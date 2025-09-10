Grève évitée : entente trouvée

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des chauffeurs d'autobus du RTL (SCFP 3333) annonce qu'en médiation, les parties se sont entendues sur une hypothèse de règlement.

Aucune autre information ne sera diffusée jusqu'à ce que les syndiqué(e)s puissent prendre connaissance de l'hypothèse de règlement. Une assemblée générale pour entériner le nouveau contrat sera organisée selon les délais et processus prévus aux statuts et règlements de la section locale.

Le SCFP 3333 rappelle que ses membres se sont prononcés à 99,03 % en faveur d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève. La convention collective est échue depuis le 31 décembre 2024.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]