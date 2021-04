Grève des enseignantes et enseignants de la FSE-CSQ - Le personnel de soutien scolaire de la FPSS-CSQ appuie ses collègues!

QUÉBEC, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) appuie ses collègues enseignantes et enseignants de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), à la veille du premier mouvement de grève de ces derniers.

« La solidarité entre les employés du gouvernement dans le domaine de l'éducation est essentielle et bénéficie à l'ensemble de la société. En effet, nos revendications, quelque soit notre catégorie d'emploi, visent un seul et même but : améliorer les conditions de travail de tous, pour le bien-être des élèves et des étudiants » explique Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ.

C'est pourquoi la FPSS-CSQ assure que ses 33 000 membres ne franchiront pas les lignes de piquetage demain, durant la période de grèves de leurs collègues de la CSQ.

La Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ) est le seul regroupement au Québec représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 catégories d'emploi réparties en 24 centres de services scolaires et 19 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 33 000 membres.

