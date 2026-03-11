MISSISSAUGA, ON , le 11 mars 2026 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (la « Société ») (TSX : MFI) a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté l'avis déposé par la Société concernant l'établissement d'un programme d'offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités (d'OPRCN).

Ce programme d'OPRCN commencera le 13 mars 2026 et se terminera le 12 mars 2027 ou à toute date antérieure à laquelle la Société pourrait effectuer ses acquisitions conformément à un avis d'intention déposé auprès de la TSX. Dans le cadre du programme d'OPRCN, la Société est autorisée à racheter jusqu'à 7 300 000 de ses actions ordinaires (sur les 124 642 411 actions ordinaires en circulation en date du 2 mars 2026, ce qui représente environ 9,73 % du flottant de 74 997 436 actions ordinaires en date du 2 mars 2026), par voie d'achats dans le cours normal des activités effectués par l'entremise de la TSX ou d'autres systèmes commerciaux canadiens. Les achats quotidiens sur le TSX seront limités à un maximum de 76 396 actions ordinaires, représentant 25 % du volume quotidien moyen des opérations sur le TSX pour les six mois terminés le 28 février 2026 (soit 305 586 actions ordinaires), sauf lorsque les achats sont effectués conformément à « l'exception relative aux achats en bloc » prévue par les règles de la TSX. Toutes les actions ordinaires achetées par la Société dans le cadre de l'OPRCN seront annulées. Conformément aux conditions d'une précédente offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités approuvée par la TSX le 11 mars 2025, la Société a racheté un total de 658 800 actions ordinaires à la TSX et sur d'autres systèmes de négociation canadiens dans le cadre de cette offre publique de rachat dans le cours normal des activités, à un prix moyen pondéré de 28,74 $ par action, en vue de leur annulation au cours de la période allant du 13 mars 2025 au 10 mars 2026. L'OPRCN antérieure de la Société visant l'achat d'un maximum de 7 400 000 actions ordinaires expirera le 12 mars 2026.

Lorsqu'elle a décidé d'établir l'OPRCN, la Société estimait que le prix du marché des actions ordinaires pouvait, de temps à autre, ne pas refléter pleinement leur valeur et que, par conséquent, l'achat des actions ordinaires serait dans l'intérêt fondamental de la Société et constituerait une utilisation attrayante et appropriée des fonds disponibles.

Les achats seront effectués par la Société conformément aux exigences de la TSX et le prix que la Société paiera pour ces actions ordinaires sera le prix du marché de ces actions ordinaires au moment de l'acquisition, ou tout autre prix autorisé par la TSX. Les actions seront rachetées à la discrétion de la direction, sous réserve des lois applicables.

Bien que la Société ait actuellement l'intention d'acheter des actions ordinaires dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, rien ne garantit que ces achats seront effectués. Tout achat effectué dans le cadre du programme d'OPRCN sera réalisé par la société au cours du marché en vigueur au moment de l'acquisition et par l'intermédiaire de la TSX ou d'autres systèmes de négociation canadiens, selon le cas.

Dans le cadre de l'OPRCN, la Société a également conclu un plan d'achat automatique d'actions avec son courtier désigné afin de permettre l'achat d'actions ordinaires pendant certaines périodes d'interdiction prédéterminées, sous réserve de certains paramètres relatifs au prix et au nombre d'actions ordinaires. Hors de ces périodes d'interdiction prédéterminées, les actions ordinaires seront achetées conformément à la discrétion de la direction, sous réserve des lois applicables. Le plan constitue un plan automatique aux fins des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et a été préapprouvé par la TSX.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf (TSX : MFI) est une société de premier plan de biens de consommation emballés axée sur les protéines dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario. Elle produit fièrement et de façon responsable de délicieux aliments vendus sous des marques phares, notamment Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Mina®, Greenfield Natural Meat Co.®, Lightlife® et Field Roast®. S'étant engagée à Rehausser le mérite des aliments et à fournir aux clients des protéines avec détermination, les Aliments Maple Leaf offre une valeur partagée pour tous ses intervenants en montrant la voie en matière de salubrité et de durabilité, en créant des marques bien-aimées, en exploitant avec excellence, en développant des talents exceptionnels et en élargissant son impact grâce à l'innovation et sa portée géographique.

Énoncés prospectifs

Ce document peut contenir des « renseignements prospectifs » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés sur l'OPRCN de la Société, sur de futurs achats d'actions ordinaires conformément à l'OPRCN et sur le plan d'achat automatique de la Société. Ces énoncés ne constituent pas des garanties au sujet d'événements futurs et concernent des hypothèses et des risques et incertitudes difficiles à prévoir. Plusieurs de ces hypothèses, risques et incertitudes sont décrits dans le document que la Société a déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada, y compris le rapport de gestion de la Société pour le trimestre et pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que la circulaire d'information de la direction en date du 1er mai 2025, consultables sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont explicites, implicites ou prévus dans l'information prospective. Les Aliments Maple Leaf n'a pas l'intention de mettre à jour l'information prospective, et décline expressément toute obligation de cette nature, en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf lorsque la loi l'exige.

