Grève du personnel de l'éducation de l'Ontario : le SCFP condamne vertement la déclaration d'un député du Bloc québécois

MONTRÉAL, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Lors d'un point de presse à Ottawa, un député du Bloc québécois, Alain Therrien, y est allé d'une déclaration inacceptable en se disant indifférent face à ce qui se passe en Ontario dans le conflit qui oppose le personnel du secteur de l'éducation et le gouvernement Ford.

« Au lieu de condamner cette attaque envers le droit des salarié(e)s à négocier de bonne foi, le Bloc québécois donne carte blanche aux gouvernements qui seraient intéressés à utiliser tous les moyens à leur disposition afin d'imposer des contrats de travail. Ce que les député(e)s du Bloc nous disent, c'est que le précédent que vient de créer le gouvernement Ford ne les intéresse pas. Est-ce que ces gens sont au courant que les travailleuses et les travailleurs n'ont pas toutes et tous des conditions de député(e)s fédéraux(ales) et que la négociation de bonne foi est la seule manière d'améliorer leur sort? », affirme Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Rappelons qu'à la suite d'échanges entre les personnes représentantes patronales et syndicales, devant une menace de grève, le gouvernement Ford a choisi d'imposer un retour au travail en utilisant la clause nonobstant afin de se prémunir de tout recours juridique.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

