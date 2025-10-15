- Jeu de cartes sur échiquier avec stratégie de construction de decks et matchmaking JcJ en temps réel

- Téléchargeable sur Google Play et l'App Store d'Apple dans la plupart des régions du monde, à l'exclusion de certains territoires

SÉOUL, Corée du Sud, le 15 oct. 2025 /CNW/ - La société mondiale de jeux Gravity a officiellement lancé son jeu de bataille de cartes stratégiques, Chess Rumble, dans le monde entier le 23 septembre.

Chess Rumble est une nouvelle IP développée par Gravity. Le jeu se déroule sur un échiquier où les joueurs positionnent des personnages et utilisent des tactiques inspirées des échecs telles que le mouvement et l'avancée pour combattre les adversaires. Avec plus de 60 cartes à collectionner, les joueurs peuvent construire des decks, créer des combos et profiter de la profondeur du combat stratégique. Le jeu offre également une variété de modes, allant de divers contenus JcE aux modes de combat contre l'IA, permettant aux joueurs de choisir leur style de jeu préféré. En JcJ, Chess Rumble propose un matchmaking en temps réel basé sur les compétences pour assurer un environnement compétitif équitable. Un système de ligue saisonnier permet aux joueurs de se mesurer aux classements et de gagner des récompenses en fonction de leur performance.

Chess Rumble est maintenant disponible pour téléchargement et lecture sur Google Play et l'App Store d'Apple dans la plupart des régions du monde, à l'exclusion de certains territoires. Lors de sA bêta fermée en décembre dernier, le jeu a reçu des commentaires positifs de la part des joueurs du monde entier. Les participants ont fait l'éloge du jeu en disant : « C'est amusant de créer des stratégies avec différentes combinaisons de deck. J'ai perdu la notion du temps en jouant », « Le style artistique est attrayant et la mécanique du jeu est excellente » et « Même en bêta, le jeu est beau et bien fini. J'ai hâte de voir le système de classement lors du lancement officiel ».

Pour célébrer le lancement mondial de Chess Rumble, Gravity a prévu divers événements. En récompense, un Pack Géant sera offert pour sept connexions cumulées et un Héros premium Master Origin pour 15 connexions cumulées. De plus, une compétition de classement saisonnier aura lieu pendant environ un mois après le lancement, avec des récompenses offertes aux 30 meilleurs joueurs. Les utilisateurs peuvent également participer à l'événement hebdomadaire « Gold Rush » pour un plaisir encore plus compétitif.

Jinung Ju, directeur des produits Chess Rumble chez Gravity, déclare : « En tant que jeu de cartes, Chess Rumble est facile et agréable pour tous ceux qui aiment la stratégie et le jeu de cartes. En particulier, les joueurs pourront vivre le frisson des batailles en 1vs1 grâce au matchmaking en temps réel ». Et d'ajouter : « Pour célébrer le lancement, nous organisons également une compétition Hero Origin, nous espérons donc que de nombreux joueurs y participeront. Nous sommes ravis de l'intérêt renouvelé que vous portez à Chess Rumble. »

