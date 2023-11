Grève des cols bleus de Laval

LAVAL, QC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Les 850 cols bleus de la Ville de Laval déclencheront aujourd'hui une grève de 24 heures afin de dénoncer la fermeture, le mépris et le manque de transparence des représentant(e)s du Service des relations de travail à la table de négociation.

En fin d'après-midi, les cols bleus marcheront ainsi dans les rues de Laval jusqu'à l'hôtel de ville.

Le Syndicat des cols bleus de Laval réclame l'intervention du maire, Stéphane Boyer, dans ce conflit qui pourrit depuis plusieurs années. Pour bien l'informer, les syndiqué(e)s manifesteront le jour même de la tenue du conseil municipal, lequel coïncide avec le troisième anniversaire de l'élection du maire Boyer.

« Nous voulons lui dire que malgré la transparence exprimée par le syndicat quant à ses demandes, la partie patronale, de son côté, s'entête à ne pas divulguer ses offres salariales. Selon notre compréhension, ces offres sont tellement ridicules que les représentant(e)s de la Ville ont peur de rajouter de l'huile sur le feu », a affirmé Louis-Pierre Plourde, président du Syndicat des cols bleus de Laval (SCFP 4545).

Le blocage dans les pourparlers entre la Ville de Laval et le syndicat perdure depuis des mois. D'ailleurs, le 26 septembre dernier, la partie patronale a annulé unilatéralement une médiation préarbitrale pour régler le millier de griefs qui minent le quotidien de dizaines de cols bleus depuis des années. Et, le 25 octobre, la Ville de Laval a fait appel au ministère du Travail pour nommer un médiateur dans cette négociation.

« Selon nous, il est prématuré d'avoir recours à un médiateur, mais nous participerons de bonne foi à cette médiation de 60 jours. Nous avons tout de même déposé une plainte contre la Ville de Laval pour ingérence et entrave syndicale, ce qui est interdit au sens du Code du travail », a déclaré Stéphane Paré, conseiller syndical du SCFP.

Rappelons que le 26 avril 2023, les cols bleus ont voté à 96 % en faveur d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève.

Ce 7 novembre aura lieu aussi la 50e collecte de sang des Lavallois et des Lavalloises. Le syndicat, en bon citoyen corporatif, invite tous ses membres à donner du sang avant de se rendre à la manifestation devant l'hôtel de ville. Le président du syndicat et une équipe de cols bleus accueilleront les donneurs et les donneuses de sang afin de leur remettre un tract expliquant les raisons de leur grève d'une journée.

