GRÈVE DANS LE SECTEUR RÉSIDENTIEL DE LA CONSTRUCTION : LE CPQ APPELLE À UNE RÉSOLUTION RAPIDE ET RESPONSABLE

MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) exprime sa vive préoccupation face au déclenchement de la grève dans le secteur résidentiel de la construction, effective depuis hier soir à minuit. Cette interruption des activités survient dans un contexte déjà tendu, marqué par une guerre tarifaire persistante, une instabilité économique croissante et une crise du logement.

Le CPQ salue les efforts déployés par l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) pour parvenir à une entente, notamment par le dépôt d'une offre bonifiée et la proposition d'un processus de médiation-arbitrage. Le refus de cette proposition par l'Alliance syndicale et le recours à la grève compromettent la stabilité du secteur et accentuent les difficultés pour les ménages québécois. Le CPQ appelle toutes les parties à reprendre les négociations de bonne foi et à privilégier une solution équitable et durable.

Rappelons que le CPQ avait demandé que l'industrie de la construction soit expressément incluse dans l'application du projet de loi 89, compte tenu des répercussions majeures que des conflits de travail dans ce secteur peuvent avoir sur le bien-être de la population. Exclure cette industrie revient à accepter que des arrêts de travail puissent s'étirer indéfiniment, au détriment des chantiers résidentiels, des projets d'infrastructure et de la stabilité économique du Québec. La démobilisation prolongée des travailleurs engendre des retards coûteux, accentue la crise du logement et freine les investissements essentiels à notre prospérité collective.

