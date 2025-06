Hausse des inscriptions, baisse du soutien : la logique renversante des abolitions de postes dans les cégeps

MONTRÉAL, le 11 juin 2025 /CNW/ - Alors que les inscriptions dans les cégeps du Québec sont en forte hausse, les directions de plusieurs établissements annoncent des abolitions de postes dans le personnel de soutien. Une situation vigoureusement dénoncée par la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), qui représente la vaste majorité du personnel de soutien du réseau collégial, soit 38 syndicats sur les 48 cégeps au Québec.

« On se réjouit que de plus en plus de jeunes accèdent aux études postsecondaires, c'est une excellente nouvelle pour le Québec, affirme Marie-Noël Bouffard, présidente du Secteur soutien cégeps de la FEESP-CSN. Mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est une contradiction flagrante : malgré une croissance importante de la population étudiante, on coupe dans les effectifs qui assurent le bon fonctionnement des cégeps. »

En août dernier, la Fédération des cégeps annonçait une augmentation de 3,4 % des inscriptions, pour l'année scolaire 2024-2025 -- la plus forte hausse en 25 ans --, alors que les prévisions du ministère anticipaient une croissance plus modeste (autour de 2 %). Cette hausse s'ajoute à celle de 3 % observée l'année précédente et la Fédération prévoit une croissance de 20 % de la population étudiante au cours de la prochaine décennie.

Malgré cette tendance, en prévision du dévoilement du plan d'effectifs 2025-2026, les directions de cégeps ont récemment rencontré les syndicats pour leur annoncer de nouvelles abolitions de postes de personnel de soutien. Selon les données préliminaires compilées par la FEESP-CSN, 25 de ses 38 syndicats rapportent déjà 88 abolitions de postes pour l'année 2025-2026, ce qui représente une baisse moyenne de 2,54 % des effectifs dans ces cégeps, alors que nous nous trouvons dans un contexte de hausse de 3,4 % des inscriptions. Ces coupes s'ajoutent aux 126 abolitions survenues, l'an dernier, dans ces mêmes cégeps, pour un total de 151 postes de soutien abolis à l'échelle du réseau en 2024-2025. Par ailleurs, certaines directions d'établissements ont avisé les syndicats que, si le gouvernement ne change pas son approche et qu'il maintient ses mesures d'austérité, d'autres abolitions de poste seraient à prévoir dans les prochaines années.

« On parle ici de techniciennes et de techniciens qui appuient directement l'apprentissage des étudiantes et étudiants, de travailleuses et travailleurs administratifs qui assurent le bon déroulement de la vie collégiale, et d'ouvrières et d'ouvriers spécialisés qui maintiennent en bon état des infrastructures complexes, poursuit Marie-Noël Bouffard. Il est tout simplement impossible de couper à ce point sans nuire à la qualité des services. »

Les compressions budgétaires, imposées par le gouvernement de la CAQ, combinées à la hausse du nombre d'étudiantes et d'étudiants, créent une pression intenable sur les équipes en place. La surcharge s'aggrave aussi avec les nombreux postes non comblés et les absences pour maladie, congés parentaux ou vacances, forçant les employé-es à multiplier les tâches. Sans avoir de chiffres précis, la FEESP-CSN a d'ailleurs constaté une augmentation du nombre d'employé-es qui quittent le réseau.

« Ce que ça donne, ce sont des services qui se détériorent, des délais plus longs, des erreurs qui se multiplient. Et surtout, des travailleuses et travailleurs à bout de souffle. C'est irresponsable de sabrer dans les effectifs alors qu'on sait que les besoins sont en pleine croissance », conclut Marie-Noël Bouffard.

La FEESP-CSN s'inquiète de plus en plus d'une détérioration importante du réseau collégial, dans les prochaines années, si rien ne change et exige que le gouvernement cesse d'imposer une gestion à courte vue et donne aux cégeps les moyens de répondre aux besoins réels des communautés collégiales.

