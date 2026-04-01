Grève du communautaire : « La ministre doit quitter. » selon Québec solidaire

QUÉBEC, le 1 avril 2026 /CNW/ - Suite à l'attitude de la ministre lors de son interpellation demandée par Québec solidaire, Etienne Grandmont, responsable solidaire en matière d'Action communautaire, demande à ce que Chantal Rouleau soit exclue du futur conseil des ministres de la CAQ :

« Cette ministre n'est plus à la hauteur et a complètement perdu la confiance des groupes communautaires. Depuis son arrivée en poste, les relations se sont grandement détériorées et elle a fini par brûler les ponts vendredi dernier. La personne qui remplacera François Legault doit faire un geste pour montrer qu'elle est à l'écoute du communautaire, c'est pour cela que je demande à ce que la ministre Rouleau soit écartée du prochain conseil des ministres de la CAQ. »

Le communautaire à boutte dénonce depuis plusieurs mois déjà le manque d'écoute de la part de la ministre Rouleau. Le mouvement réclame d'ailleurs une table de négociation avec le gouvernement caquiste, demande qui demeure ignorée à ce jour, malgré l'intervention de Québec solidaire.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]