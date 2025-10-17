Grève des heures supplémentaires en vue chez les spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Ce vendredi, le Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec (SSPHQ-SCFP 4250) a déposé un avis de grève illimitée du temps supplémentaire à l'employeur et au Tribunal administratif du travail (TAT), effectif à compter du 29 octobre 2025 à minuit et une. Le comité de négociation a pris cette décision pour renforcer la pression sur l'entreprise en vue d'obtenir une convention collective négociée de bonne foi.

« Avec un rejet de l'offre d'Hydro-Québec et un mandat de grève illimitée du temps supplémentaire, obtenus à 88 % [le 1er octobre dernier] en assemblée générale, nous vous avons entendus et nous allons de l'avant dans la défense de vos intérêts », ont expliqué les membres du comité syndical de négociation dans un info-négo adressé aux membres du syndicat.

Les heures régulières de travail de ces derniers sont de 70 par période de deux semaines.

Les parties passeront devant le TAT prochainement pour établir la liste des services essentiels pour les heures supplémentaires spécifiquement. La conciliation se poursuivra en parallèle et c'est pourquoi le syndicat n'émettra pas d'autres commentaires jusqu'à nouvel ordre.

Le SSPHQ représente 5500 spécialistes et professionnel•le•s qui conseillent les gestionnaires d'Hydro-Québec. Chacun possède, notamment, une expertise précise en technologies de l'information, cybersécurité, relations avec le milieu, environnement, finance, météo, planification commerciale, soutien à l'exploitation du réseau, planification des approvisionnements, gestion des appels d'offres et gestion de projets. Leur convention collective est arrivée à échéance le 31 décembre 2024.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 16 500 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, 438 882-3756