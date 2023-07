Le programme des médicaments essentiels de GreenShield Communautaire s'adresse au million de Canadiens et Canadiennes sans assurance médicaments.

TORONTO, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Les Nations Unies ont déclaré que l'accès aux médicaments essentiels constituait un droit fondamental de la personne. Pourtant, plus d'un million de Canadiens et Canadiennes n'ont pas de régime d'assurance médicaments. Cette situation a de graves conséquences, puisque les personnes sans aide financière ni régime d'assurance collective doivent déterminer à quoi accorder la priorité entre leur santé et la facture d'électricité, un choix impossible.

Aujourd'hui, GreenShield lance un programme, le premier en son genre, visant à offrir des médicaments essentiels aux Canadiens et Canadiennes à faible revenu sans régime public ou privé d'assurance médicaments. Plus de 97 % de la population canadienne bénéficie d'une forme quelconque d'assurance pour payer ses médicaments essentiels. Le programme des médicaments essentiels de GreenShield Communautaire vise donc à combler l'écart pour le million de personnes sans assurance. Le programme a débuté en Ontario, grâce au concours des centres de santé communautaire de Niagara Falls et de Windsor Essex dans le cadre d'un projet pilote. D'autres centres devraient s'ajouter bientôt.

« Qu'il s'agisse de chefs de famille monoparentale qui doivent cumuler plusieurs emplois pour joindre les deux bouts ou de jeunes retraités endeuillés qui ont perdu leur assurance comme personne à charge, une bonne proportion de la population n'est pas admissible aux régimes provinciaux ou territoriaux d'assurance médicaments et ne bénéficie pas d'un régime d'assurance auprès de leur employeur, souligne Ned Pojskic, vice-président, Gestion des régimes d'assurance médicaments, à GreenShield. « C'est donc dire qu'une partie de la population doit souvent choisir entre payer ses médicaments ou répondre à ses besoins de base, et ce choix se répercutera sur la qualité de vie globale. »

GreenShield, à titre de seul et unique fournisseur-payeur au Canada, est donc particulièrement bien placée pour répondre à ce besoin. En tant que « payeur », GreenShield offre depuis longtemps des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations. Aujourd'hui, en tant que « fournisseur », elle se positionne en tant que chef de file dans la fourniture de services de soins de santé au Canada, de la thérapie en santé mentale à la télémédecine, en passant par les services de pharmacie numérique, pour ne nommer que ceux-là. Dans le cadre de ce programme, The Health Depot, la pharmacie numérique de GreenShield, assurera la distribution et la livraison de médicaments essentiels sans frais. Ainsi, GreenShield offre la solution en plus d'en assumer le coût.

« En qualité d'entreprise à vocation sociale sans but lucratif, notre objectif a toujours été, depuis notre création, de promouvoir une meilleure santé pour tous », ajoute le président et chef de la direction de GreenShield, Zahid Salman. « Au Canada, bon nombre de personnes n'ont pas accès aux médicaments essentiels parce qu'elles n'en ont pas les moyens, particulièrement chez les groupes marginalisés ou racisés. Par ailleurs, selon les données que nous avons recueillies auprès de personnes qui se procurent des médicaments, 29 % des personnes immigrantes ont indiqué ne pas avoir d'assurance médicaments, comparativement à 17 % chez les personnes non immigrantes. Le programme de médicaments essentiels de GreenShield vise à combler cet écart.

Promouvoir une vie plus saine : voilà précisément la vision autour de laquelle GreenShield a été construite. En 1957, William Wilkinson, un pharmacien de Windsor, en Ontario, a vu des clients peiner à payer leurs médicaments. Il avait été frappé en particulier par le cas d'une mère de famille qui avait dû choisir de payer les médicaments pour son enfant et de renoncer aux siens parce qu'elle n'en avait pas les moyens. C'est après avoir été témoin de cette scène que M. Wilkinson a décidé de créer GreenShield, une entreprise sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir « une meilleure santé pour tous ». Par l'intermédiaire de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire, l'entreprise réinvestit dans la collectivité et déploie ses services de santé pour soutenir les communautés mal desservies.

À l'instar des Nations Unies, GreenShield a la conviction que l'accès aux médicaments essentiels constitue un droit fondamental de la personne. Le programme des médicaments essentiels, tout comme le reste de notre organisation, vise à combler les écarts en accordant la priorité aux communautés moins bien desservies. Nous mettons en valeur une vie plus saine pour l'ensemble de la population canadienne. Dans son Rapport 2022 sur les impacts sociaux, GreenShield fait état de sa progression dans la réalisation de sa mission et explique dans quelle mesure l'intégration stratégique et technologique des services d'assurance et de soins de santé lui a permis de passer à la vitesse supérieure sur le plan de l'offre à la clientèle et de l'impact social. Depuis toujours, l'entreprise remplit sa mission sociale qui consiste à promouvoir une meilleure santé pour tous en réinvestissant dans la collectivité l'excédent de ses revenus. À compter de maintenant, en plus de ses contributions financières de longue date, GreenShield peut offrir directement des services de soins par l'entremise de ses fournisseurs aux communautés dans le besoin.

Pour en savoir plus sur le programme de médicaments essentiels de GreenShield, rendez-vous à

https://www.greenshield.ca/fr-ca/communautaire/medicaments-essentiels.

À propos de GreenShield

GreenShield est une organisation de services de santé et d'assurance intégrés et la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur-payeur. Elle offre des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d'offrir des services de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie et en soins de santé à titre de « fournisseur ». En unissant les fonctions de fournisseur et de payeur, GreenShield simplifie l'accès aux soins, élimine les obstacles administratifs et améliore les résultats en matière de santé pour sa clientèle.

GreenShield se distingue par sa configuration unique d'entreprise à vocation sociale sans but lucratif qui réinvestit dans la collectivité et déploie ses services pour soutenir les communautés canadiennes mal desservies par l'entremise de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire. Elle a pour objectif global d'investir 75 millions de dollars dans des initiatives d'impact social pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici 2025, et particulièrement en santé mentale et en soins dentaires. En tant que redoutable compétiteur, GreenShield continue d'innover en faisant évoluer son offre pour être en mesure d'atteindre son objectif, soit promouvoir une meilleure santé pour tous.

GreenShield.ca

* GreenShield désigne collectivement Green Shield Canada (GSC), l'Association Green Shield et Holdings Green Shield Inc. Cette dernière est la principale entreprise utilisée pour héberger les filiales de services de santé et d'administration, y compris Inkblot, Tranquility, BCH Consultants, NKS Health Canada, The Health Depot Pharmacy, Benecaid et Computer Workware Inc. Holdings Green Shield Inc. est elle-même une filiale en propriété exclusive de l'Association Green Shield, un organisme sans but lucratif.

