WINNIPEG, MB, le 5 mai 2022 /CNW/ - Great-West Lifeco a annoncé aujourd'hui que les 18 candidats nommés dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 3 mars 2022 ont été élus administrateurs de Great-West Lifeco. Les résultats détaillés du vote relatif à l'élection des administrateurs, tenu plus tôt aujourd'hui à l'occasion de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires, sont fournis ci-dessous.

Candidat Pour

(votes) Pour

(pourcentage) Abstention

(votes) Abstention

(pourcentage) Michael R. Amend 826 730 917 99,87 % 1 076 782 0,13 % Deborah J. Barrett 826 980 751 99,90 % 826 950 0,10 % Robin Bienfait 826 377 936 99,83 % 1 429 670 0,17 % Heather E. Conway 826 578 443 99,85 % 1 229 162 0,15 % Marcel R. Coutu 797 834 790 96,38 % 29 972 800 3,62 % André Desmarais 787 158 217 95,09 % 40 649 359 4,91 % Paul Desmarais, jr 782 066 708 94,47 % 45 740 867 5,53 % Gary A. Doer 825 155 753 99,68 % 2 651 850 0,32 % David G. Fuller 826 838 377 99,88 % 969 228 0,12 % Claude Généreux 791 206 705 95,58 % 36 600 877 4,42 % Paula B. Madoff 820 647 017 99,13 % 7 160 584 0,87 % Paul A. Mahon 825 094 119 99,67 % 2 713 483 0,33 % Susan J. McArthur 812 355 404 98,13 % 15 452 198 1,87 % R. Jeffrey Orr 779 029 841 94,11 % 48 777 739 5,89 % T. Timothy Ryan 811 719 094 98,06 % 16 088 508 1,94 % Gregory D. Tretiak 819 467 884 98,99 % 8 339 714 1,01 % Siim A. Vanaselja 818 879 085 98,92 % 8 928 514 1,08 % Brian E. Walsh 801 183 538 96,78 % 26 624 052 3,22 %

Les résultats définitifs de toutes les questions mises aux voix à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires seront accessibles au sedar.com.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2021, ses compagnies comptaient environ 28 000 employés, 215 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 33 millions de relations clients au sein de ces régions. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

