Grève du 2 et 3 juin 2021 - Deuxième vague de grève pour le personnel de soutien scolaire de la FPSS-CSQ

QUÉBEC, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) annonce une deuxième vague de grève les 2 et 3 juin prochains.

Bien que le gouvernement de François Legault prétende être prêt à régler la négociation actuelle, ses paroles ne se traduisent pas en action aux cinq tables de négociation auxquelles la FPSS-CSQ participe.

« Malheureusement, les augmentations salariales de 8 % prétendues par le gouvernement n'existent pas. En réalité, ce qui est proposé par la partie patronale, c'est 5 % d'augmentation sur trois ans accompagnés de montants forfaitaires » explique Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ. « C'est à peine l'équivalent de l'inflation et c'est appauvrir davantage le personnel le moins payé en éducation malgré qu'on démontre depuis des années notre nécessité! On n'a donc pas le choix d'annoncer cette deuxième série de grèves de nos membres » renchérit monsieur Pronovost.

Ainsi, le 2 juin 2021 de 00 h 01 à 12 h, les conducteurs d'autobus de la convention collective S13 seront en grève. Le 3 juin 2021, le personnel de soutien scolaire francophone de la convention collective S3 sera en grève de 00 h01 à 12 h. Finalement, le 3 juin de 12 h à 20 h, ce sera au tour du personnel de soutien scolaire anglophone de la convention collective S12 d'exercer son droit de grève.

Centres de services scolaires (CSS) et commissions scolaires (CS) touchés

2 juin am (conducteurs d'autobus)

Commission scolaire Eastern Townships

3 juin am (personnel de soutien scolaire francophone)

Centre de services scolaire de l'Énergie

Centre de services scolaire de la Riveraine

Centre de services scolaire des Draveurs

Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais

Centre de services scolaire de la Jonquière

Centre de services scolaire des Trois-Lacs

Centre de services scolaire de Laval

Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin

Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries

Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord

Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay

Centre de services scolaire de la Région-de- Sherbrooke

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île

Centre de services scolaire des Chic-Chocs

Centre de services scolaire des Îles

Centre de services scolaire des Patriotes

Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands

Centre de services scolaire du Fer

Centre de services scolaire du Littoral

3 juin pm (personnel de soutien scolaire anglophone)

Commission scolaire Eastern Shores

Commission scolaire Eastern Townships

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ) est le seul regroupement au Québec représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 catégories d'emplois réparties en 24 centres de services scolaires et 19 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 33 000 membres.

