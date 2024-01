Les Ontariens peuvent accéder gratuitement à une thérapie cognitivo-comportementale en ligne guidée par un thérapeute qui favorise les stratégies d'adaptation positives et réduit les symptômes qui perturbent la vie.



TORONTO, le 10 janv. 2024 /CNW/ - L'amélioration de la santé mentale figure souvent en tête de liste des résolutions du Nouvel An. Cependant, le coût des services de santé mentale est un obstacle pour les personnes qui cherchent à améliorer leur santé mentale, 78 %* des Canadiens déclarant que le coût élevé des services psychologiques est un obstacle important à l'accès à ces services. Aujourd'hui, GreenShield, la seule entreprise de soins de santé et d'assurance à but non lucratif au Canada, annonce qu'elle contribue à éliminer ces obstacles en offrant des services de santé mentale gratuits aux personnes de toute la province.

Financé par le gouvernement de l'Ontario, le Programme Psychothérapie structurée de l'Ontario (PSO) permet aux adultes souffrant de dépression et de maladies liées à l'anxiété d'obtenir gratuitement une thérapie cognitivo-comportementale et des services connexes. Parmi ces services figure la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) en ligne guidée par un thérapeute proposée par GreenShield Santé, la division des services de santé de GreenShield. Grâce à des modules d'apprentissage interactifs, à des outils et au soutien de thérapeutes, les personnes qui accèdent à la TCC en ligne de GreenShield peuvent élaborer gratuitement des stratégies d'adaptation positives.

« La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est l'un des traitements les plus efficaces pour les personnes souffrant d'anxiété et de dépression légère ou modérée, et nous sommes ravis que les Ontariens puissent obtenir le soutien dont ils ont besoin grâce à la solution de TCC en ligne guidée par un thérapeute de confiance de GreenShield, a déclaré Harriet Ekperigin, vice-présidente, Santé mentale chez GreenShield. En tant que seul payeur-fournisseur de soins de santé sans but lucratif au Canada, l'accès à des soins de haute qualité est ancré dans notre ADN. »

La thérapie cognitivo-comportementale enseigne aux personnes comment leurs pensées et leurs comportements influencent leur humeur, et leur propose des stratégies pour réduire les symptômes et faire face aux défis de manière positive. Dans le cadre du programme de TCC en ligne guidée par un thérapeute de GreenShield, les individus participent à des modules éducatifs et disposent d'outils interactifs pour mettre en pratique les compétences acquises. Les participants sont soumis à une évaluation clinique standard afin de déterminer le service le plus approprié en fonction de leurs préoccupations et de leurs préférences précises, et suivent le programme virtuellement sous les soins d'un thérapeute agréé.

« Nous savons que la demande de services de santé mentale a augmenté, la dépression et l'anxiété continuant de figurer parmi les problèmes les plus courants auxquels sont confrontés les Ontariens, a déclaré Joe Blomeley, vice-président directeur, chef de GreenShield Santé et de la croissance des entreprises chez GreenShield. Le Programme Psychothérapie structurée de l'Ontario contribue à répondre à ce besoin en offrant un accès gratuit et pratique à des soins de santé mentale efficaces dans toute la province. »

La TCC en ligne guidée par un thérapeute n'est qu'un des services efficaces offerts par le Programme Psychothérapie structurée de l'Ontario. Qu'il s'agisse de ressources libre-service guidées par un accompagnateur ou un thérapeute ou de séances de thérapie individuelles, les participants peuvent obtenir gratuitement un large éventail de services. Les personnes qui souhaitent s'inscrire au programme peuvent demander une recommandation à leur fournisseur de soins primaires ou s'adresser elles-mêmes à l'une des neuf organisations chefs de file du réseau, qui comprennent des hôpitaux et des organisations communautaires. Après votre inscription, un professionnel de la santé mentale procédera à une évaluation et recommandera la meilleure forme de soutien.

En dehors de son offre de TCC en ligne avec le Programme Psychothérapie structurée de l'Ontario, GreenShield offre également un soutien personnalisé en santé mentale auquel les clients peuvent facilement accéder partout et en tout temps grâce à ses services de thérapie virtuelle. « Nous savons que la thérapie n'est pas une approche unique, a déclaré Mme Ekperigin. C'est pourquoi le psychothérapie virtuelle de GreenShield propose un outil de jumelage personnalisé comprenant plus de 50 options de jumelage, qui tiennent compte de la culture, de la race, de la langue et de la religion, permettant aux personnes de trouver une professionnelle ou un professionnel de la santé mentale qui est en meilleure position pour comprendre leur identité et leurs expériences vécues. Ce n'est qu'un moyen parmi d'autres de tenir notre promesse d'offrir des services centrés sur les clients. »

Des séances en ligne en direct avec un thérapeute qualifié et spécifiquement adapté à l'individu, à la thérapie en ligne autoguidée, GreenShield met à la disposition de ses clients plusieurs services de santé mentale efficaces. Pour en savoir plus sur les services de santé mentale de GreenShield, visitez le site https://www.greenshield.ca/fr-ca/sante .

À propos de GreenShield

GreenShield est une organisation de services de santé et d'assurance intégrés et la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur-payeur. GreenShield offre des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d'offrir des services en santé mentale et en pharmacie, et des soins médicaux à titre de « fournisseur ». En unissant les fonctions de fournisseur et de payeur, GreenShield simplifie l'accès aux soins, élimine les obstacles administratifs et améliore les résultats en matière de santé pour sa clientèle.

GreenShield se distingue par sa configuration unique d'entreprise à vocation sociale sans but lucratif qui réinvestit dans la collectivité et déploie ses services pour soutenir les communautés canadiennes mal desservies par l'entremise de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire. L'objectif global de l'entreprise est de générer 75 millions de dollars d'investissements à impact social afin d'améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens d'ici 2025, particulièrement en santé mentale, en santé buccodentaire et en services de santé essentiels. En tant que chef de file du secteur, GreenShield continue d'innover en faisant évoluer son offre et ses services pour être en mesure d'atteindre son objectif, soit promouvoir une meilleure santé pour tous.

GreenShield.ca

GreenShield désigne, collectivement, Green Shield Canada (GSC), l'Association Green Shield et Green Shield Holdings Inc. Cette dernière est la principale entreprise utilisée pour héberger les filiales de services de santé et d'administration des prestations, y compris Thérapie Inkblot, Tranquility, Consultants BCH, NKS Health Canada, The Health Depot Pharmacy, Benecaid et Computer Workware Inc. Green Shield Holdings Inc. est une filiale en propriété exclusive de l'association sans but lucratif, l'Association Green Shield.

* https://www.ctvnews.ca/health/some-canadians-waiting-months-for-public-and-private-mental-health-services-1.6204350

SOURCE GreenShield

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias : Alicia Oliveri, [email protected], 1 416 717-6160