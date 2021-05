Grève à l'horizon à L'Ancienne-Lorette

QUÉBEC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - La centaine d'employé.e.s de la Ville de L'Ancienne-Lorette, près de Québec, ont voté, hier soir, à quatre-vingt-deux (82 %) pour le recours à des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève.

Le groupe qui comprend les cols bleus, le personnel des installations sportives et aquatiques ainsi que les brigadiers et brigadières sont sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2020.

Les parties se sont entendues sur plusieurs clauses normatives. Cependant, la négociation achoppe sur le rattrapage et les augmentations salariales ainsi que sur les horaires.

Les syndiqué.e.s de L'Ancienne-Lorette ont en moyenne un retard salarial de plus de 3 % par rapport à leurs collègues qui travaillent pour la Ville de Québec. Cet écart peut atteindre jusqu'à 10 %, selon le métier, sans compter ce qui touche le régime de retraite.

« Ce n'est pas vrai que l'on va laisser nos membres s'appauvrir en acceptant des avec des offres faméliques. C'est une question d'équité! », a déclaré Mario Jean, conseiller syndical du SCFP.

Au cours des prochaines semaines, le syndicat envisage de mettre plusieurs moyens de pression afin d'alerter la population sur leur cause.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 35 090 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

