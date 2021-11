Grève des chauffeurs de la STL les 26-27 nov. ― Une décision du Syndicat qui pénalise inutilement les clients lavallois

LAVAL, QC, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Société de transport de Laval (STL) déplore que sa clientèle soit à nouveau instrumentalisée inutilement par la grève du Syndicat des chauffeurs.euses d'autobus les 26 et 27 novembre. Cette décision du Syndicat entraîne une réduction importante du service pour les Lavallois et affecte les commerçants de Laval et leurs employés. Le service d'autobus offert pour ces deux journées passera de très réduit le vendredi à aucun service le samedi.

La direction de la STL est sincèrement désolée des inconvénients que la grève des chauffeurs peut occasionner à sa clientèle et trouve regrettable cette décision du Syndicat, malgré les négociations en cours. Une autre rencontre de conciliation est d'ailleurs prévue le lundi 29 novembre et nous croyons que l'atteinte d'un règlement passe par des pourparlers et non par des actions qui nuisent à la clientèle.

Soulignons que le transport collectif a été durement touché ces deux dernières années par la pandémie, résultant en une diminution significative de son achalandage et une baisse importante des revenus pour l'ensemble de la région métropolitaine.

C'est dans ce contexte financier difficile que la STL a récemment renouvelé les conventions collectives avec les syndicats de ses employés de bureau et de l'entretien. Rappelons que l'offre globale déposée auprès du Syndicat est équitable et comparable à celles-ci. Il faut aussi noter que les employés de la Ville de Laval, de même que plusieurs autres unités syndicales représentant des chauffeurs d'autobus au Québec, ont également signé sur les mêmes bases de rémunération.

Horaires des 26 et 27 novembre

Le service du vendredi 26 novembre sera réduit de 50 % par rapport à la normale, comptant de grandes plages horaires sans aucun service, notamment entre 9 h le matin et 15 h l'après-midi. AUCUN service d'autobus ne sera offert pour toute la journée du samedi 27 novembre, contraignant la clientèle régulière à opter pour un autre moyen de transport pour toute la période entre minuit 30 au petit matin du samedi jusqu'au début du service du dimanche vers les 4 h du matin.

Dans le cadre des discussions pour déterminer les services offerts durant les journées de grève, la STL aurait souhaité, et a demandé, à ce qu'il y ait du service le samedi 27 novembre, mais nous n'avons pas réussi à convaincre le syndicat et la commission.

Restez informés pour suivre l'évolution de la situation au STLaval.ca/greve.

Services essentiels

La détermination des horaires en temps de grève est un processus légal bien encadré. La Société et le Syndicat négocient quels seront les services essentiels qui seront offerts lors des jours de grève. Cette entente est ensuite entérinée par un juge du Tribunal administratif du travail.

Ainsi, pour les transports collectifs, la notion de services essentiels telle que prescrite par la loi vise principalement la fluidité de circulation des véhicules d'urgence (policiers, pompiers, ambulances, etc.).

Horaires détaillés

VENDREDI 26 NOVEMBRE

Service d'autobus offert durant les plages suivantes (selon l'horaire planifié):

de 5 h 59 à 8 h 44

de 14 h 59 à 18 h 29

de 22 h 29 à 00 h 29

Si votre bus doit passer peu après l'heure de fin annoncée, vérifiez l'horaire du début de la ligne pour savoir s'il passera. Par exemple, si le trajet qui part à 8 h 43 du terminus Le Carrefour passe dans votre quartier à 9 h 26, le service sera donné.

Les lignes de taxis collectifs seront en service à la normale et sans interruption toute la journée. Les clients doivent vérifier leur correspondance avec leur ligne d'autobus s'il y a lieu.

Aucun changement pour le transport adapté, le service sera offert à la normale. Des retards sont toutefois à prévoir compte-tenu d'un achalandage plus élevé.

Nous recommandons aux clients et collaborateurs de consulter la page stlaval.ca/grève, mise à jour régulièrement.

AUCUN SERVICE d'autobus pendant les plages horaires suivantes :

Avant 5 h 59 am

Entre 8 h 45 et 14 h 58

Entre 18 h 30 et 22 h 28

À partir de 00 h 30 le petit matin du samedi 27 nov jusqu'au début du service du dimanche 28 novembre vers les 4 h am.

SERVICE ANNULÉ toute la journée pour :

Les lignes scolaires (intégrées "C")



La navette Illumi



La navette Place Bell (soir de match du Rocket)

SAMEDI 27 NOVEMBRE : aucun service d'autobus

AUCUN SERVICE D'AUTOBUS STL à compter de 00 h 30 le petit matin du samedi jusqu'au début du service du dimanche 28 novembre vers les 4 h am.

le petit matin du samedi 28 novembre vers les 4 h am. Ce qui inclus l'annulation de :

La navette 360



La navette Illumi



La navette Place Bell (soir de match du Rocket)

Les lignes de taxis collectifs seront en service à la normale et sans interruption toute la journée.

Aucun changement pour le transport adapté, le service sera offert à la normale. Des retards sont toutefois à prévoir compte-tenu d'un achalandage plus élevé.

