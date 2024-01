Grève d'une journée à l'École de technologie supérieure

MONTRÉAL, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Les quelque 600 employés de soutien de l'École de technologie supérieure (ÉTS) sont en grève pour une journée aujourd'hui. Leur convention collective est arrivée à échéance le 31 mars 2022 et les négociations ont commencé le 30 novembre 2022. Parmi les principaux enjeux, il y a la promotion interne et la reconnaissance des compétences; les modalités du télétravail; les salaires.

Ces personnes, membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), exercent 81 professions différentes dans quatre groupes de personnel : professionnel, technique, bureau, de même que métiers et services.

Elles participeront donc au piquetage ce mercredi 17 janvier de 10 h à 15 h en face du 1111, rue Notre-Dame Ouest, Montréal.

« Après plus d'un an de négociations, nos membres nous ont lancé le signal qu'il fallait intensifier nos moyens de pression. Il y a un déficit de reconnaissance de leur travail à l'ÉTS et c'est le moment de redresser la barre. Il faut leur permettre d'atteindre leur plein potentiel, au bénéfice de l'institution et des étudiants et étudiantes », selon Mathieu Dulude, président du Syndicat des employés de l'ÉTS (SEÉTS), section locale 3187 du SCFP.

Le syndicat a d'ailleurs lancé en novembre une campagne de valorisation de ses membres sous le thème « Chaque maillon compte » et dont on peut obtenir un aperçu à https://www.noussommesets.ca/

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 10 780 membres dans les universités, principalement des employés de soutien. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

