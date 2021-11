TSX : GWO

Le présent communiqué sur les résultats de Great-West Lifeco Inc. devrait être lu parallèlement au rapport de gestion intermédiaire et aux états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la compagnie pour la période close le 30 septembre 2021, qui ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les normes IFRS), sauf indication contraire. Ces rapports se trouvent sur le site greatwestlifeco.com/fr à la rubrique Rapports financiers. Des renseignements supplémentaires sur Lifeco sont accessibles sur le site sedar.com. Les lecteurs sont priés de se reporter aux paragraphes de mise en garde à l'égard des déclarations prospectives et des mesures financières non conformes aux normes IFRS à la fin du présent communiqué. Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

WINNIPEG, MB, le 3 nov. 2021 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (Lifeco ou la compagnie) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de 2021.

« Nous avons réalisé d'importants progrès au cours du trimestre afin de stimuler la création de valeur par l'entremise de la croissance interne et des acquisitions. Les transactions que nous avons annoncées aux États­Unis, au Canada et en Irlande favoriseront le succès de nos stratégies et se traduiront par l'ajout de nouvelles ressources, dans un contexte de croissance et d'expansion de nos activités », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction de Great-West Lifeco Inc. « Nous sommes satisfaits des résultats de Great-West Lifeco pour le troisième trimestre, qui ont démontré une performance sous-jacente solide des activités dans l'ensemble des secteurs opérationnels alors que les récentes acquisitions ont stimulé une croissance à deux chiffres du bénéfice fondamental, ainsi qu'un solide rendement des capitaux propres fondamental. »

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires (le bénéfice net) s'est établi à 872 M$, ou 0,94 $ par action ordinaire (le bénéfice par action), pour le troisième trimestre de 2021, comparativement à 826 M$, ou 0,89 $ par action ordinaire, pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le bénéfice fondamental pour le troisième trimestre de 2021 s'est chiffré à 870 M$, ou 0,93 $ par action ordinaire, comparativement à 679 M$, ou 0,73 $ par action ordinaire, il y a un an.

Détenteurs d'actions ordinaires T3 2021 T3 2020 Bénéfice fondamental(1)







Exploitation canadienne 312 $ 270 $ Exploitation américaine 221

83

Exploitation européenne 232

182

Solutions de gestion du capital et des risques 107

156

Exploitation générale de Lifeco (2)

(12)

Total du bénéfice fondamental(1) 870 $ 679 $ Éléments exclus du bénéfice fondamental(2) 2

147

Bénéfice net 872 $ 826 $









Bénéfice fondamental par action(1) 0,93 $ 0,73 $ Bénéfice net par action 0,94 $ 0,89 $ Rendement des capitaux propres fondamental(1)(3) 14,5 % 13,5 % Rendement des capitaux propres(1)(3) 14,9 % 12,4 %

(1) Mesure non conforme aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux normes IFRS du rapport de gestion intermédiaire du troisième trimestre de 2021 de la compagnie pour obtenir de plus amples renseignements. (2) Les éléments exclus du bénéfice fondamental sont la révision des hypothèses actuarielles et les autres mesures prises par la direction, les incidences liées aux marchés sur les passifs, les coûts de transaction liés aux acquisitions de Personal Capital, de MassMutual et de Prudential, une provision pour les paiements relativement à l'acquisition en 2003 par la compagnie de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, ainsi que les coûts de restructuration et d'intégration et le profit net liés à la vente d'Irish Progressive Services International Limited au troisième trimestre de 2020. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux normes IFRS du rapport de gestion intermédiaire du troisième trimestre de 2021 de la compagnie pour obtenir de plus amples renseignements. (3) Le rendement des capitaux propres fondamental et le rendement des capitaux propres sont calculés à l'aide du bénéfice et des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires applicables pour les quatre derniers trimestres.

Le bénéfice fondamental par action s'est établi à 0,93 $ pour le troisième trimestre de 2021, en hausse de 27 % comparativement à 0,73 $ il y a un an, principalement en raison du bénéfice fondamental lié aux affaires de MassMutual de 68 M$ (54 M$ US) et de l'incidence de l'amélioration des marchés boursiers dans tous les territoires. La compagnie a également enregistré des résultats favorables au chapitre des placements et un profit à la liquidation d'un régime de retraite au sein de l'exploitation européenne, ainsi que des résultats favorables au chapitre de la morbidité au sein de l'exploitation canadienne. Ces éléments ont été contrebalancés en partie par des sinistres estimés liés à de récents événements météorologiques d'envergure, ainsi que par les résultats défavorables en ce qui concerne les sinistres au chapitre des activités d'assurance vie aux États-Unis découlant essentiellement des répercussions directes et indirectes de la pandémie de COVID-19 dans le secteur Solutions de gestion du capital et des risques.

Le bénéfice net par action présenté s'est chiffré à 0,94 $ pour le troisième trimestre de 2021, en hausse comparativement à 0,89 $ en 2020. L'augmentation s'explique principalement par la croissance du bénéfice fondamental et les incidences favorables liées aux marchés sur les passifs. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par la hausse des coûts liés aux acquisitions et par les coûts d'intégration et de restructuration au sein de l'exploitation américaine et de l'exploitation générale de Lifeco. Pour le trimestre clos le 30 septembre 2020, le bénéfice net comprend un profit net de 94 M$ lié à la vente d'Irish Progressive Services International Limited (IPSI).

Faits saillants

Annonce d'importantes transactions stratégiques

La compagnie a annoncé plusieurs transactions commerciales stratégiques importantes aux États-Unis, au Canada et en Irlande qui visent à augmenter la présence des activités dans chacune de ces régions, ainsi qu'à les accroître, et elle a également annoncé de récentes opérations sur capitaux propres visant à soutenir cette croissance.

Le 21 juillet 2021, une filiale de Lifeco, Great-West Life & Annuity Insurance Company (GWL&A), qui exerce principalement ses activités sous la marque Empower Retirement (Empower), a annoncé une entente définitive concernant l'acquisition des affaires de retraite à service complet de Prudential Financial, Inc. (Prudential) pour une valeur totale de 3,55 G$ US. L'acquisition augmentera considérablement la présence et les capacités d'Empower et renforce sa position en tant que deuxième prestataire de services de régimes de retraite en importance aux États-Unis. La transaction devrait se traduire par des synergies relatives aux dépenses annualisées avant impôt de 180 M$ US, qui devraient être réalisées progressivement sur 24 mois, ainsi que par l'accroissement du potentiel synergique de l'acquisition, en 2020, du gestionnaire de patrimoine hybride Personal Capital par Empower au sein d'un plus large éventail d'activités regroupées. La clôture de la transaction devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de 2022, sous réserve des approbations réglementaires.

Le 1 er septembre 2021, une filiale de Lifeco, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada Vie), a conclu l'acquisition précédemment annoncée de SécurIndemnité inc., une société de gestion de soins de santé de premier plan qui administre les demandes de règlement pour soins médicaux et soins dentaires d'entreprises publiques et privées au Canada .

septembre 2021, une filiale de Lifeco, La Compagnie d'Assurance du sur la Vie (la Canada Vie), a conclu l'acquisition précédemment annoncée de SécurIndemnité inc., une société de gestion de soins de santé de premier plan qui administre les demandes de règlement pour soins médicaux et soins dentaires d'entreprises publiques et privées au . Après le 30 septembre 2021, soit le 1 er novembre 2021, une filiale de Lifeco, Irish Life Group Limited ( Irish Life ), a conclu l'acquisition annoncée précédemment d'Ark Life Assurance Company dac (Ark Life) auprès de Phoenix Group Holdings plc moyennant une contrepartie en trésorerie totale de 230 M€. Grâce à l'acquisition, la division de détail d'Irish Life prendra de l'envergure et disposera de capacités accrues pour proposer aux clients des solutions de pointe en matière d'assurance et de gestion du patrimoine.

novembre 2021, une filiale de Lifeco, Irish Life Group Limited ( ), a conclu l'acquisition annoncée précédemment d'Ark Life Assurance Company dac (Ark Life) auprès de Phoenix Group Holdings plc moyennant une contrepartie en trésorerie totale de 230 M€. Grâce à l'acquisition, la division de détail d'Irish Life prendra de l'envergure et disposera de capacités accrues pour proposer aux clients des solutions de pointe en matière d'assurance et de gestion du patrimoine. Après le 30 septembre 2021, soit le 7 octobre 2021, la compagnie a annoncé qu'elle avait accepté d'établir une relation stratégique à long terme avec Sagard Holdings ( Sagard ), une filiale entièrement détenue de Power Corporation. Cette relation porte notamment sur la vente à Sagard de ses filiales établies aux États-Unis, EverWest Real Estate Investors, LLC et EverWest Advisors, LLC (EverWest), en échange d'une participation minoritaire dans la filiale de Sagard , Sagard Holdings Management Inc. La relation stratégique avec Sagard a pour but de faire avancer la stratégie de la compagnie visant à accroître davantage son accès à des options de placement non traditionnelles. La vente d'EverWest devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de 2021, sous réserve des conditions de clôture réglementaires et habituelles.

Un actif administré consolidé de 2,2 billions de dollars

L'actif administré s'est chiffré à environ 2,2 billions de dollars au 30 septembre 2021, en hausse de 11 % par rapport au 31 décembre 2020, essentiellement en raison de l'incidence des fluctuations des marchés boursiers et de la croissance des nouvelles affaires, en ce qui a trait aux fonds distincts, à l'actif net des fonds communs de placement exclusifs et des comptes institutionnels et aux autres actifs administrés, facteurs contrebalancés en partie par l'incidence des fluctuations des devises.

Maintien de la vigueur du capital et de la flexibilité financière

La situation de capital de la compagnie demeurait solide au 30 septembre 2021, avec un ratio du TSAV de 123 % pour la Canada Vie, la principale filiale en exploitation de Lifeco au Canada , soit un résultat supérieur à la fourchette cible interne de la compagnie et à la cible de surveillance.

, soit un résultat supérieur à la fourchette cible interne de la compagnie et à la cible de surveillance. Le 16 août 2021, la compagnie a émis un capital global de 1,5 G$ de billets avec remboursement de capital à recours limité à 3,60 %, série 1 (titres secondaires), échéant le 31 décembre 2081 (les billets RCRL de série 1).

Après le 30 septembre 2021, soit le 8 octobre 2021, la compagnie a émis 8 000 000 d'actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 4,50 %, série Y, pour un produit brut de 200 M$.

La compagnie a effectué des versements de 400 M$ US le 2 juillet 2021 et de 100 M$ US le 29 septembre 2021 sur sa marge de crédit engagée liée à l'acquisition par la compagnie des activités de services de retraite de MassMutual le 31 décembre 2020, ce qui a réduit à néant le solde prélevé sur cette marge de crédit.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION SECTORIELS

Aux fins de la présentation de l'information, les résultats d'exploitation consolidés de Lifeco sont regroupés en cinq secteurs à présenter, soit l'exploitation canadienne, l'exploitation américaine, l'exploitation européenne, le secteur Solutions de gestion du capital et des risques et l'exploitation générale de Lifeco, lesquels reflètent la structure de gestion et la structure interne de la compagnie. Pour obtenir de plus amples informations, se reporter au rapport de gestion intermédiaire de la compagnie pour le troisième trimestre de 2021.

EXPLOITATION CANADIENNE

Bénéfice fondamental de 312 M$ et bénéfice net de 305 M$ pour l'exploitation canadienne au troisième trimestre - Le bénéfice fondamental s'est établi à 312 M$ pour le troisième trimestre de 2021, en hausse de 16 % par rapport au troisième trimestre de 2020, principalement en raison des résultats favorables au chapitre de la morbidité dans l'unité Client collectif, des résultats favorables au chapitre de la mortalité et des placements dans l'unité Client individuel et de la hausse des honoraires. Le bénéfice net a augmenté, passant de 266 M$ au troisième trimestre de 2020 à 305 M$ au troisième trimestre de 2021, principalement en raison de la croissance du bénéfice fondamental et des incidences liées aux marchés sur les passifs, facteurs contrebalancés en partie par l'incidence défavorable de la révision des hypothèses actuarielles.

EXPLOITATION AMÉRICAINE

Bénéfice fondamental de 149 M$ US et bénéfice net de 138 M$ US pour l'unité Services financiers de l'exploitation américaine au troisième trimestre - L'unité Services financiers de l'exploitation américaine (qui se compose principalement d'Empower) a affiché un bénéfice fondamental de 149 M$ US pour le troisième trimestre de 2021, en hausse de 93 M$ US, ou 166 %, par rapport au troisième trimestre de 2020. La croissance du bénéfice fondamental est attribuable au bénéfice fondamental de MassMutual de 54 M$ US et à la croissance des anciennes activités d'Empower qui découle de l'augmentation des niveaux moyens des marchés boursiers et de l'augmentation du nombre de participants, ainsi qu'à la hausse de l'apport des placements. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par une perte de Personal Capital de 4 M$ US. Le bénéfice net a augmenté, passant de 84 M$ US au troisième trimestre de 2020 à 138 M$ US au troisième trimestre de 2021, principalement en raison de la croissance du bénéfice fondamental.

- L'unité Services financiers de l'exploitation américaine (qui se compose principalement d'Empower) a affiché un bénéfice fondamental de 149 M$ US pour le troisième trimestre de 2021, en hausse de 93 M$ US, ou 166 %, par rapport au troisième trimestre de 2020. La croissance du bénéfice fondamental est attribuable au bénéfice fondamental de MassMutual de 54 M$ US et à la croissance des anciennes activités d'Empower qui découle de l'augmentation des niveaux moyens des marchés boursiers et de l'augmentation du nombre de participants, ainsi qu'à la hausse de l'apport des placements. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par une perte de Personal Capital de 4 M$ US. Le bénéfice net a augmenté, passant de 84 M$ US au troisième trimestre de 2020 à 138 M$ US au troisième trimestre de 2021, principalement en raison de la croissance du bénéfice fondamental. Les synergies de coûts annualisées sont toujours en voie d'être réalisées - Des synergies de coûts annualisées avant impôt de 60 M$ US avaient été réalisées au 30 septembre 2021 relativement à l'acquisition des activités de services de retraite de MassMutual par la compagnie. La compagnie demeure en voie de réaliser des synergies de coûts annualisées de 160 M$ US avant impôt à la fin de l'intégration, en 2022.

- Des synergies de coûts annualisées avant impôt de 60 M$ US avaient été réalisées au 30 septembre 2021 relativement à l'acquisition des activités de services de retraite de MassMutual par la compagnie. La compagnie demeure en voie de réaliser des synergies de coûts annualisées de 160 M$ US avant impôt à la fin de l'intégration, en 2022. Bénéfice net de 27 M$ US pour Putnam au troisième trimestre - Le bénéfice net de Putnam s'est chiffré à 27 M$ US au troisième trimestre de 2021, en hausse de 17 M$ US par rapport au troisième trimestre de 2020, principalement en raison de l'augmentation des honoraires et des modifications de certaines estimations liées à l'impôt, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des produits nets tirés des placements et par la hausse des charges de rémunération et liées aux actifs. Pour Putnam , il n'y avait aucune différence entre le bénéfice net et le bénéfice fondamental.

- Le bénéfice net de s'est chiffré à 27 M$ US au troisième trimestre de 2021, en hausse de 17 M$ US par rapport au troisième trimestre de 2020, principalement en raison de l'augmentation des honoraires et des modifications de certaines estimations liées à l'impôt, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des produits nets tirés des placements et par la hausse des charges de rémunération et liées aux actifs. Pour , il n'y avait aucune différence entre le bénéfice net et le bénéfice fondamental. Hausse de 14 % de l'actif géré moyen de Putnam - L'actif géré moyen de Putnam s'est élevé à 200,6 G$ US pour le troisième trimestre de 2021, en hausse de 23,9 G$ US par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de l'incidence cumulative des marchés positifs au cours de la période de 12 mois. Putnam continue de maintenir un solide rendement des placements par rapport à ses concurrents. Au 30 septembre 2021, environ 75 % et 86 % des actifs des fonds de Putnam ont affiché un rendement supérieur à la médiane des fonds classés par Lipper, sur des périodes de trois ans et de cinq ans, respectivement. De plus, 49 % et 71 % des actifs des fonds de Putnam ont affiché un rendement qui se situe dans le quartile supérieur des fonds classés par Lipper, sur des périodes de trois ans et de cinq ans, respectivement. Parmi les fonds de Putnam , 28 ont actuellement une note de quatre ou de cinq étoiles accordée par Morningstar.

EXPLOITATION EUROPÉENNE

Bénéfice fondamental de 232 M$ et bénéfice net de 357 M$ pour l'exploitation européenne au troisième trimestre - Le bénéfice fondamental s'est établi à 232 M$ pour le troisième trimestre de 2021, en hausse de 27 % par rapport au troisième trimestre de 2020, principalement en raison des résultats favorables au chapitre des placements au Royaume-Uni, de la croissance des honoraires de toutes les unités d'exploitation et d'un profit à la liquidation d'un régime de retraite de 47 M$ en Irlande . Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par les résultats moins favorables enregistrés au chapitre de la morbidité au Royaume-Uni et de la mortalité en Irlande . Le bénéfice net s'est établi à 357 M$ au troisième trimestre de 2021, en hausse de 41 M$ par rapport au troisième trimestre de 2020, principalement en raison de la croissance du bénéfice fondamental, de l'apport accru de la révision des hypothèses actuarielles et autres mesures prises par la direction et des incidences accrues liées aux marchés, facteurs contrebalancés en partie par un profit net de 94 M$ lié à la vente d'IPSI au cours du troisième trimestre de 2020.

- Le bénéfice fondamental s'est établi à 232 M$ pour le troisième trimestre de 2021, en hausse de 27 % par rapport au troisième trimestre de 2020, principalement en raison des résultats favorables au chapitre des placements au Royaume-Uni, de la croissance des honoraires de toutes les unités d'exploitation et d'un profit à la liquidation d'un régime de retraite de 47 M$ en . Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par les résultats moins favorables enregistrés au chapitre de la morbidité au Royaume-Uni et de la mortalité en . Le bénéfice net s'est établi à 357 M$ au troisième trimestre de 2021, en hausse de 41 M$ par rapport au troisième trimestre de 2020, principalement en raison de la croissance du bénéfice fondamental, de l'apport accru de la révision des hypothèses actuarielles et autres mesures prises par la direction et des incidences accrues liées aux marchés, facteurs contrebalancés en partie par un profit net de 94 M$ lié à la vente d'IPSI au cours du troisième trimestre de 2020. Les souscriptions de l'exploitation européenne au troisième trimestre comprennent également une entente portant sur des rentes collectives d'une valeur de 1,3 G$ au Royaume-Uni.

SOLUTIONS DE GESTION DU CAPITAL ET DES RISQUES

Bénéfice fondamental de 107 M$ et bénéfice net de 102 M$ pour le secteur Solutions de gestion du capital et des risques au troisième trimestre - Le bénéfice fondamental s'est établi à 107 M$ pour le troisième trimestre de 2021, en baisse de 31 % par rapport au troisième trimestre de 2020. Pour le troisième trimestre de 2021, le bénéfice fondamental inclut une estimation de perte de 61 M$ au titre des sinistres nets estimés, principalement attribuables à l'incidence de récents événements météorologiques d'envergure. Compte non tenu de cet élément, le bénéfice fondamental a augmenté par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison des incidences favorables des nouvelles affaires et de la hausse des volumes d'affaires. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par les résultats défavorables en ce qui concerne les sinistres au chapitre des activités d'assurance vie aux États-Unis, d'un total de 71 M$, découlant essentiellement des répercussions directes et indirectes de la pandémie de COVID-19. Le bénéfice net pour le troisième trimestre de 2021 s'est établi à 102 M$, soit une diminution de 65 M$ par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la baisse du bénéfice fondamental.

- Le bénéfice fondamental s'est établi à 107 M$ pour le troisième trimestre de 2021, en baisse de 31 % par rapport au troisième trimestre de 2020. Pour le troisième trimestre de 2021, le bénéfice fondamental inclut une estimation de perte de 61 M$ au titre des sinistres nets estimés, principalement attribuables à l'incidence de récents événements météorologiques d'envergure. Compte non tenu de cet élément, le bénéfice fondamental a augmenté par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison des incidences favorables des nouvelles affaires et de la hausse des volumes d'affaires. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par les résultats défavorables en ce qui concerne les sinistres au chapitre des activités d'assurance vie aux États-Unis, d'un total de 71 M$, découlant essentiellement des répercussions directes et indirectes de la pandémie de COVID-19. Le bénéfice net pour le troisième trimestre de 2021 s'est établi à 102 M$, soit une diminution de 65 M$ par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la baisse du bénéfice fondamental. Poursuite de l'expansion dans le marché mondial de la réassurance - Au troisième trimestre de 2021, la compagnie a conclu une convention de réassurance à long terme avec une compagnie d'assurance vie du Japon. En échange d'un seul paiement initial des primes, la Canada Vie paiera les obligations au titre des prestations réelles engagées par la compagnie d'assurance.

EXPLOITATION GÉNÉRALE DE LIFECO

Perte fondamentale de 2 M$ et perte nette de 60 M$ pour le secteur Exploitation générale de Lifeco au troisième trimestre - La perte fondamentale s'est établie à 2 M$ pour le troisième trimestre de 2021, en baisse de 10 M$ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison des modifications de certaines estimations liées à l'impôt et de la diminution des charges d'exploitation. La perte nette s'est chiffrée à 60 M$ pour le troisième trimestre de 2021, comparativement à une perte nette de 12 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison d'une provision pour les paiements relativement à l'acquisition en 2003 par la compagnie de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

DIVIDENDES TRIMESTRIELS

Le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,4380 $ par action sur les actions ordinaires de Lifeco payable le 31 décembre 2021 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 3 décembre 2021.

De plus, le conseil d'administration a approuvé le versement des dividendes trimestriels sur les actions privilégiées de Lifeco de la manière suivante :

Actions privilégiées de premier rang Date de clôture des registres Date de paiement Montant par action Série F 3 décembre 2021 31 décembre 2021 0,36875 $ Série G 3 décembre 2021 31 décembre 2021 0,3250 $ Série H 3 décembre 2021 31 décembre 2021 0,30313 $ Série I 3 décembre 2021 31 décembre 2021 0,28125 $ Série L 3 décembre 2021 31 décembre 2021 0,353125 $ Série M 3 décembre 2021 31 décembre 2021 0,3625 $ Série N 3 décembre 2021 31 décembre 2021 0,109313 $ Série P 3 décembre 2021 31 décembre 2021 0,3375 $ Série Q 3 décembre 2021 31 décembre 2021 0,321875 $ Série R 3 décembre 2021 31 décembre 2021 0,3000 $ Série S 3 décembre 2021 31 décembre 2021 0,328125 $ Série T 3 décembre 2021 31 décembre 2021 0,321875 $ Série Y(1) 3 décembre 2021 31 décembre 2021 0,2589 $

(1) Les actions privilégiées de premier rang, série Y, ont été émises le 8 octobre 2021. Le premier versement de dividendes sera effectué le 31 décembre 2021 et correspondra à un montant de 0,2589 $ par action. Par la suite, les dividendes seront payables trimestriellement le dernier jour de mars, de juin, de septembre et de décembre, chaque année, à un montant de 0,28125 $ par action.

Les dividendes dont il est question ci-dessus sont des dividendes admissibles aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire.

Vous trouverez ci-jointes les principales données financières.

GREAT-WEST LIFECO INC.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance vie, l'assurance maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Nous exploitons nos activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques Canada Vie, Empower Retirement, Putnam Investments et Irish Life. À la fin de 2020, nos sociétés employaient environ 24 500 personnes, elles avaient environ 205 000 relations conseillers et elles faisaient affaire avec des milliers de partenaires de distribution, avec le but commun de servir nos plus de 30 millions de relations clients dans toutes ces régions.

Great-West Lifeco et les sociétés de son groupe administraient un actif consolidé d'environ 2,2 billions de dollars au 30 septembre 2021, et sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en apprendre davantage, consultez greatwestlifeco.com/fr.

Mode de présentation

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de Lifeco ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les normes IFRS), sauf indication contraire, et constituent la base des chiffres présentés dans le présent communiqué, sauf indication contraire.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Le présent communiqué peut renfermer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou comprennent des termes comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « compter », « croire », « estimer », « objectif », « cible », « potentiel », d'autres expressions semblables ainsi que les formes négatives, futures ou conditionnelles de ces termes. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur l'exploitation, les activités, la situation financière, la performance financière prévue (y compris les produits, le bénéfice ou les taux de croissance), les stratégies ou les perspectives commerciales courantes, la conjoncture mondiale prévue, ainsi que les mesures futures que la compagnie pourrait prendre, y compris les déclarations qu'elle pourrait faire à propos des projections relatives aux coûts (notamment à la contrepartie différée), aux avantages, au calendrier des activités d'intégration et aux synergies en matière de produits et de charges liés aux acquisitions et aux dessaisissements, notamment en ce qui concerne l'acquisition proposée des affaires de retraite à service complet de Prudential Financial Inc. (Prudential) et l'acquisition de Personal Capital Corporation (Personal Capital) et des activités de services de retraite de Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual), le calendrier et l'achèvement de l'acquisition proposée des affaires de retraite à service complet de Prudential, des activités prévues en matière de gestion du capital et de l'utilisation prévue du capital, de l'estimation des sensibilités au risque relatif à la suffisance du capital, des montants prévus des dividendes, des réductions de coûts et des économies prévues, des dépenses ou des investissements prévus (notamment les investissements dans l'infrastructure technologique et dans les capacités numériques), du calendrier de l'achèvement de la vente d'EverWest Advisors, LLC et des avantages que la compagnie prévoit retirer de sa relation stratégique avec Sagard Holdings, de l'incidence des faits nouveaux en matière de réglementation sur la stratégie d'affaires et les objectifs de croissance de la compagnie, des effets que la crise sanitaire causée par la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19) pourrait avoir sur l'économie et les marchés, et par conséquent sur les activités commerciales, les résultats financiers et la situation financière de la compagnie.

Les déclarations prospectives sont fondées sur des prédictions, des prévisions, des estimations, des projections, des attentes et des conclusions à l'égard d'événements futurs qui étaient établies au moment des déclarations et sont, par leur nature, assujetties, entre autres, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses concernant la compagnie, à des facteurs économiques et au secteur des services financiers dans son ensemble, y compris les secteurs de l'assurance, des fonds communs de placement et des solutions de retraite. Ces déclarations ne garantissent pas la performance financière future, et le lecteur est prié de noter que les événements et les résultats réels pourraient s'avérer significativement différents de ceux qui sont énoncés ou sous-­entendus dans les déclarations prospectives. Plusieurs de ces hypothèses reposent sur des facteurs et des événements sur lesquels la compagnie n'exerce aucun contrôle, et rien ne garantit qu'elles se révéleront exactes. L'écart potentiel entre les résultats réels et ceux présentés dans les déclarations prospectives peut dépendre de plusieurs facteurs, faits nouveaux et hypothèses, ce qui comprend, de façon non limitative, la gravité, l'ampleur et les effets de la pandémie de COVID-19 (notamment les répercussions que la pandémie de COVID-19 et les mesures prises par les gouvernements et les entreprises en réponse à celle-ci auront sur l'économie et sur les résultats financiers, la situation financière et les activités de la compagnie), la durée des effets de la COVID-19 et la disponibilité et l'adoption de divers vaccins, l'émergence de variants de la COVID-19, les hypothèses relatives aux ventes, aux honoraires, aux ventilations d'actifs, aux déchéances, aux cotisations aux régimes, aux rachats et aux rendements du marché, la capacité d'intégrer les acquisitions de Personal Capital et des activités de services de retraite de MassMutual et de Prudential, la capacité de tirer parti des activités de services de retraite d'Empower Retirement, de Personal Capital, de MassMutual et de Prudential et de réaliser les synergies prévues, le comportement des clients (y compris les réactions des clients aux nouveaux produits), la réputation de la compagnie, les prix du marché pour les produits offerts, le niveau des souscriptions, les primes reçues, les honoraires, les charges, les résultats au chapitre de la mortalité et de la morbidité, les taux de déchéance des régimes et des polices, les cotisations nettes des participants, les ententes de réassurance, les besoins de liquidités, les exigences de capital, les notations, les impôts, l'inflation, les taux d'intérêt et de change, la valeur des placements, les activités de couverture, les marchés boursiers et financiers mondiaux (y compris l'accès continu aux marchés boursiers et aux marchés des titres d'emprunt), la situation financière des secteurs et des émetteurs de titres d'emprunt (notamment les faits nouveaux et la volatilité découlant de la pandémie de COVID-19, particulièrement dans certains secteurs compris dans le portefeuille de placements de la compagnie), la concurrence, la dépréciation du goodwill et des autres immobilisations incorporelles, la capacité de la compagnie à mettre à exécution les plans stratégiques et à y apporter des changements, les changements technologiques, les violations ou les défaillances des systèmes informatiques et de la sécurité (y compris les cyberattaques), les paiements requis aux termes de produits de placement, les changements sur le plan de la réglementation et des lois locales et internationales, les changements de méthodes comptables et l'incidence de l'application de changements de méthodes comptables futurs, les changements de normes actuarielles, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes, le maintien et la disponibilité du personnel et des tiers prestataires de services, la capacité de la compagnie à effectuer des transactions stratégiques et à intégrer les acquisitions, les changements significatifs imprévus à l'égard des installations, des relations avec les clients et les employés et des ententes liées aux créances de la compagnie, le niveau des efficiences administratives et opérationnelles, les changements des organisations de commerce, ainsi que d'autres conditions générales sur le plan économique et politique ou relatives aux marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale.

Le lecteur est prié de noter que la liste des hypothèses et facteurs précités n'est pas exhaustive et qu'il existe d'autres facteurs mentionnés dans d'autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, y compris ceux figurant dans le rapport de gestion annuel de 2020 de la compagnie, aux rubriques Gestion des risques et pratiques relatives au contrôle et Sommaire des estimations comptables critiques, ainsi que dans la notice annuelle de la compagnie datée du 10 février 2021, à la rubrique Facteurs de risque. Ces documents ainsi que d'autres documents déposés peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, la compagnie n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

Mise en garde à l'égard des mesures financières non conformes aux normes IFRS

Le présent communiqué comprend certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS qui sont désignées, sans s'y limiter, par les termes « bénéfice fondamental (perte fondamentale) », « bénéfice fondamental (perte fondamentale) (en dollars américains) », « bénéfice fondamental par action ordinaire », « rendement des capitaux propres », « rendement des capitaux propres fondamental », « bénéfice net (perte nette) des activités principales », « taux de change constant », « incidence des fluctuations des devises », « primes et dépôts », « souscriptions », « flux de trésorerie nets et entrées (sorties) d'actifs nettes », « actif géré » et « actif administré ». Les mesures financières non conformes aux normes IFRS constituent, pour la direction et les investisseurs, des mesures additionnelles de la performance qui les aident à évaluer les résultats lorsqu'il n'existe aucune mesure comparable conforme aux normes IFRS. Toutefois, ces mesures financières non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS et ne peuvent être comparées directement à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux normes IFRS du présent rapport de gestion pour consulter les rapprochements appropriés entre ces mesures et les mesures conformes aux normes IFRS, ainsi que pour obtenir de plus amples renseignements sur chaque mesure.

Conférence téléphonique portant sur le troisième trimestre

La conférence téléphonique et la webémission audio portant sur le troisième trimestre de Lifeco auront lieu le 4 novembre 2021 à 11 h 30 (heure de l'Est). On peut y accéder par le site greatwestlifeco.com/fr/nouvelles-et- evenements/evenements ou par téléphone en composant le :

416 915-3239 pour les participants de la région de Toronto ;

; 1 800 319-4610 pour les participants du reste de l'Amérique du Nord.

Il sera possible d'écouter la conférence téléphonique en différé du 4 novembre au 4 décembre 2021. Pour ce faire, il suffit de composer le 1 855 669-9658 ou le 604 674-8052 (code d'accès : 7955). Il sera possible de visionner la webémission archivée sur le site greatwestlifeco.com/fr.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS (non audité)

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)











Aux et pour les trimestres clos les

Pour les périodes de

neuf mois closes les

30 sept.

2021 30 juin

2021 30 sept.

2020

30 sept.

2021 30 sept.

2020 Bénéfice





















Bénéfice fondamental(1) 870 $ 826 $ 679 $

2 435 $ 1 928 $ Bénéfice net - détenteurs d'actions ordinaires 872

784

826



2 363

2 031

Par action ordinaire





















De base :





















Bénéfice fondamental(1) 0,934

0,889

0,732



2,620

2,078

Bénéfice net 0,938

0,844

0,891



2,544

2,190

Bénéfice net dilué 0,936

0,842

0,891



2,540

2,189

Dividendes versés 0,438

0,438

0,438



1,314

1,314

Valeur comptable 24,40

23,70

22,57



































Rendement des capitaux propres fondamental(1) 14,5 % 13,9 % 13,5 %









Rendement des capitaux propres(1) 14,9 % 15,0 % 12,4 %

































Total des primes et dépôts(1)(2) 39 282 $ 36 804 $ 40 903 $

121 149 $ 130 514 $ Honoraires et autres produits 1 858

1 800

1 486



5 409

4 333

Prestations aux titulaires de polices, participations





















des titulaires de polices et bonifications, montant net 10 915

12 162

9 155



35 011

28 243

























Total de l'actif selon les états financiers 614 962 $ 604 176 $ 473 737 $









Actif net des fonds communs de placement exclusifs et





















des comptes institutionnels(1) 365 764

358 297

341 436











Total de l'actif géré(1) 980 726

962 473

815 173











Autres actifs administrés(1) 1 213 074

1 193 449

845 862











Total de l'actif administré(1) 2 193 800 $ 2 155 922 $ 1 661 035 $

































Total des capitaux propres 30 232 $ 27 956 $ 26 648 $

































Ratio du TSAV consolidé de La Compagnie





















d'Assurance du Canada sur la Vie(3) 123 % 126 % 131 %







































(1) Cette mesure n'est pas conforme aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux normes IFRS du rapport de gestion de la compagnie au 30 septembre 2021 pour obtenir de plus amples renseignements. (2) Les chiffres comparatifs pour 2020 ont été reclassés pour tenir compte des ajustements liés à la présentation pour l'exploitation canadienne. (3) Le ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (TSAV) est fondé sur les résultats consolidés de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada Vie), la principale filiale en exploitation de Lifeco au Canada. Se reporter à la rubrique Gestion et suffisance du capital du rapport de gestion de la compagnie au 30 septembre 2021 pour obtenir de plus amples renseignements.



Bénéfice fondamental(1) et bénéfice net - détenteurs d'actions ordinaires (non audité)

Pour les trimestres clos les

Pour les périodes de

neuf mois closes les

30 sept.

2021 30 juin

2021 30 sept.

2020

30 sept.

2021 30 sept.

2020 Bénéfice fondamental (perte fondamentale)(1)





















Exploitation canadienne 312 $ 293 $ 270 $

903 $ 858 $ Exploitation américaine 221

190

83



515

183

Exploitation européenne 232

184

182



617

493

Solutions de gestion du capital et des risques 107

150

156



402

412

Exploitation générale de Lifeco (2)

9

(12)



(2)

(18)

Bénéfice fondamental de Lifeco(1) 870 $ 826 $ 679 $

2 435 $ 1 928 $























Éléments exclus du bénéfice fondamental(1)





















Révision des hypothèses actuarielles et 69 $ 37 $ 66 $

111 $ 136 $ autres mesures prises par la direction(1)





















Incidences liées aux marchés sur les passifs(1) 47

(19)

18



4

(96)

Coûts de transaction liés aux acquisitions(1)(2) (90)

(24)

(31)



(115)

(31)

Coûts de restructuration et d'intégration(1) (24)

(15)

--



(51)

--

Profit net (perte nette) à la cession d'entreprises(1) --

--

94



--

94

Incidence des modifications des lois fiscales





















sur les passifs(1) --

(21)

--



(21)

--

Éléments exclus du bénéfice fondamental de Lifeco(1) 2 $ (42) $ 147 $

(72) $ 103 $























Bénéfice net (perte nette) - détenteurs





















d'actions ordinaires





















Exploitation canadienne 305 $ 288 $ 266 $

880 $ 770 $ Exploitation américaine 168

150

89



407

172

Exploitation européenne 357

185

316



737

660

Solutions de gestion du capital et des risques 102

152

167



399

447

Exploitation générale de Lifeco (60)

9

(12)



(60)

(18)

Bénéfice net de Lifeco - détenteurs





















d'actions ordinaires 872 $ 784 $ 826 $

2 363 $ 2 031 $





























(1) Cette mesure n'est pas conforme aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux normes IFRS du rapport de gestion de la compagnie au 30 septembre 2021 pour obtenir de plus amples renseignements. (2) Les coûts de transaction engagés à ce jour en ce qui a trait aux acquisitions des affaires de retraite à service complet de Prudential, de Personal Capital et des activités de services de retraite de MassMutual sont inclus dans l'unité Exploitation générale américaine. En outre, les résultats du troisième trimestre de 2021 comprennent une provision pour les paiements relativement à l'acquisition en 2003 par la compagnie de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

