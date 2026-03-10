Un plan stratégique pour stimuler la croissance durable des revenus, l'expansion de la marge structurelle et une allocation rigoureuse du capital

MISSISSAUGA, ON, le 10 mars 2026 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Les Aliments Maple Leaf » ou la « société ») (TSX : MFI) a annoncé aujourd'hui ses objectifs financiers pour 2030 en tant qu'entreprise spécialisée dans les produits de consommation emballés qui est portée par une mission et axée sur les protéines. De plus amples renseignements sur les objectifs financiers pour 2030, le plan stratégique et les initiatives de croissance de la société seront communiqués lors de la journée des investisseurs prévue plus tard aujourd'hui.

Objectifs financiers pour 2030

Voici les prévisions de la société pour l'exercice 2030 :

Produits : Les produits passeront à environ 5 milliards de dollars, en raison de plateformes de croissance éprouvées.





Les produits passeront à environ 5 milliards de dollars, en raison de plateformes de croissance éprouvées. BAIIA ajusté 1 : BAIIA ajusté d'environ 750 millions de dollars, reflétant les avantages de la croissance des revenus et des marges structurellement plus élevées au fil du temps.





BAIIA ajusté d'environ 750 millions de dollars, reflétant les avantages de la croissance des revenus et des marges structurellement plus élevées au fil du temps. Flux de trésorerie disponibles : Flux de trésorerie disponibles cumulatifs sur la période de cinq ans (2026-2030) d'environ 1,7 à 1,8 milliard de dollars, ajustés à la croissance des bénéfices et soutenus par une approche rigoureuse de l'allocation du capital.





Flux de trésorerie disponibles cumulatifs sur la période de cinq ans (2026-2030) d'environ 1,7 à 1,8 milliard de dollars, ajustés à la croissance des bénéfices et soutenus par une approche rigoureuse de l'allocation du capital. Bilan : Maintien d'un bilan de qualité, fonctionnant avec un ratio de levier dette nette/BAIIA ajusté inférieur à 3,0x.





Maintien d'un bilan de qualité, fonctionnant avec un ratio de levier dette nette/BAIIA ajusté inférieur à 3,0x. Rendement pour les actionnaires : Offrir un meilleur rendement aux actionnaires grâce à une approche intelligente et rigoureuse de l'allocation du capital.

Ces objectifs reflètent la vision des Aliments Maple Leaf d'être la société de produits protéinés la plus durable de la planète grâce à la mise en œuvre du plan stratégique de l'entreprise, organisé autour de cinq piliers clés : montrer l'exemple, élaborer des marques aimées, élargir notre impact, exercer nos activités avec excellence et mettre en valeur des talents prodigieux. La société utilise le plan comme boussole stratégique, guidant son approche de la croissance durable et rentable et de la création de valeur à long terme pour toutes les parties prenantes.

« Aujourd'hui marque une étape importante alors que nous nous tournons vers cette occasion de création de valeur qui s'offre à nous », a déclaré Curtis Frank, président et chef de la direction. « La mise en œuvre de notre plan stratégique a favorisé une croissance constante des revenus, une augmentation des marges et un solide bilan qui nous permet de créer de la valeur et de retourner des capitaux aux actionnaires. Nos investissements majeurs dans de nouvelles installations nous placent en bonne position pour accélérer la croissance rentable et générer d'importants flux de trésorerie disponibles. »

« Nos priorités sont claires pour l'avenir. Nous continuerons de faire croître nos activités de base, d'élargir nos marges structurelles et de déployer des capitaux de façon rigoureuse. Nous disposons des marques, des capacités, de l'équipe et de la force financière nécessaires pour mettre en œuvre ces priorités tout en faisant progresser notre vision d'être la société de produits protéinés la plus durable de la planète, créant ainsi une valeur durable pour toutes les parties prenantes. »



1Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué.

Antécédents en matière d'exécution

Les Aliments Maple Leaf a obtenu de solides résultats dans le cadre de son plan stratégique, en réalisant récemment des investissements de plus d'un milliard de dollars dans de nouvelles installations, dont l'installation avicole de London, le Bacon Centre of Excellence à Winnipeg et l'expansion de la production de volaille transformée à l'usine de Walker Road. Depuis 2021, les revenus ont augmenté d'environ 5 % selon un taux de croissance composé annuel, et la marge du BAIIA ajusté a augmenté de 630 points de base, passant de 5,9 % à 12,2 % en 2025. Les flux de trésorerie disponibles annuels ont augmenté pour atteindre 318 millions de dollars en 2025, et le ratio de levier de la dette nette par rapport au BAIIA ajusté s'est amélioré pour atteindre 2,1 fois, renforçant le bilan et permettant un rendement d'environ 680 millions de dollars pour les actionnaires au cours des cinq dernières années grâce à des dividendes et à des rachats d'actions, y compris un dividende spécial de 75 millions de dollars en décembre 2025. S'appuyant sur cette base et ses solides antécédents, Les Aliments Maple Leaf croit être bien placée afin d'atteindre ses objectifs pour 2030.

Algorithme axé sur la création de valeur

Le chemin emprunté par Les Aliments Maple Leaf pour atteindre des revenus d'environ 5 milliards de dollars et un BAIIA ajusté d'environ 750 millions de dollars en 2030 est ancrée dans ses priorités stratégiques de base :

Développer les activités principales : Offrir une croissance interne à un chiffre des revenus grâce à ses plateformes de croissance éprouvées de premier plan dans le secteur de la production durable de viande, en construisant un portefeuille de marques aimées, en accélérant l'innovation percutante, en élargissant notre portée et en nous alignant sur les stratégies clients, Le tout soutenu par une demande forte et croissante des consommateurs pour les produits protéinés.

Élargir les marges structurelles : Faire croître les profits environ deux fois plus rapidement que les revenus, reflétant les avantages de la croissance des revenus et des marges structurellement plus élevées au fil du temps. L'expansion de la marge sera alimentée par un meilleur mélange commercial, un effet de levier d'exploitation axé sur la productivité et des réductions des coûts structurels par l'entremise du programme Alimentons la croissance de la Société. Le programme met l'accent sur l'intégration d'une culture d'excellence opérationnelle, en tirant parti des investissements dans la technologie, l'IA et l'automatisation, l'optimisation du réseau, la normalisation des structures des usines et l'atteinte de la marge moyenne du portefeuille de protéines végétales.

Répartition intelligente et rigoureuse du capital : Agir à titre de gestionnaire rigoureux de capitaux en mettant l'accent sur la création de valeur à long terme. De solides flux de trésorerie disponibles offrent la souplesse nécessaire pour exécuter des priorités bien définies : investir dans l'entreprise afin de stimuler la croissance des revenus et l'expansion de la marge, offrir un dividende annuel croissant, durable et attrayant, maintenir un bilan de qualité, poursuivre de façon sélective les activités relutives, les acquisitions ponctuelles qui répondent au cadre stratégique et financier de Maple Leaf, et le remboursement de capital aux actionnaires.

Journée des investisseurs

De plus amples renseignements sur les objectifs financiers pour 2030, le plan stratégique, les initiatives de croissance, les priorités opérationnelles et le cadre d'allocation du capital de la société seront communiqués lors de la journée des investisseurs prévue plus tard aujourd'hui. Une webdiffusion en direct et des documents de présentation seront disponibles à l'adresse www.mapleleaffoods.com/investors/.

Renseignements prospectifs

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué pourraient constituer des renseignements prospectifs en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés contenant des renseignements prospectifs ne sont pas des faits historiques ni des garanties de rendement futur, mais ils fournissent des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes. Les renseignements prospectifs peuvent généralement être identifiés par des mots comme « anticiper », « s'attendre à », « croire », « peut », « sera », « devrait », « estimer », « avoir l'intention » ou d'autres termes semblables. Les renseignements prospectifs précis contenus dans le présent document comprennent, sans s'y limiter, des énoncés et des discussions concernant les objectifs, la vision, les priorités et le plan stratégique de la société, les objectifs financiers pour 2030. y compris les attentes de la société en matière de revenus qui devraient passer à environ 5 milliards de dollars en 2030, le BAIIA ajusté d'environ 750 millions de dollars en 2030, les flux de trésorerie disponibles cumulatifs d'environ 1,7 à 1,8 milliard de dollars au cours de la période 2026 à 2030, et cibler un ratio de levier dette nette/BAIIA ajusté inférieur à environ 3,0 fois, les objectifs de la société visant à offrir des rendements améliorés aux actionnaires grâce à une allocation de capital intelligente et rigoureuse de 2026 à 2030, des possibilités de création de valeur future, la capacité de la société à accélérer sa croissance rentable et à générer d'importants flux de trésorerie disponibles, les principales priorités stratégiques de la société pour faire croître ses activités de base, afin de cibler une croissance des revenus à moyen chiffre entre 2026 et 2030; l'objectif de la société d'accroître les profits environ deux fois plus rapidement que les revenus de 2026 à 2030, et les objectifs de la société qui consistent à se concentrer sur la création de valeur à long terme, maintenir un dividende annuel concurrentiel et croissant, préserver un bilan de qualité, offrir une souplesse sur le plan du déploiement de capitaux relutifs, poursuivre des acquisitions complémentaires sélectives qui répondent à des considérations stratégiques et financières spécifiques, et rembourser le capital aux actionnaires.

Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur les stratégies, les estimations, les prévisions et les projections actuelles de la direction concernant les activités de la société et le secteur dans lequel elle exerce ses activités. Ils comprennent les croyances et les hypothèses formulées par la direction concernant : entre autres, les adaptations des opérations, de la chaîne d'approvisionnement et du comportement des consommateurs; les modèles économiques, les conditions économiques et géopolitiques générales; les taux de change, les tarifs et d'autres dynamiques du commerce et leur incidence sur le prix des intrants; l'environnement concurrentiel et les conditions du marché connexes, y compris le comportement des concurrents et des clients; la relation entre l'établissement des prix, l'inflation, le volume et les ventes des produits de la société; les conditions géopolitiques et la capacité de la société à accéder aux marchés et aux ingrédients sources; et les autres facteurs et hypothèses mentionnés sous la rubrique « À propos des renseignements prospectifs » du rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

En plus des hypothèses susmentionnées, les objectifs financiers précédents jusqu'à la fin de 2030 sont fondés sur plusieurs hypothèses clés, notamment la croissance du volume, la capacité de faire passer des hausses de prix pour compenser l'inflation sur une base semblable à l'expérience historique, des niveaux constants de croissance démographique et de relation entre les consommateurs et la consommation d'aliments semblables aux niveaux historiques, un effet de levier opérationnel semblable aux niveaux historiques, la capacité de réaliser des économies dans le cadre du programme d'amélioration continue et des économies dans la stratégie de fabrication ou conformément au calendrier, l'investissement continu dans les projets de dépenses en immobilisations liés à la croissance, la capacité de mettre en œuvre l'efficience de la fabrication prévue ou des économies de coûts dans la catégorie des protéines végétales, en maintenant des niveaux similaires de coûts historiques des biens vendus; des niveaux similaires de dépenses en immobilisations historiques, la capacité de fixer des prix pour compenser l'inflation tout en augmentant les volumes de vente conformément à l'expérience historique, l'environnement de consommation comparable à l'expérience historique, et la capacité de compenser l'inflation grâce à des économies d'amélioration continue tout en exécutant la stratégie de fabrication de la société.

Certains énoncés concernant les objectifs financiers pour 2030 de la société peuvent être considérés comme des perspectives financières en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives et les objectifs financiers présentés dans le présent communiqué visent à fournir les attentes de la direction à l'égard de la société et la nature de ses plans d'avenir à la date du présent communiqué. Les investisseurs sont avertis que les résultats réels peuvent varier considérablement par rapport à ces perspectives et que les renseignements contenus dans celles-ci pourraient ne pas être appropriés à d'autres fins. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux renseignements prospectifs et ne devraient pas présumer que les perspectives financières seront atteintes. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans le présent communiqué et les hypothèses sur lesquelles elles reposent sont raisonnables, les hypothèses et les estimations peuvent être sensiblement différentes des résultats et de l'expérience réels de la société à l'avenir.

De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les réalisations ou les événements ou développements futurs de la société diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs aux présentes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les hypothèses formulées, ainsi que sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des résultats prévus, veuillez consulter les facteurs de risque mentionnés dans les rubriques sur les énoncés prospectifs et les facteurs de risque du rapport de gestion de la société pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que dans la circulaire d'information de la direction datée du 1er mai 2025, que vous trouverez sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. La société n'a pas l'intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, oraux ou écrits (y compris toute perspective financière), et décline toute obligation de cette nature, en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement sauf lorsque la loi l'exige.

Sommaire des résultats historiques ajustés

Le 1er octobre 2025, la société a achevé la scission partielle de ses activités dans le secteur du porc, y compris ses activités de production et de transformation primaire du porc. Les résultats des activités porcines ont été présentés séparément à titre d'activités abandonnées dans les états financiers consolidés audités de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 et les données comparatives du 31 décembre 2024 qui ont été préparées conformément aux IFRS.

Aux fins de comparaison, la direction a également apporté des ajustements aux renseignements financiers historiques de la société pour les exercices clos le 31 décembre 2023, le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2022 qui donnent suite à la scission des activités dans le secteur du porc comme si elles s'étaient déroulées le 1er janvier 2021. Les comparaisons des résultats pour les périodes actuelles et antérieures ne visent pas à exprimer des tendances futures ou des indications de rendement futur et ne doivent être considérées que comme des données historiques.

Le tableau suivant fournit un résumé des résultats historiques ajustés de la Société, qui reflète la progression des ventes et du BAIIA ajusté au cours des cinq dernières années (donnant suite aux ajustements non audités des ventes et du bénéfice avant intérêts et impôts décrits ci-dessus).



Pour les exercices clos le 31 décembre (en millions de dollars canadiens) 2025(i) 2024(i) 2023(i) 2022(i) 2021(i) Les totaux ne sont pas nécessairement justes

en raison de l'arrondissement.



(non audité) (non audité) (non audité) Ventesii) 3 912,7 3 633,4 3 568,6 3 530,7 3 263,3 Bénéfice avant intérêts et impôts (ii) 198,8 149,8 32,9 (179,4) 23,8 Restructuration 12,7 19,9 23,7 30,1 4,9 Variation sur les contrats de dérivés 1,6 (4,3) 5,0 (2,2) (1,2) Coûts de démarrage des capitaux de

construction(iii) 3,3 20,6 122,3 59,3 13,4 Amortissement(iv) 196,1 209,3 196,6 164,1 151,5 Perte (bénéfice) applicable aux actions des

entreprises associées (0,9) - - - - Dépréciation des immobilisations incorporelles

et de l'écart d'acquisition 85,0 - - 190,9 - Autres produits non ajustés (v) (20,9) (2,6) (1,2) 7,8 0,6 BAIIA ajusté 475,7 392,7 379,3 270,6 193,0 Marge du BAIIA ajusté 12,2 % 10,8 % 10,6 % 7,7 % 5,9 %



(i) Les montants ont été retraités pour exclure les activités abandonnées liées aux activités porcines, comme il est décrit dans les états financiers annuels consolidés 2025 de la société.

(ii) Les montants des ventes et des résultats retraités avant intérêts et impôts 2023, 2022 et 2021 ont été préparés par la direction sur la même base que 2024-2025 et n'ont pas fait l'objet d'un audit.

(iii) Les coûts de démarrage sont des coûts temporaires découlant de l'exploitation de nouvelles installations qui sont ou étaient précédemment classées comme capitaux de construction. Ces coûts peuvent comprendre la formation, la mise à l'essai des produits, les écarts de rendement et d'efficacité de la main-d'œuvre, les frais généraux en double, y compris la charge d'amortissement, et d'autres charges temporaires nécessaires pour lancer la production.

(iv) La charge d'amortissement incluse dans les coûts de démarrage et de restructuration et les autres coûts connexes est exclue de ce poste.

(v) Comprend certains coûts liés aux projets durables, les gains et les pertes sur la dépréciation et la vente d'actifs à long terme, et d'autres charges diverses.

Mesures non conformes aux IFRS

La société prépare ses renseignements financiers conformément aux normes comptables IFRS. La direction a inclus des mesures non conformes aux IFRS et d'autres mesures financières pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires du rendement opérationnel et financier de la société.

Le BAIIA ajusté, les flux de trésorerie disponibles, la dette nette et le BAIIA de la dette nette ajusté sont des mesures et des ratios non conformes aux IFRS et n'ont pas de définition normalisée selon ces dernières. Par conséquent, elles peuvent ne pas être comparables avec des mesures similaires présentées par d'autres sociétés ouvertes, et elles ne doivent pas être considérées comme des substituts d'autres mesures financières établies conformément aux IFRS. Pour une définition de ces mesures, veuillez consulter la section intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS », qui a été incorporée par renvoi dans le rapport de gestion des Aliments Maple Leaf pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025, disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca sous le profil des Aliments Maple Leaf.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf (TSX : MFI), est une entreprise chef de file axée sur les protéines du secteur des produits de consommation emballés dont le siège social se trouve à Mississauga, Ontario. Elle produit fièrement des aliments délicieux et fabriqués de manière responsable sous des marques phares telles que Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Mina®, Greenfield Natural Meat Co.®, LightLife® et Field Roast®. S'étant engagée à rehausser le mérite des aliments et à offrir aux clients des produits protéinés avec détermination, les Aliments Maple Leaf offre une valeur partagée à tous ses intervenants en montrant l'exemple en matière de sécurité, de salubrité et de durabilité, en élaborant des marques aimées, en exploitant avec excellence, en mettant en valeur des talents prodigieux et en élargissant son rayonnement au moyen d'innovation et de portée géographique.

