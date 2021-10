Grève des chauffeurs d'autobus à Laval ― mercredi 3 novembre - Service réduit et retards à prévoir

LAVAL,QC, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des chauffeurs et chauffeuses d'autobus a annoncé la tenue d'une journée de grève ce mercredi 3 novembre. La direction de la Société de transport de Laval est désolée des inconvénients que la grève des chauffeurs peut causer à sa clientèle et souhaite l'informer des horaires réduits à prévoir le 3 novembre.

Service réduit sur les lignes d'autobus régulières

La loi sur les services essentiels prévoit le maintien d'un service d'autobus durant les heures de pointe afin de minimiser la congestion routière supplémentaire sur les voies publiques. Ainsi, ce mercredi 3 novembre 2021, les autobus de la STL seront en service aux heures de passage habituelles, seulement durant les plages horaires suivantes :

Matinée : de 6 h à 9 h

Fin de journée : de 15 h à 18 h 30

Soirée : de 22 h 30 à 1 h

En dehors de ces heures, il n'y aura aucun service d'autobus régulier à Laval dû à la décision du Syndicat des chauffeurs et chauffeuses de la STL de tenir cette journée de grève. Le service de taxis collectifs sera maintenu toute la journée. Toutefois, la correspondance avec les lignes d'autobus de la STL ne sera possible que durant les heures desservies. Le service de transport adapté n'est pas affecté par cette grève et sera entièrement maintenu.

Attention : les heures annoncées indiquent les départs en début de ligne. Ainsi, dans les faits, les autobus peuvent rouler un peu au-delà de l'heure de fin annoncée de manière à compléter leur trajet. Par exemple, si le dernier départ d'une ligne est prévu à 8 h 38, son trajet pourrait se terminer à 9 h 45 à la fin du circuit.

Les clients du réseau régulier devront également prévoir des retards, considérant que le service qui sera offert durant ces heures condensées risque d'être très achalandé.

Service annulé toute la journée sur les lignes spécialisées suivantes :

Toutes les lignes scolaires intégrées "C"

Toutes les lignes de résidences pour aînés "R"

Navette Illumi

Restez informés pour suivre l'évolution de la situation au STLaval.ca/greve.

Lors de cette journée de grève, nous encourageons la population à opter pour des transports actifs et le covoiturage pour ses déplacements. Autant que possible, on recommande de reporter les déplacements non essentiels à une autre journée. Si vous devez prendre l'autobus, prévoyez des retards, car le réseau sera très achalandé durant les périodes de service.

Cette entente sur le maintien des services essentiels pendant la grève des chauffeurs le 3 novembre 2021 a été entérinée par le Tribunal administratif du travail.

