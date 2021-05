TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 19 mai 2021 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) est heureuse d'annoncer qu'elle sera l'hôte de la journée virtuelle des investisseurs axée sur Empower Retirement, l'une de ses filiales américaines, le 8 juin 2021, de 9 h à 12 h HE. Lors de cet événement, Paul Mahon, président et chef de la direction de Great-West Lifeco, et Ed Murphy, président et chef de la direction d'Empower Retirement, feront des présentations avec d'autres membres de la haute direction d'Empower. Les présentations seront suivies d'une période de questions avec des analystes et des investisseurs institutionnels.

L'événement portera principalement sur les priorités stratégiques et les occasions de croissance d'Empower Retirement, une entreprise de premier plan qui offre des services financiers aux entreprises et aux particuliers. L'équipe de la haute direction d'Empower décrira comment l'entreprise est positionnée pour croître et pour gagner du terrain sur le marché de la gestion du patrimoine et dans le marché des régimes de retraite à cotisations déterminées, mais aussi comment elle tire parti de l'acquisition récente de MassMutual et de Personal Capital.

Les personnes intéressées à participer à l'événement peuvent s'inscrire sur le site Web de Lifeco.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Nous exerçons nos activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower Retirement, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2020, nos compagnies comptaient environ 24 500 employés, 205 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 30 millions de relations clients au sein de ces régions.

Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé d'environ 2,1 billions de dollars au 31 mars 2021 et sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

À propos d'Empower Retirement

Empower Retirement, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Denver, administre un actif d'environ 1 billion1 de dollars pour le compte de plus de 12 millions de participants de régimes de retraite (au 31 mars 2021). Il s'agit du deuxième prestataire de services de tenue de dossiers de régimes de retraite en importance aux États-Unis quant au nombre total de participants.2 Empower sert tous les segments du marché des régimes de retraite d'employeur : régimes 457 d'État; régimes 401(k) d'entreprises de petite, de moyenne et de grande taille; régimes 403(b) d'organismes sans but lucratif; régimes de clients ayant besoin de services de tenue de dossiers exclusifs; et clients détenant un compte de retraite individuel (Individual Retirement Account, ou IRA). Filiale d'Empower Retirement, Personal Capital est une société de gestion du patrimoine hybride de premier plan. Pour en savoir plus, rendez-vous à empower-retirement.com ou consultez son compte Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

1 Au 31 mars 2021. L'information porte sur les affaires de Great-West Life & Annuity Insurance Company (GWL&A) et ses filiales, y compris Great-West Life & Annuity Insurance Company of New York (GWL&A of NY) et GWFS Equities, Inc. L'actif administré consolidé de GWL&A totalisait 1 065,8 T$. L'actif administré ne constitue pas une mesure définie selon les principes comptables généralement reconnus et ne reflète pas la solidité ou la stabilité financière d'une société. L'actif statutaire de GWL&A totalisait 74,5 G$ et son passif, 72,5 G$. L'actif statutaire de GWL&A of NY totalisait 3,7 G$ et son passif, 3,5 G$. 2 Selon le classement dans le sondage sur les placements et les régimes de retraite à cotisations déterminées de 2020, en avril 2021.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Renseignements: Relations avec les médias, Liz Kulyk, 204 391-8515, [email protected] ; Relations avec les investisseurs, Deirdre Neary, 647 328-2134, [email protected]