Grève à la traverse de Matane - La STQ est déçue que l'offre bonifiée n'ait pas été présentée aux membres à ce jour

QUÉBEC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe la clientèle de la traverse de Matane qu'en raison d'un avis de grève déposé par les employés non brevetés affiliés au syndicat de la CSN, il y aura une interruption complète du service le jeudi 2 octobre et le jeudi 9 octobre prochain à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

La STQ a déposé une offre globale bonifiée sérieuse le 17 septembre dernier auprès des employés non brevetés affiliés à la CSN des traverses de Matane, de Québec et de l'Atelier de réparation navale.

La STQ s'explique mal pourquoi l'offre bonifiée déposée le 17 septembre dernier n'a pas été présentée aux membres à ce jour. Bien que la STQ respecte pleinement le droit de grève de ses employés, elle regrette que le syndicat choisisse cette voie, qui entraîne une interruption de service et affecte directement la clientèle.

L'offre bonifiée est conforme aux autres règlements intervenus avec les employés représentés par le syndicat des Métallos et ayant signé leurs conventions collectives en juin et juillet dernier et prévoit une bonification des conditions de travail avec des hausses salariales totalisant 17,4 % sur une période de cinq ans, soit de 2023 à 2028.

Interruption de service en raison de la grève

Mercredi 1e octobre : la dernière traversée sera à 17 h 30 de Godbout vers Matane. Les autres traversées prévues à l'horaire sont annulées à partir de ce moment.





Jeudi 2 octobre : service interrompu toute la journée





Vendredi 3 octobre : le service reprendra selon l'horaire normal avec la traversée de 8 h de Matane vers Godbout.



Mercredi 8 octobre : la dernière traversée sera à 17 h 30 de Godbout vers Matane. Les autres traversées prévues à l'horaire sont annulées à partir de ce moment.

Jeudi 9 octobre : service interrompu toute la journée





Vendredi 10 octobre : le service reprendra selon l'horaire normal avec la traversée de 8 h de Matane vers Godbout.

À noter que le Centre de réservations téléphoniques ne sera en grève et fermé que le jeudi 9 octobre. Le service reprendra le vendredi 10 octobre dès 9 h.

Les réservations sur le Web demeureront accessibles pendant cette période.

Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483, poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com