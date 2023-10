Le seul fournisseur de services d'assurance et de soins de santé sans but lucratif au Canada réaffirme sa détermination en matière de création de valeur commune pour remplir sa mission, soit promouvoir une meilleure santé pour tous.

TORONTO, le 2 oct. 2023 /CNW/ - GreenShield est heureuse d'annoncer la nomination de Sabrina Ladha à titre de vice-présidente de l'impact social au sein de GreenShield Communautaire. Cette nomination stratégique à un poste clé s'inscrit dans la foulée des efforts déployés par GreenShield pour matérialiser la mission sociale première qui l'anime en tant qu'entreprise de services de soins de santé et d'assurance sans but lucratif. Par l'intermédiaire de son secteur axé sur l'impact social GreenShield Communautaire , l'entreprise réinvestit dans la collectivité et finance le déploiement de ses services de santé pour soutenir les communautés mal desservies et marginalisées.

Dans son nouveau rôle, Mme Ladha aura notamment le mandat de faire évoluer l'approche de GreenShield pour créer un impact social important et mesurable en contribuant à l'amélioration de la santé et du bien-être des communautés où vivent et travaillent les Canadiens et les Canadiennes. Tout au long du processus de transformation de l'entreprise, elle dirigera GreenShield Communautaire en misant sur la « création de valeur partagée » (CVP). À la base, la CVP consiste à considérer l'impact social et les stratégies d'affaires d'une organisation comme étant interreliés. L'entreprise existe pour promouvoir sa mission sociale, et cette mission sociale doit être durable, en ce sens qu'elle est promue d'une manière qui soutient également la croissance de l'entreprise. Il en résulte une organisation qui peut grandir pour devenir une force positive encore plus influente.

« Nous sommes ravis d'accueillir une leader qui se démarque par son authenticité, sa résilience et sa détermination au sein de notre équipe », souligne Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. « Sa fibre entrepreneuriale et son expérience dans les projets à vocation sociale et en affaires joueront un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la stratégie de CVP de GreenShield et notre volonté de mettre en place des programmes d'impact durables. »

Sabrina Ladha a acquis de l'expérience dans la création d'entreprises et la réalisation de projets d'investissement social en Afrique orientale, en Asie méridionale et en Amérique du Nord. Elle a soutenu la direction de sociétés commerciales et d'organismes sociaux dans l'élaboration de stratégies de croissance et d'impact. Dans son dernier poste au sein du LEAP Pecaut Centre for Social Impact, un accélérateur pour les entreprises sociales et un fonds de philanthropie de risque, Mme Lahda a accompagné le conseil d'administration dans la conception d'un programme de financement à l'intention d'entreprises innovantes qui proposent des solutions en réponse à des enjeux sociaux d'un bout à l'autre du Canada. Elle a veillé à la croissance d'entreprises financées par capital-risque, tant sur le plan financier que celui de l'impact social.

Mme Ladha est titulaire d'un baccalauréat en sciences ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Texas à Arlington ainsi que d'une maîtrise en administration publique de la John F. Kennedy School of Government de l 'Université de Harvard. Elle fait actuellement un doctorat en éducation et en leadership à l'Université Western.

« Je suis inspirée par la possibilité de jouer un rôle qui influe directement sur l'objectif de l'entreprise qui consiste à investir 75 millions de dollars pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici 2025, souligne-t-elle. Je suis impatiente de mettre mon parcours diversifié et ma véritable passion au service de GreenShield dans sa détermination à promouvoir une meilleure santé pour tous. »

Par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire, l'entreprise réinvestit dans la collectivité et finance le déploiement de ses services de santé pour soutenir les communautés mal desservies et marginalisées. Voici les programmes phares de GreenShield ayant cette visée :

le programme de santé mentale pour les femmes fournit un accès gratuit direct à du counseling et à des services de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) en ligne à des femmes racisées, vulnérables et marginalisées. En un peu plus d'un an, l'entreprise a aidé près de 60 000 femmes à obtenir des services de santé mentale gratuits;

fournit un accès gratuit direct à du counseling et à des services de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) en ligne à des femmes racisées, vulnérables et marginalisées. En un peu plus d'un an, l'entreprise a aidé près de 60 000 femmes à obtenir des services de santé mentale gratuits; le programme de santé buccodentaire finance des études sur l'importance de la santé buccodentaire ainsi que des cliniques de santé buccodentaire de première ligne qui facilitent l'accès aux soins dentaires aux personnes dans le besoin. À ce jour, le programme s'est engagé à investir plus de 20 millions de dollars, exploite sept cliniques et a aidé plus de 35 000 personnes mal desservies au pays à avoir accès à des soins dentaires gratuits;

finance des études sur l'importance de la santé buccodentaire ainsi que des cliniques de santé buccodentaire de première ligne qui facilitent l'accès aux soins dentaires aux personnes dans le besoin. À ce jour, le programme s'est engagé à investir plus de 20 millions de dollars, exploite sept cliniques et a aidé plus de 35 000 personnes mal desservies au pays à avoir accès à des soins dentaires gratuits; le programme de médicaments essentiels, le premier en son genre, vise à fournir et à livrer gratuitement des médicaments essentiels aux Canadiens et Canadiennes à faible revenu sans régime public ou privé d'assurance médicaments. Plus de 97 % de la population canadienne détient une certaine forme d'assurance pour les médicaments essentiels. Ce programme est un modèle de solution qui vise à combler le fossé pour le million de personnes sans assurance.

GreenShield est une organisation de services de santé et d'assurance intégrés et la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur-payeur. Elle offre des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d'offrir des services de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie et en soins de santé à titre de « fournisseur ». En unissant les fonctions de fournisseur et de payeur, GreenShield simplifie l'accès aux soins, élimine les obstacles administratifs et améliore les résultats en matière de santé pour sa clientèle.

GreenShield se distingue par sa configuration unique d'entreprise à vocation sociale sans but lucratif qui réinvestit dans la collectivité et déploie ses services pour soutenir les communautés canadiennes mal desservies par l'entremise de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire. Elle a pour objectif global d'investir 75 millions de dollars dans des initiatives d'impact social pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici 2025, et particulièrement en santé mentale, medicaments essentiels et en soins dentaires. En tant que redoutable compétiteur, GreenShield continue d'innover en faisant évoluer son offre pour être en mesure d'atteindre son objectif, soit promouvoir une meilleure santé pour tous.

* GreenShield désigne collectivement Green Shield Canada (GSC), l'Association Green Shield et Holdings Green Shield Inc. Cette dernière est la principale entreprise utilisée pour héberger les filiales de services de santé et d'administration, y compris Inkblot, Tranquility, BCH Consultants, NKS Health Canada, The Health Depot Pharmacy, Benecaid et Computer Workware Inc. Holdings Green Shield Inc. est elle-même une filiale en propriété exclusive de l'Association Green Shield, un organisme sans but lucratif.

