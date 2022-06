Grève au Casino de Montréal : le Syndicat des croupiers et croupières veut faire embaucher ses membres ailleurs

MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Les croupiers et croupières du Casino de Montréal se préparent pour un long conflit. Dans une publicité pleine page ce matin dans le Journal de Montréal, le SCFP 3939 vante la qualité de ces professionnel(e)s du service à la clientèle. Le syndicat s'improvise en tant qu'agence de placement!

« Nous sommes déterminés! Nous sommes prêts. Nous allons aider nos membres qui veulent se placer ailleurs. Notre conflit est en grande partie dû au fait que l'employeur ne prend pas au sérieux nos demandes pour améliorer la santé et la sécurité au travail. Un récent sondage nous a appris que 40 % de nos salarié(e)s ont été dans l'obligation de s'absenter du travail à cause de blessures faites au travail. C'est trop! », d'expliquer Jean-Pierre Proulx, conseiller syndical du SCFP.

Le syndicat rappelle qu'il n'y a pas d'aménagement de pause adéquat et trop de lésions reliées au travail répétitif.

« Ce qui est ahurissant, c'est que nous avions l'aménagement de l'horaire demandé tout au long de la pandémie. Et puis soudainement, en médiation, ils ne veulent plus nous le donner », d'ajouter le conseiller syndical.

La publicité dit : « Vous cherchez des salarié(e)s? Des centaines de travailleuses et travailleurs sont disponibles, car ces salarié(e)s sont en grève. Ce sont des professionnel(le)s du service à la clientèle!

Veuillez contacter le Syndicat des croupiers et croupières du Casino de Montréal. [email protected] »

La convention collective qui réglemente les conditions de travail des 521 croupiers et croupières est échue depuis le 31 mars 2020. Une grève générale illimitée a été déclenchée le 21 mai 2022.

