Grève des personnels scolaires - Les parents demandent une entente

QUÉBEC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - À la veille du début de grèves du personnel des écoles partout au Québec, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) prie les parties de s'entendre pour éviter une rupture prolongée de services éducatifs pour les élèves.

« Personne ne veut la grève. Oui, il y aura des répercussions sur les parents, mais c'est avant tout à nos enfants, à leur réussite et à leur bien-être que nous pensons quand nous demandons aux parties de régler pour éviter la grève. Je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus », selon Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ.

Les parents sont inquiets des conséquences d'une grève prolongée et demandent une entente, pour les enfants.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient depuis maintenant 50 ans les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

