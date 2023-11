MONTRÉAL, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) annonce que ses 2100 membres agents de bord d'Air Transat ont un mandat de grève. Il a été approuvé à la quasi-unanimité, soit par un vote à 99,8 % lors d'assemblées générales, de loin le plus haut résultat de l'histoire de la Composante Air Transat du SCFP.

Ce résultat reflète un niveau extraordinairement élevé de mécontentement des agents de bord quant à leurs conditions de travail, en particulier les salaires et le pouvoir d'achat. Après le creux de la pandémie de COVID-19, la situation générale de l'industrie est redevenue extrêmement positive.

« Au fil des 15 dernières années, lors des périodes difficiles de l'entreprise, nos membres ont dû consentir à d'importants sacrifices. Maintenant, vu la hausse vertigineuse du coût de la vie et le contexte favorable de l'industrie, ils sont gonflés à bloc. Il faut savoir que plus de 50 % d'entre eux sont obligés d'avoir un deuxième voire un troisième emploi pour boucler leur budget, et que leur salaire de départ est de seulement 26 577 $ par année », a expliqué Dominic Levasseur, président de la composante Air Transat du SCFP.

« Les prochaines semaines de négociation seront cruciales. Il est encore possible de conclure une entente de principe sans le recours à la grève, qui n'est toutefois pas exclu. La balle est dans le camp de l'employeur, qui doit prendre acte des attentes élevées et du niveau maximal de motivation de nos membres », d'ajouter Dominic Levasseur.

La convention collective de ces agents de bord basés aux aéroports de Montréal (YUL) et de Toronto (YYZ) est arrivée à échéance le 31 octobre 2022. La négociation a commencé officiellement le 27 avril 2023. Jusqu'à présent, 33 séances de négociation ont été tenues. En vertu du Code canadien du travail, la grève pourra être exercée légalement dans ce dossier à compter du 3 janvier prochain. En cas de grève, il faut prévoir que la totalité des vols seront annulés.

La question du travail non payé est également objet de la négociation en cours. Plus de détails à ce sujet sont disponibles à https://travailnonpaye.ca/

La Composante Air Transat fait partie de la Division aérienne du SCFP, qui représente plus de 18 500 agents de bord chez Air Transat, Air Canada, Air Canada Rouge, Sunwing, WestJet, Encore, Calm Air, Canadian North, Pivot Airlines, Flair Airlines, PAL et Pascan.

Le SCFP est le plus grand syndicat au Canada. Il compte 740 000 membres dans tout le pays et représente notamment des travailleuses et travailleurs de la santé, de l'éducation, des municipalités, des bibliothèques, des universités, des services sociaux, des services publics, des transports, des services d'urgence, du transport aérien et des communications.

