Grève au Port de Montréal : le chantage économique doit cesser

MONTRÉAL, le 27 sept. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est très inquiète de la menace d'une grève au Port de Montréal dès lundi prochain. Cette menace survient alors que plusieurs autres ports de la côte Est pourraient aussi tomber en grève prochainement, ce qui entraînerait un déséquilibre complet des chaînes d'approvisionnement pour nos entreprises. Le gouvernement fédéral doit envoyer un signal clair qu'il prendra les décisions nécessaires pour maintenir le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement de l'Est du pays.

« Une fois de plus, une grève menace de prendre en otage nos chaines d'approvisionnement, mettant en péril la survie de centaines d'entreprises. C'est inacceptable. Lors du récent conflit au CN et au CPKC, nous avions réclamé une action rapide du gouvernement fédéral et le ministre MacKinnon avait fait le bon choix, en intervenant pour imposer un arbitrage exécutoire et assurer le maintien des opérations. Il faut faire la même chose avec le Port de Montréal et envisager toutes les options possibles, de l'arbitrage exécutoire à la loi spéciale. Il y a urgence », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Depuis plusieurs années, nous demandons que les piliers de la chaine d'approvisionnement soient considérés comme services essentiels. La répétition des mouvements de grèves et des arrêts de services provoqués par des tiers sur des actifs aussi stratégiques que les ports ou le réseau ferroviaire affecte toutes les entreprises et tous les citoyens. Pour conserver notre réputation internationale en tant que place d'affaires fiable et efficiente, nous ne pouvons pas permettre à des groupes de pressions, syndicats ou autres, de prendre constamment en otage la bonne marche de l'économie. Il faut reconnaitre les chaines logistiques pour ce qu'elles sont : des services essentiels au bon fonctionnement et à la santé de la société canadienne », a conclu Michel Leblanc.



À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain