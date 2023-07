Grève des casinos : les travailleuses et travailleurs convergent à Montréal

MONTRÉAL, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Une foule s'est réunie ce midi à Montréal sous une chaleur accablante pour signifier son appui aux travailleuses et travailleurs des casinos en grève générale illimitée depuis le 23 juin dernier.

« Le rassemblement d'aujourd'hui est une magnifique démonstration de solidarité. De notre côté, l'énergie est là et nous sommes prêts à tenir notre bout pour obtenir une convention collective satisfaisante », explique Riccardo Scopelleti, président de l'unité des travailleurs et des travailleuses de sécurité du Casino de Montréal.

Une année record pour la Société des casinos

« L'été est la saison la plus achalandée des casinos. Si Loto-Québec et le Conseil du trésor veulent pouvoir annoncer encore une fois des profits records lors de l'exercice financier de l'année prochaine, ils vont devoir mettre de l'eau dans leur vin », explique Katia Lelièvre, vice-présidente de la CSN.

Le 6 juin dernier, la Société des casinos faisait état de sa meilleure année financière depuis sa création. De son côté, le vice-président exécutif et chef de l'exploitation des casinos et des salons de jeux, Kevin G Taylor, a vu sa rémunération totale passer de 375 461 $ à 504 498 $ dans la dernière année.

« Ces profits, ce sont ultimement les travailleuses et les travailleurs qui les créent. La moindre des choses serait de faire en sorte que tout le monde en profite. Les casinos font partie intégrante du paysage estival au Québec et on ne souhaite rien de plus que de permettre aux travailleuses et travailleurs de faire leur travail dans de bonnes conditions », ajoute Chantal Ide, vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain.

En négociations depuis plus d'un an, les syndiqué-es revendiquent des hausses salariales équivalentes à l'inflation plus 1 $ de l'heure. Alors que les négociations piétinent, l'employeur maintient les mêmes offres salariales depuis le mois de février.

« Ce qu'on demande, ce sont des conditions de travail valorisantes qui permettent d'endiguer les problèmes de recrutement et de rétention du personnel. Il manque du monde pour travailler aux casinos et tant que ce sera le cas, c'est le grand public qui en paiera le prix. En sous-effectifs, c'est clair que les travailleuses et travailleurs ne peuvent pas offrir le meilleur service à la clientèle », ajoute Stéphanie Gratton, présidente par intérim de la Fédération des employés et employées des services publics (FEESP-CSN).

Les syndiqué-es sont prêts à retourner à la table de négociation dès que l'employeur sera prêt à négocier.

SOURCE CSN

