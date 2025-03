TORONTO, le 25 mars 2025 /CNW/ - Le Canada est confronté à une crise de santé mentale : près de 60 % des jeunes éprouvent des problèmes de santé mentale et ne reçoivent pas les soins nécessaires. Les jeunes de 16 à 24 ans connaissent des problèmes de santé mentale et de toxicomanie plus fréquents que leurs aînés, et les solutions actuelles sont souvent insuffisantes pour répondre à la diversité de leurs besoins. Reconnaissant ce besoin criant, GreenShield, la seule entreprise sans but lucratif offrant des services d'assurance et de soins de santé au Canada, lance une nouvelle initiative d'impact social de premier plan afin de rehausser le soutien à la santé mentale des jeunes à travers le Canada.

Cette initiative est en phase avec la mission de GreenShield qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous et s'inscrit dans la foulée de ses efforts continus pour offrir une solution aux problèmes de santé les plus urgents au Canada, par l'intermédiaire d'initiatives fondées sur des données probantes. Qu'il s'agisse d'un programme gratuit de santé mentale pour les femmes ou de l'élargissement de l'accès aux médicaments essentiels, les initiatives emblématiques de GreenShield ont ouvert la voie à la fourniture de produits et de services équitables et durables pour soutenir les Canadiens et Canadiennes en quête d'équité et mal desservis.

Les besoins des jeunes sont tout aussi importants. Les services de santé mentale pour les jeunes au Canada sont fragmentés, obligeant les jeunes à naviguer dans un système complexe et déconnecté, sans solution unique et complète - seulement une mosaïque de services difficilement accessibles. Trop de jeunes sont privés des soins dont ils ont besoin. GreenShield prend donc les devants pour s'attaquer à ce fossé alarmant et faire en sorte que les jeunes puissent accéder aux soins dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.

« Nous estimons que les soins de santé sont un droit et non un privilège, a déclaré Zahid Salman, président et chef de direction de GreenShield. Investis de notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous, nous sommes constamment en quête de solutions efficaces et durables pour que chaque Canadien et Canadienne puisse accéder aux soins dont ils ont besoin, où qu'ils se trouvent. C'est à la lumière des données recueillies que nous nous attaquons à la crise de santé mentale chez les jeunes, nous arrimant avec des partenaires communautaires stratégiques et une technologie de pointe nous permettant d'exercer un impact réel et mesurable ».

En tant qu'entreprise sans but lucratif, GreenShield n'a pas d'actionnaires. Pour faire avancer sa mission, GreenShield réinvestit chaque année au moins 15 % de ses bénéfices dans la collectivité, ce qui est bien au-delà du 1 % requis pour obtenir la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada. Ces investissements sont réalisés par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire et sont principalement axés sur des initiatives à impact social de premier plan dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels, de la santé buccodentaire et des maladies chroniques, afin de soutenir la santé et le bien-être des communautés vulnérables et mal desservies. Guidée par la recherche et les données, GreenShield affine continuellement ses initiatives phares, en veillant à ce qu'elles aient un impact réel tout en s'alignant sur sa stratégie d'affaires et sa mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous. Pour ce faire, nous avons mené une évaluation approfondie des problèmes de santé les plus urgents au Canada, en quantifiant la charge de morbidité et en évaluant son impact sur cinq populations prioritaires : les femmes, les ménages à faible revenu, les jeunes (âgés de 15 à 29 ans), les personnes racialisées - y compris les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur - et la communauté 2SLGBTQ+. GreenShield privilégie les initiatives pour lesquelles elle dispose de la capacité financière et de l'expertise en matière de services nécessaires pour opérer des changements réels et mesurables, et ainsi garantir un impact durable à long terme.

Créer un écosystème pour la santé mentale des jeunes

La nouvelle initiative de GreenShield en matière de santé mentale des jeunes est ancrée dans son engagement à faire progresser l'équité en matière de santé en élargissant l'accès, en intégrant des solutions de soins novatrices et en veillant à ce que les Canadiens et Canadiennes âgés de 15 à 29 ans bénéficient d'un soutien opportun et adapté à leur culture.

En collaboration avec les principales organisations de santé mentale pour les jeunes, GreenShield lancera une solution complète de santé mentale pour les jeunes afin de rejoindre ceux et celles qui se heurtent à des obstacles aux soins, en veillant à ce qu'aucun jeune ne soit laissé pour compte. Mise en œuvre par l'intermédiaire de GreenShield+, notre plateforme intégrée d'assurance et de soins de santé, cette initiative vise à supprimer les principaux obstacles auxquels sont confrontés les jeunes en matière de soutien à la santé mentale : le parcours de soins de santé, l'accès équitable et l'accessibilité financière.

« Notre mission est ancrée dans tous les aspects de nos activités et nous nous engageons à accroître notre impact afin de susciter des changements significatifs dans le domaine de la santé mentale des jeunes », a déclaré Mandy Mail, Première vice-présidente et leader de GreenShield Communautaire. En collaborant avec des organisations communautaires, des fournisseurs de soins de santé et des entreprises partenaires, nous mettons en place des solutions durables qui font tomber les barrières aux soins et permettent aux jeunes d'accéder au soutien dont ils et elles ont besoin, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin ».

En s'alliant à des partenaires partageant notre vision, GreenShield est le fer de lance d'un effort de collaboration visant à transformer le paysage de la santé mentale. Les principaux partenaires de GreenShield dans le domaine de la santé mentale des jeunes œuvrent à rejoindre les communautés confrontées à des obstacles distincts en matière de soins, en veillant à ce qu'aucun jeune ne soit laissé pour compte, et comprennent :

Business in the Streets --fournit des ressources en matière de santé mentale aux jeunes à faible revenu.

--fournit des ressources en matière de santé mentale aux jeunes à faible revenu. Services intégrés pour les jeunes - assure la prestation de services de santé mentale complets d'un océan à l'autre avec Foundry, Carrefours bien-être pour les jeunes de l' Ontario et quatre autres réseaux provinciaux

- assure la prestation de services de santé mentale complets d'un océan à l'autre avec Foundry, Carrefours bien-être pour les jeunes de l' et quatre autres réseaux provinciaux Jack.org - veille à ce que les jeunes disposent des outils, de l'éducation et du soutien dont ils ont besoin pour surmonter les difficultés avant qu'elles ne culminent à un point de crise.

veille à ce que les jeunes disposent des outils, de l'éducation et du soutien dont ils ont besoin pour surmonter les difficultés avant qu'elles ne culminent à un point de crise. Jeunesse, J'écoute - prête conseils et orientation à tous les jeunes de façon confidentielle en cas de crise.

- prête conseils et orientation à tous les jeunes de façon confidentielle en cas de crise. Noojimo Health, l'Association nationale des centres d'amitié et le Strongest Families Institute - déploient des soins culturellement adaptés aux communautés autochtones.

- déploient des soins culturellement adaptés aux communautés autochtones. Rainbow Railroad --améliore l'accès aux services de santé mentale pour les jeunes LGBTQ2+.

--améliore l'accès aux services de santé mentale pour les jeunes LGBTQ2+. Station SME et Pathways to Care --prête soutien aux jeunes francophones.

--prête soutien aux jeunes francophones. The Black Women's Institute for Health et Black Health Alliance--répond aux besoins qui touchent précisément les jeunes personnes noires

Des initiatives phares qui se traduisent par des résultats

GreenShield a lancé une série d'initiatives à fort impact afin de réduire le fossé dans les soins de santé d'un océan à l'autre.

Santé mentale des femmes - Depuis 2021, le programme de santé mentale pour les femmes de GreenShield Communautaire a fourni des soins et des ressources gratuits et adaptés à la culture de plus de 120 000 femmes. Pour étendre sa portée, l'entreprise a intégré des services spécialisés pour les femmes dans GreenShield+, offrant un soutien de santé mentale sur mesure pour répondre à leurs besoins distincts et diversifiés.

- Depuis 2021, le programme de santé mentale pour les femmes de GreenShield Communautaire a fourni des soins et des ressources gratuits et adaptés à la culture de plus de 120 000 femmes. Pour étendre sa portée, l'entreprise a intégré des services spécialisés pour les femmes dans GreenShield+, offrant un soutien de santé mentale sur mesure pour répondre à leurs besoins distincts et diversifiés. Médicaments essentiels - Depuis 2022, GreenShield a eu un impact positif sur plus de 90 000 Canadiens et Canadiennes grâce à son programme de médicaments essentiels. Le Programme de médicaments essentiels de GreenShield Communautaire, qui connaît une expansion rapide, permet aux Canadiens et Canadiennes à faible revenu de se procurer des médicaments gratuits, et constitue un modèle pour un programme national durable.

- Depuis 2022, GreenShield a eu un impact positif sur plus de 90 000 Canadiens et Canadiennes grâce à son programme de médicaments essentiels. Le Programme de médicaments essentiels de GreenShield Communautaire, qui connaît une expansion rapide, permet aux Canadiens et Canadiennes à faible revenu de se procurer des médicaments gratuits, et constitue un modèle pour un programme national durable. Santé buccodentaire - Depuis 2016, GreenShield a investi 23 millions de dollars pour améliorer la santé buccodentaire de plus de 60 000 Canadiens et Canadiennes mal desservis. Vu la mise en œuvre du Régime canadien de soins dentaires, GreenShield Communautaire réoriente son impact social vers la gestion des maladies chroniques et la santé mentale, en élargissant le soutien à ses populations prioritaires.

En tant qu'entreprise fièrement canadienne, nous envisageons un avenir où tous les Canadiens et les Canadiennes, sans égard à leurs antécédents ou leur situation, pourront vivre la vie la plus saine possible.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous pouvons réinvestir en priorité nos revenus excédentaires directement dans le soutien des communautés mal desservies. Par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire, l'entreprise s'est engagée à investir 75 millions de dollars pour améliorer la santé de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de 2025, et particulièrement dans le cadre de ses programmes de santé mentale, de médicaments essentiels, de soins buccodentaires et de gestion des maladies chroniques. Nos initiatives évolutives permettent d'apporter d'importants changements en faveur d'Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière de sa culture qui a été reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la liste « Change the World » de Fortune.

