Grève évitée chez Bombardier : les membres d'Unifor ratifient l'entente de principe

MONTRÉAL, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - C'est au courant de la journée de mercredi que les membres de la section locale 62 d'Unifor, travaillant chez Bombardier au centre de finition Laurent Beaudoin, ont voté à 83.8 % en faveur de la nouvelle entente de principe.

Le nouveau contrat de travail est d'une durée de 3 ans et comprend des augmentations de salaire de 6.5 % pour la première année, 3 % pour la deuxième et 3 % pour la 3e année ainsi qu'un montant forfaitaire pour une protection contre l'inflation de 2000 $ à la signature de la convention collective. La rente mensuelle de retraite, quant à elle, sera majorée de 4.00 $ à compter du 1er janvier 2023, 2.00 $ au 1er janvier 2024 et 2.00 $ au 1er janvier 2025.

Dans les autres faits saillants, notons une bonification des différentes primes ainsi que des améliorations aux assurances collectives. Entre autre, une majoration de la couverture des services d'un psychologue et l'ajout des spécialistes suivant : travailleur social, thérapeute familial, conseiller matrimonial, conseiller clinicien et d'un conseiller d'orientation ainsi que 3 journées payées pour les victimes de violence conjugale.

« Félicitations au comité syndical et aux membres de l'accréditation. Par leur solidarité syndicale, leur détermination et leur grande mobilisation, ils ont fait la différence dans cette négociation » affirme Bruno Audet, président de l'unité Bombardier pour la section locale 62 d'Unifor.

Rappelons que les membres avaient rejeté la première entente de principe qui leur avait été présenté plus tôt cette semaine. Le syndicat avait un mandat de grève pour le 6 décembre, mais, dans le but de conclure une entente imminente, la date fut prolongée de 48 heures soit jusqu'au 7 décembre 23h59.

Unifor représente environ 2000 membres travaillant au centre de finition Laurent Beaudoin.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

