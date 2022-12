Grève des cols bleus à Sorel-Tracy

SOREL-TRACY, QC, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les cols bleus de Sorel-Tracy sont en grève. Celle-ci a été déclenchée à minuit hier soir et va durer trois jours, les 15, 16 et 17 décembre.

La dernière offre patronale de hausse salariale est de 1,9 % en moyenne pendant cinq ans ! Or, l'inflation oscille autour de 6,4 % en ce moment. Le syndicat demande 4,9 % par an sur 5 ans en moyenne, avec un accent sur la première année étant donné la hausse actuelle du coût de la vie.

L'offre patronale ferait en sorte que Sorel-Tracy deviendrait progressivement un employeur de second ordre et les services à la population en souffriraient inévitablement. On pense notamment à l'enlèvement de la neige, à l'aqueduc ou encore au Colisée Cardin où un match des Éperviers de Sorel-Tracy de la LNAH était prévu. Des grévistes seront d'ailleurs présents au Colisée aujourd'hui.

« Il faut que le nouveau maire, Patrick Péloquin, prenne les choses en main et exerce son leadership pour faire débloquer ces négociations où on sent que les négociateurs n'ont pas de mandat clair sur les aspects financiers », affirme Martin Gingras, président du syndicat. Le maire Péloquin disait vouloir agir pour éviter la grève, il est encore temps pour lui de régler ça rapidement.

Une séance de négociation est prévue aujourd'hui, 15 décembre. « Il est temps de mettre cette mauvaise histoire derrière nous avant Noël. Le nouveau maire peut certainement faire mieux que son prédécesseur Serge Péloquin et que le maire intérimaire qui a suivi », conclut le président.

À propos

Le Syndicat des employé-es municipaux de la ville de Sorel-Tracy-CSN compte quelque 100 membres.

Le syndicat est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) qui compte 65 000 membres dans les secteurs public et parapublic et est également affilié à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) qui représente plus de 330 000 membres de tous les secteurs d'activité.

