de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

