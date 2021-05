Grève du 4 mai 2021 - Le personnel de soutien scolaire prouve qu'il est indispensable

QUÉBEC, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) a réussi, avec l'annonce de sa grève du 4 mai, à prouver que le personnel de soutien scolaire est indispensable.

À l'heure actuelle, aucun centre de services scolaire ou commission scolaire n'a choisi de maintenir une journée d'école traditionnelle, malgré que le personnel de soutien scolaire a promis de ne faire aucun piquet de grève pour permettre au personnel enseignant et professionnel d'offrir les services.

« Certains gestionnaires ont choisi de transformer la journée de mardi en pédagogique, d'autres ont opté pour des cours à distance, d'autres encore ont tout simplement décidé de fermer » explique Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ. « Selon nous, la preuve est faite : le personnel de soutien scolaire est essentiel dans le réseau de l'éducation québécoise. Sans nous, rien ne peut fonctionner de façon habituelle. Il est temps que le gouvernement le réalise et que ça se traduise par des conditions de travail et salariales décentes, et qu'il évite les offres réchauffées comme celles qu'il a faites hier » ajoute monsieur Pronovost.

Rappelons que, à moins d'entente avec la partie patronale avant mardi, l'ensemble du personnel de soutien scolaire de la FPSS-CSQ sera en grève le 4 mai.

Centres de services scolaires (CSS) et commissions scolaires (CS) touchés

Francophones :

Centre de services scolaire de l'Énergie

Centre de services scolaire de la Riveraine

Centre de services scolaire des Draveurs

Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais

Centre de services scolaire de la Jonquière

Centre de services scolaire des Trois-Lacs

Centre de services scolaire de Laval

Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin

Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries

Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord

Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay

Centre de services scolaire de la Région-de- Sherbrooke

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île

Centre de services scolaire des Chic-Chocs

Centre de services scolaire des Îles

Centre de services scolaire des Patriotes

Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands

Centre de services scolaire du Fer

Centre de services scolaire du Littoral

Anglophones :

Commission scolaire Eastern Shores

Commission scolaire Eastern Townships

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ) est le seul regroupement au Québec représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 catégories d'emplois réparties en 24 centres de services scolaires et 19 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 33 000 membres.

