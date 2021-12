Gratuité du stationnement tarifé sur rue pendant la période des fêtes

Les soirs de semaine

Pour toutes les places de stationnement tarifé sur rue de l'arrondissement Ville-Marie, entre 18h et 21h.

Les fins de semaine

Pour toutes les places de stationnement tarifé sur rue de l'arrondissement Ville-Marie, applicable les samedis et dimanches.

Si vous entrez un numéro de place qui se trouve dans une zone tarifée, et ce pendant les périodes de gratuité, vous ne serez pas en mesure d'effectuer votre paiement et ce message d'avertissement s'affichera :

Nouvelle règlementation

Vérifier l'info place « i » pour en savoir plus.

Vous n'aurez qu'à appuyer sur « Continuez » puis appuyer sur la pastille bleue comportant le « i » pour consulter la réglementation applicable. La gratuité sera clairement indiquée.

Notez que vous si vous choisissez d'utiliser une borne de paiement pour payer une place de stationnement, des messages similaires seront également affichés pour informer des périodes de gratuité.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la Ville de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique en facilitant le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. En soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine, l'Agence travaille entre autres à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public. Elle mise également sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

www.agencemobilitedurable.ca

SOURCE Agence de mobilité durable

Renseignements: Alicia Lymburner, Communications et affaires publiques, [email protected], 514-242-6868

Liens connexes

www.agencemobilitedurable.ca