À Montréal, les cols bleus demandent la médiation

MONTRÉAL, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Face au manque de sérieux de la part de la Ville de Montréal à la table de négociation, le Syndicat des cols bleus demande l'intervention d'une personne médiatrice afin de faciliter les discussions.

« Il y a clairement une absence de vision et de leadership. La Ville n'est toujours pas en mesure de progresser de façon soutenue, malgré les 21 séances de négociation. On est encore à discuter des demandes normatives. La Ville refuse toujours de faire un retour sur les demandes monétaires en absence d'entente sur les questions normatives. Or, c'est la Ville qui retarde toute entente avec des reculs et des changements de position constants. C'est une véritable honte pour la plus grande ville du Québec ! », dénonce Jean-Pierre Lauzon, président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301).

Il existe une réelle déconnexion entre la direction générale de la Ville, le comité de négociation patronal et les élu.es.

« Il n'y a aucun enlignement. Les élu.es se cachent. La direction générale renie les décisions prises par le comité de négociation patronal et invoque un « comité aviseur » pour s'expliquer. Ce comité est, par ailleurs, obscur, et on en ignore la composition. Les décideurs invisibles oseront-ils se cacher aussi de la personne médiatrice? », ajoute le président syndical.

La convention collective est échue depuis le 31 décembre 2024. Le SCFP 301 représente 6 600 travailleuses et travailleurs de la Ville de Montréal. Le 6 septembre, le syndicat a voté en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

